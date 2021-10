Forma v extralize: Plzeň osvobodil Lotyš, Tygři přehazují sloní trus

Když vidíte Davida Musila, máte pocit, že cestou domů složí kance, který běžel zrovna kolem, a zbodne ho syrového. Přítelkyně, jež válí v MasterChefovi, ale prozradila, že to mají jinak: humus, cuketový koláč...

Tomáš Fořt zažil brutální změnu. Doteď jezdil na odrážedle, od neděle si fičí extraligou v nadupané formuli. Záchrana za boj o titul. Zlín za Mladou Boleslav. Potřeboval to, může vyletět jako David Šťastný.

Je to Harry Potter se svojí kouzelnou hůlkou? Nebo Luke Skywalker se světelným mečem? Ne, je to „jen“ David Krejčí s hokejkou. Ale minimálně umí stejný zázrak jako dva předchozí pánové. Z Olomouce je silný tým.

Když vidíte, jak klidně si v brance počíná Štěpán Lukeš? Řekli byste, že před zápasem vypije šálek meduňkového čaje, o první přestávce luští sudoku a ve druhé si pustí do sluchátek houslové kvarteto.

Zásadní zpráva nezní, že Camara Kousal Rohlík, ale že Anthony Camara začal dávat góly. Trefil se poprvé s Libercem a pak hned proti Kladnu. Ať si holt kousá, co chce, jen ať na střelbu není jen Robert Říčka.

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 3:1. Výhru Pražanů pojistil Sobotka gólem do prázdné

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 3:1. Výhru Pražanů pojistil Sobotka gólem do prázdné

Když brankáři Alexandru Salákovi na konci zápasu sáhl českobudějovický Miroslav Holec hokejkou na lapačku, bylo to horší, než když poslanci Lubomíru Volnému někdo sáhne na Hanu Lipovskou. To první už nedělejte.

Dvě výhry, tři porážky, dvě výhry, tři porážky... Otázka z IQ testu zní, jak matematická řada pokračuje? V Budějovicích a na Spartě rozpačitě mlčí. Ne že by nevěděli, jen jsou zkrátka teď na řadě.

9. KOMETA BRNO

Pořád úplně neválí, nešlape. Pokud by chtěl boss Zábranský tým posílit, tak hlavně ne ze zámoří. Dělá to rád, ale Mueller je jen jeden. Jinak je to, jako když míříte na branku, ale nakonec trefíte sousedovo okno.