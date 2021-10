Růžička do Zlína? Prý chtěl moc peněz. Klub teď jedná o návratu Vlacha

Klub čelí časové tísni, už týden se mu nedaří vyřešit obsazení klíčové pozice u trápícího se mužstva. Dnes v Pardubicích bude na střídačce opět provizorní duo Martin Hamrlík (48) - Luboš Jenáček (48) a podle zákulisích informací probíhají rokování o návratu Rostislava Vlacha (59)!

Trenéra extraligových šampionů z roku 2014 zástupci klubu podle zdrojů isportu kontaktovali v závěru minulého týdne, měla proběhnout schůzka. V jeho případě je hlavní komplikaci úvazek na svazu. Vlach se stal letos v létě hlavním koučem reprezentační sedmnáctky a tuhle práci by musel po nějakých třech měsících ukončit. Či minimálně přerušit. Zamlouvalo by se to vedení ČSLH? Přesto je Vlachův úpis Zlínu momentálně nejspíš nejreálnější varianta.

I další stratég, který byl ve hře, se rekrutuje z domácího prostředí. Mazák Zdeněk Venera (64), jenž naposledy vedl před třemi lety v extralize Olomouc, však nabídku definitivně odmítl. Nejen on vnímá, že klub na tom není dobře, personálně, ani ekonomicky. Jasnější vize do budoucna schází a v roli „spasitele“ si lehce spálíte prsty. Venera zažil ve Zlíně plodné medailové časy, ať už jako trenér či manažer. Dnes se věnuje podnikání, na návrat na střídačku už to nevypadá.

Údajně byl (možná ještě je) ve výhledu litvínovský Vladimír Országh (44). Jeho příchod na Moravu by byl aktuální, pokud by záhy skončil na severu Čech. Což není po nedělní výhře 3:0 v Českých Budějovicích pravděpodobné. Takže škrtněme další jméno.

A proč Slovák Országh? Není to výstřel od pasu. Je dobrý známý Petra Čajánka (46), odehráli spolu sezonu v St. Louis Blues. Trojnásobný mistr světa je v mateřském klubu aktivní kolem mládeže a má co říct i k chodu áčka, neboť patří do jedenáctičlenného představenstva. S týmem byl při krátkodobé absenci Jenáčka dokonce při tréninku na ledě. Nemálo fanoušků opakovaně volá po tom, ať si stoupne na střídačku právě on. Byť nemá nejvyšší trenérské vzdělání. Reálné to však není. Ani Čajánek se do nevděčné role nežene, jeho prioritou zůstává výchova mladých.

Poslednímu týmu extraligy tak dál velí dvojice Hamrlík (48) - Jenáček (48), vedením oficiálně označená jako provizorní. Její mandát se ovšem prodlužuje, momentálně do pátku. Povedou mužstvo i proti Mladé Boleslavi, s níž dorazí nedávný kapitán Beranů Tomáš Fořt? Navrátilec ze Vsetína Jenáček by se rád vrátil k rozdělané práci u juniorky, kterou chce zachránit mezi elitou. Teoreticky však může šéfovat áčku celý tento týden včetně nedělní bitvy v Plzni. Juniorka totiž nehraje. Pokud by u týmu pokračoval, tak dost možná ve dvojici s Vlachem. Anebo by bývalého výborného centra doplnil jako asistent jeho bývalý spoluhráč a dobrý kamaráda Ondřej Veselý, který v klubu působí jako šéftrenér mládeže do deváté třídy.

Do neděle už by mělo být opravdu jasno.