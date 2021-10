Krištof hrál za Kometu poprvé vedle Muellera: Šance přišly, ale nic z toho

Kometa se trápila s hradeckým pohybem. Prohrála 0:3, nebezpečná dokázala být až v závěru, kdy hrála na větší riziko, jinak spíš bída. „Jako kdyby byli všude o krok napřed. Když nemáme odražené puky, hraje se pak těžko. Hradec byl všude dřív. My měli něco ve třetí třetině, dát gól, mohlo to vypadat jinak, ale na to se nehraje,“ zklamaně pronesl Michal Krištof. Poprvé nastoupil s Peterem Muellerem, ale ani tenhle tah efekt nepřinesl.

Co jste říkal na zprávu, že na křídlo dostanete jednoho z nejlepších hráčů extraligy?

„Je trenérova volba, kdo bude s kým hrát. Já jsem strašně rád, že jsem v Kometě a budu hrát s kýmkoliv a kdekoliv. Snažil jsem se podat co nejlepší výkon, ale bohužel. Šance byly, ale nic z toho nedopadlo. Musíme se do dalších zápasů zlepšit, v téhle lize jsou výsledky většinou hodně těsné. Pokud dáme dva góly z těch tří čtyř šancí, zvládneme zápas uhrát.“

Vyžaduje souhra s Muellerem něco speciálního? Výjimeční hráči to občas tak mají...

„Peter je v pohodě chlap, bavili jsme se spolu hodně, samozřejmě, že si ještě musíme sednout. Šance přišly, ale nic z toho... Každý se snaží za Kometu, za jeden cíl. Je jedno, jestli dá gól brankář nebo útočník, když to přeženu.“

Vy sbíráte asistence, svoji první trefu zatím pořád vyhlížíte. Je to náročné čekání?

„Náročnější je, že jsme prohráli druhý zápas po sobě. Pokud vyhráváte, je úplně jedno, kdo se trefuje. Jestli od teď začneme jen vítězit a já se do konce základní části netrefím, budu stejně spokojený. Zásadní je, abychom přidávali body do tabulky.“

Mountfield HK - Kometa: Lalancette přesným volejem přiblížil Hradec k výhře, 2:0

Nese v sobě prohra v Hradci nějaké poučení?

„Musíme se připravit na další zápas, abychom vyhrávali souboje a víc si pomáhali. Když bojuje jeden o puk, nemůže vyhrát proti třem.“

Za stavu 0:0 jste dvakrát nastřelili tyč. Chyběl třeba šťastnější odraz, aby vás nakopl?

„Taky přesilovky v první třetině vypadaly slušně. Bylo tam tak pět šest střel, které mohly skončit v bráně. Někdy se to odrazí tam, kam potřebujete, jindy ne. Celkově to byl vyrovnaný zápas, dali první gól, byli o krok vepředu.“

Vypadalo to, jako kdybyste měli ale velké trable s hradeckým napadáním, několikrát vaši beci přišli lacině puk. Trápil vás tímhle soupeř hodně?

„Věděli jsme, co budou hrát a taky jsme se na to chystali. Snažili jsme se plnit, co máme, jen... Pro útočníky je to těžké, když na vás jde bek zezadu a puk jede proti vám. Vy se ho snažíte už jen protečovat do středního pásma, tam není čas kotouč vzít a někomu nahrát do plné rychlosti. Někdy potřebujete, aby se puk odrazil k vám. Ale je třeba uznat, že Hradec byl rychlejší a taky lepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:32. Cingel, 55:53. Lalancette, 57:35. Koukal Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Lev (A), Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Štohanzl. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Bartejs – Mallet, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – Kusko, Kollár, R. Pavlík – Rákos, Magee, Vincour – Dočekal. Rozhodčí Šír, Mrkva – Frodl, Komárek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3828 diváků

