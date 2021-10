Zlín na dně. Dočasný kouč Jenáček dojede víkend. Kdo přijde po něm?

Se žádným místním trenérem se Zlín nedomluvil. Agónie trvá. Nabídku odmítl Zdeněk Venera, pak i Rostislav Vlach. Ten je vázán na svazu u reprezentační sedmnáctky a navíc prý měl odlišné představy o složení realizačního týmu. Takže co dál? Vladimír Růžička byl drahý, Slovák Vladimír Országh prozatím zůstává na střídačce Litvínova.

Tudíž došlo na další díl seriálu: Luboši, vezmi to prosím tě s Larrym (Hamrlíkem) ještě na pár dní. Osmačtyřicetiletý Jenáček by se rád vrátil k juniorce, na tuhle práci byl ostatně v létě najat. Dorazil ze Vsetína, aby udržel zlínské mladíky v extralize. Tam je jeho parketa. A najednou na něj spadlo áčko. Návrat k juniorům se odkládá. Podle všeho jen do pondělí. Pak už musí klub na někoho ukázat a dát mu jasný mandát. Tohle provizorium není dobrý signál do kabiny.

Tento víkend Jenáček dojede, juniorka má totiž volno. Nastoupí až v úterý doma se Slavií. Do té doby se to fakt má definitivně rozseknout. Je možné, že bývalý mistr se Vsetínem zůstane, pravděpodobnější však je, že se vrátí k mládeži.

Pod „novým“ tandemem navíc nedochází k žádnému zlepšení výsledků, ani výkonů. Jsou to jen několikaminutové záblesky bez efektu v podobě branek. Odchod Svobody byl ve světle následných událostí vlastně zbytečný. „Nevím, jak kluky motivovat, jestli jim rozdávat za góly čokolády,“ povzdechl si Jenáček po prohře 0:4 s Mladou Boleslaví. „Nelepí to, není psychická pohoda. Nenajde se vůbec nikdo, kdo by to vzal na sebe,“ dodal.

Zápasy jsou jako přes kopírák. Dobrý start, odhodlání, ale žádný gól. Pak se z ničeho trefí soupeř a Berani psychicky odpadají. Na obrat není síla, ani kvalita. A to ještě dělá Libor Kašík v bráně skoro zázraky. „Soupeř je dvakrát u nás v pásmu a dá dva góly. To byl tvrdý direkt. Místo, aby to bylo 2:0, prohrávali jsme 0:2,“ vrátil se Jenáček k první třetině. Už ani on neví, co s tím.

Zlínští zůstávají přikovaní na dně tabulky. A bez stálého trenéra.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 04:11. Kelemen, 05:47. J. Stránský, 49:19. Kotala, 55:48. P. Kousal Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Žižka (A), O. Němec (A), Trška, Gazda, M. Novotný, R. Černý, Dluhoš – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Okál, Honejsek, Šlahař – Karafiát, A. Zbořil, O. Flynn – Köhler (C), P. Sedláček, Sebera. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Claireaux, Kotala – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Malý, Pešek Stadion

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 12 7 1 1 3 37:21 24 2. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 3. Pardubice 11 7 1 0 3 39:30 23 4. Mountfield 11 6 2 0 3 29:18 22 5. Plzeň 11 5 1 2 3 38:33 19 6. Sparta 10 4 3 1 2 35:30 19 7. Č. Budějovice 12 6 0 1 5 38:39 19 8. Olomouc 9 4 2 0 3 25:20 16 9. Liberec 12 4 0 3 5 25:35 15 10. K. Vary 11 4 0 2 5 31:30 14 11. Litvínov 11 3 1 2 5 34:37 13 12. Brno 11 2 3 1 5 27:35 13 13. Vítkovice 7 3 0 0 4 14:20 9 14. Kladno 11 1 2 1 7 28:44 8 15. Zlín 12 0 1 3 8 22:44 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

