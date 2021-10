SESTŘIHY: Sparta oloupila Liberec. Kladno - Plzeň 1:8, bek Čerešňák 2+3!

Salák v brance zmrazil Tygří nájezdníky

Liberec vstoupil do utkání zostra a první velkou šanci měl Gríger, z dobré pozice ale přestřelil. Poté se do zakončení tlačil Faško-Rudáš, Salák byl ale na místě. Na opačné straně zahrozil Konečný, také Kváča byl připraven. Domácí poté opět převzali iniciativu a nastěhovali se před Saláka, sparťanský brankář si ale se střelami Vlacha a Záborského poradil. Do vedení tak šli v 11. minutě hosté, Konečného střelu dorážel do odkryté branky Chlapík. Bílí Tygři mohli vzápětí odpovědět v přesilové hře, Salák ale svůj tým podržel. Po ubráněném oslabení tak zahrozila znovu Sparta, Buchtelemu však sebral téměř jistý gól skvělým zákrokem Kváča.

Druhé dějství zahájili lépe Pražané a v ideální pozici mezi kruhy byl Zikmund, Kváča ale jeho střelu vyrazil. Vzápětí se po křídle protáhnul Buchtele, liberecký brankář ale sklapnul své betony včas. Poté se ke slovu dostali také Severočeši a hned se mohli radovat z vyrovnání. Odražený kotouč po střele Faška-Rudáše napálil do sítě Filippi.

Sparta si ale své vedení vzala v početní výhodě brzy zpět. Pavelka nabil na kruhy Doležalovi, jehož rána bez příprava propadla Kváčovi mezi rukou a tělem. Liberečtí mohli odpovědět rovněž v přesilovce, nesehráli ji ale vůbec dobře. Udeřit tak mohli opět hosté, Sobotka se chytrým manévrem dostal až před Kváču, ani nadvakrát ho ale nepřekonal.

Úvod třetí části přinesl nápor domácích, kteří si svou aktivitou vybojovali přesilovou hru. V té měli nejprve velké šance Jelínek s Grígerem, Salák ale svůj tým podržel. V závěru početní výhody ale vzal odpovědnost na sebe Vlach a krásnou ranou do horního rohu už nedal Salákovi šanci. Spartě mohl rychle vrátit vedení Thorell, v nadějné pozici ale nedokázal přehodit Kváčův beton. Následně hráli Pražané přesilovku, Liberec se ale výborně ubránil. V závěru třetí třetiny už se oba týmy soustředily spíše na obranu a utkání tak dospělo až do prodloužení.

V nastaveném čase měli nejprve velké šance Šmíd a Záborský, ani jeden však proti Salákovi neuspěl. Na opačné straně zase Kváča vychytal bekhendový blafák Kašeho. Proti Řepíkovi mu následně pomohla dokonce horní tyč. Poté se ke slovu dostali znovu domácí, Klepiš ale tváří v tvář Salákovi neuspěl. O vítězi zápasu tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich se prosadili pouze hostující Řepík s Thorellem a zajistili tak pro Spartu druhý bod.

Góly Domácí: 26:02. Filippi, 46:29. J. Vlach Hosté: 10:02. F. Chlapík, 29:19. Z. Doležal, . M. Řepík Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – J. Šír. Hosté: Salák (Neužil) – Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Tomov – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele (A), Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, J. Konečný. Rozhodčí Kika, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion

Jágr nedohrál, Čerešňák uspořádal večírek

Rytíři vedle bodů přišli i o hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který v první třetině absolvoval jen čtyři střídání, následně z utkání ze zdravotních důvodů odstoupil a od druhé části stál na střídačce v civilu. Devětačtyřicetiletý útočník dnes hrál jubilejní 200. zápas v domácí nejvyšší soutěži. Kladno prohrálo potřetí v řadě a i nadále je předposlední.

Lepší vstup Plzeň v šesté minutě vyjádřil gólově Čerešňák, jenž po šťastných odrazech využil nabídnutou přesilovku. V polovině úvodní třetiny se Kladenští osmělili a o chvíli později udeřili v početní výhodě, Svobodu prostřelil Kristo. Následně se mohli domácí dostat i do vedení, plzeňský brankář ale svůj tým několikrát podržel.

Druhá a třetí třetina již patřila hostům. Ve 25. minutě je posunul do vedení v početní výhodě švédský útočník Thorell, pak se Plzeň prosadila dvakrát v rozmezí 35 sekund. Nejprve prostřelil Bowa v brance Kladna od modré čáry Čerešňák, poté zvýšil vedení Západočechů důrazný Kodýtek.

Ve třetí části Dzierkals potrestal po patnácti sekundách Plekancovo vyloučení a Bow se poprvé v sezoně nechal vystřídat. V extralize debutujícího Stahla překonal hned po 90 sekundách Bulíř, který se v 53. minutě zapsal mezi střelce ještě jednou, když využil přesilovku pět na tři. Druhý gól si poté v další přesilovce připsal i Kodýtek.

Góly Domácí: 15:53. Kristo Hosté: 05:45. Čerešňák, 24:26. G. Thorell, 28:58. Čerešňák, 29:33. Kodýtek, 40:15. Dzierkals, 41:44. Bulíř, 52:37. Bulíř, 56:57. Kodýtek Sestavy Domácí: Bow (41. Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Baránek, K. Wood, J. Suchánek (A), Donaghey, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – J. Strnad, A. Kubík, Dvořáček – Račuk, Filip, Melka – Kristo, Pitule, M. Beran. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, F. Suchý. Rozhodčí Pražák, Jiří Ondráček I. – Jiří Ondráček II., Špůr Stadion Návštěva 2107 diváků

Olomouc - Třinec 1:2

Góly Domácí: 24:21. Ondrušek Hosté: 05:10. Martin Růžička, 52:24. M. Doudera Sestavy Domácí: Lukáš (J. Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Olesz, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A). Rozhodčí Petr Lacina, Oldřich Hejduk – Miroslav Lhotský, Jiří Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc

Skvělý Pech řídil výhru Motoru

Poprvé se Pech prosadil už 47 sekundách. Po Šenkeříkově přihrávce se dostal za obránce Pulpána a překonal Novotného bekhendovým zakončením. Vzápětí se domácí ubránili při Kohoutově trestu a v 5. minutě mohl zvýšit Gulaš. V čase 7:35 už se hosté znovu radovali a opět Pech z pozice mezi kruhy střelou před obránce Parkkonena překonal karlovarského gólmana.

Domácí své šance nevyužili, neprosadili se ani při Gulašově pobytu na trestné lavici a v 16. minutě zařídil Motoru už tříbrankový náskok Voženílek. Po Gulašově přihrávce uspěl sám před Novotný, do kterého následně v pádu vrazil a sudí si situaci ještě prověřili u videorozhodčího.

Vstup do druhé části vyšel naopak domácím. Po 32 sekundách se trefil z levého kruhu k protější tyči Hrachovinovy branky Flek. Ve 23. minutě získal Koblasa za brankou puk poté, co jej českobudějovický gólman nemohl rozehrát a zpoza brankové čáry poslal puk o jeho záda do branky.

Vyrovnat se ale domácím nepodařilo, pokoušel se o to i ve 32. minutě ve vlastním oslabení kapitán Vondráček. Naopak v 35. minutě se v přesilové hře trefil z pravého kruhu do protějšího horního rohu kapitán Gulaš. Za 131 sekund se domácí dostali zpět na kontakt, když si Plutnarovu přihrávku srazili do vlastní branky Hanzl s Percym.

Motor úspěšně bránil náskok, odolal i při Abdulově trestu a ve 49. minutě se dostal do dvoubrankového vedení. Z levého kruhu se trefil do bližšího horního rohu Novotného branky Holec. Západočechů se už nepodařilo zápas zdramatizovat při Pechově vyloučení ani v závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Utkání rozhodla první třetina, kdy jsme nebyli v zápase, neměli jsme dobrý pohyb a neuhrávali jsme souboje. Dali jsme soupeři tříbrankové vedení, které jsme už potom nedokázali zvrátit i když jsme do druhé třetiny dobře vstoupili. Měli jsme výbornou pasáž, kde jsme měli několik příležitostí, abychom se dotáhli ještě blíž na České Budějovice, ale nedokázali jsme je proměnit. Nepomohli jsme si ani přesilovými hrami. Ve třetí třetině už jsme neměli síly na to, abychom zápas otočili. Pokud nebudeme v zápase celých šedesát minut a budeme začínat hrát až od 10. nebo 20. minuty, tak si bohužel body nezasloužíme.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme výborný vstup do utkání a kontrolovali jsme tempo. Kluci hráli velice dobře, měli jsme dobrý pohyb a dobře jsme hráli s pukem. Měli jsme z toho šance a dali jsme góly. Ve druhé třetině jsme měli takovou pasáž, kdy Karlovy Vary přidaly na pohybu a daly nám nějaké góly. Měly moment zápasu na jejich straně. V poslední třetině jsme hráli zodpovědně a našli jsme cestu, jak vyhrát utkání. U Matěje Tomana to vypadá, že má zlomenou ruku.“

Góly Domácí: 20:32. Flek, 22:16. Koblasa, 36:24. Plutnar Hosté: 00:47. L. Pech, 07:35. L. Pech, 15:44. D. Voženílek, 34:13. Gulaš, 48:35. Holec Sestavy Domácí: F. Novotný (A. Horák) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Martin Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Jiří Kulich, O. Beránek – Koblasa, Kracík, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček, Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich – Abdul, M. Hanzl, Valský – J. Ondráček, L. Pech, Gulaš – Venkrbec, D. Voženílek, M. Beránek – Holec, M. Toman, Karabáček. Rozhodčí Hradil, Svoboda – Lederer, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2954 diváků

Fantom Lukeš zdeptal Kometu

V úvodní třetině zůstali gólmani Lukeš a Tomek neprůstřelní. První větší příležitost pohnout bezbrankovým stavem měl v sedmé minutě Kevin Klíma, strážce hostující branky Tomek však jeho pokus kryl a poradil si i s Blainovou dorážkou. Jen chvilku nato na něho nedokázal vyzrát ani Orsava, na druhé straně zazvonil Radovan Pavlík na konstrukci branky.

Ve 13. minutě neuspěl Lalancette, o chvilku později hráli Jihomoravané první přesilovku zápasu po Štohanzlově prohřešku a Lukeš se měl co ohánět. Poradil si s pokusy Muellera i Rotha, při Ďalogově ráně ho zachránila tyčka. Domácí pak špatně vystřídali a museli znovu do čtyř, ale ani Krištof na Lukeše nevyzrál.

Před polovinou utkání se první početní výhody dočkali i Východočeši, jen s tím rozdílem, že byli hned úspěšní. Oksanenův pokus se nejprve otřel o brankovou konstrukci, ale právě finský útočník pak našel po vyhraném buly Mountfieldu Filipa Pavlíka, jenž naservíroval puk Cingelovi a Královéhradečtí slavili vedoucí gól.

Lalancette pak ztroskotal na Tomkovi, se stejným výsledkem dopadla i příležitost Perreta s Jerglem. Na druhé straně neuspěl Magee.

Ve třetím dějství měl vyrovnání na holi Mueller, jenž zakončoval přečíslení dvou na jednoho, radost mu ale sebral znovu skvěle chytající Lukeš. Následně vyšel opět naprázdno i kanonýr Mueller. Domácí pak uklidnil druhý gól v končící 56. minutě: Gaspar si přikopl kotouč bruslí, ustál souboj s protihráčem a jeho zpětnou přihrávkou poslal do sítě neomylně Lalancette. Brňané pak zariskovali s dlouhou hrou bez gólmana, potrestal je Koukal.

Hradecký brankář Lukeš si tak připsal již třetí čisté konto v sezoně.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Měli jsme relativně dobrý vstup do utkání, ale sami jsme si první třetinu zkomplikovali dvěma vyloučeními a Kometa se dostala trochu na koně. V zápase jsme si pomohli přesilovou hrou, což bylo hodně důležité, protože to bylo 0:0 a my jsme tak soupeři odskočili. Následovala pasáž, kdy nás Kometa tlačila, měla trochu navrch a my jsme nebyli schopní postarat se o puk v útočném pásmu. Ve třetí třetině jsme odskočili na 2:0, pak jsme to dobře odbránili a Petr Koukal přidal gól na 3:0. Jsem rád, že jsme těžkému soupeři sebrali tři body.“

Jiří Horáček (Kometa): „Pro nás to bohužel bylo neúspěšné utkání, výsledek 3:0 pro domácí hovoří za vše. První gól jsme dostali v oslabení, kdy jsme udělali chybu. Soupeř pak přidal branku na 2:0 a další gól jsme dostali v power play. Bez gólu se nedá vyhrát, ale nedá se nic dělat, musíme se nachystat zase na další utkání.“

Góly Domácí: 29:32. Cingel, 55:53. Lalancette, 57:35. Koukal Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Lev (A), Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Štohanzl. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Bartejs – Mallet, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – Kusko, Kollár, R. Pavlík – Rákos, Magee, Vincour – Dočekal. Rozhodčí Šír, Mrkva – Frodl, Komárek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3828 diváků

Domácí premiéru pokazila Ostravanům druhá lajna Vervy

Ačkoliv extraliga běží už měsíc, Vítkovice vinou kolize akcí ve sportovní hale teprve dnes poprvé nastoupily doma, a první třetina proti trápícímu se Litvínovu jim moc nevyšla. Svižný a otevřený hokej přinesl v úvodní desetiminutovce několik zajímavých situací na obou stranách, prosadil se však v deváté minutě hostující Kudrna, který doklepnutím do odkryté branky zužitkoval vzorně sehrané přečíslení Litvínova a ideální přihrávku exvítkovického Zdráhala.

Domácí se sice snažili o tlak, další vyloženou příležitost však měli opět Severočeši. V závěru první části měl druhý gól na holi Pospíšil po vítkovické chybě v rozehrávce, gólman Stezka se ale blýskl výborným zákrokem.

I do druhé části nastoupili Vítkovičtí aktivně, ale Krenželok ve své možnosti nemířil přesně a jen frekvence střelby na změnu skóre nestačila. Hosté byli produktivnější. Zdráhal dostal v 30. minutě od Stříteského krásný pas do jízdy a sólo proměnil bekhendovou kličkou.

Když ve 33. minutě tvrdou ranou z kruhu prostřelil Stezku další bývalý hráč Vítkovic Hrbas, bylo to s Ostravany už špatné.

Domácí pak reagovali korekcí sestavy, kterou zúžili na tři pětky, a větší intenzitou hry dosáhli přece jen alespoň snížení: ve 45. minutě Fridrich po Flickově křížné přihrávce překonal Godlu ranou na lapačku.

Ale zárodek dalšího náporu utnulo Maroszovo vyloučení, při němž byli domácí rádi, že Zdráhal z dorážky nepřidal čtvrtý gól. Domácí v závěru maximálně zjednodušili hru, avšak zvrat tím už nepřivodili, stejně jako odvoláním brankáře Stezky 70 sekund před koncem. Při power play naopak zpečetil úspěch Litvínova tři vteřiny před koncem Estephan.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Nemůžeme se prezentovat takovým výkonem. Chyběla nám lehkost, byli jsme málo zarputilí před bránou, málo střel, důrazu. Pár šancí jsme měli, ale v koncovce jsme selhali. Zpřeházeli jsme po druhé třetiny všechny útoky, chtěli jsme to mužstvo nakopnout, ze začátku se nám to i povedlo a dali jsme gól, ale už jsme na to nestačili navázat. Musíme jít dále.“

Vladimír Orságh (Litvínov): „Pro nás velmi důležité vítězství, navázali jsme na výkon z Budějovic. Co bylo pro nás důležité, že jsme přečkali první třetinu. Vyhráli jsme ji a měli několik šancí, ale i domácí měli několik přečíslení. Jsme rádi, že jsme to zvládli. V třetí třetině jsme si to trošku zkomplikovali, ale posledních deset minut bylo dobrých. Hráči si to odmakali, velmi důležité vítězství.“

Góly

Domácí: 44:54. Fridrich

Hosté: 08:26. Kudrna, 29:22. P. Zdráhal, 32:41. Hrbas, 59:57. Estephan

Sestavy

Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, L. Kovář, Machů – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – K. Afanasjev, J. Hruška (A), Svačina – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Fridrich.

Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Kolář, Demel, D. Zeman – P. Straka (A), Gerhát, Jarůšek – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – L. Stehlík, Latta, M. Havelka.

Rozhodčí

Pešina, Vrba – Ganger, Klouček

Stadion

Ostravar aréna

Návštěva

4 925 diváků

Fořt přispěl ke zkáze „svého“ Zlína

V úvodu se v šanci ocitl zlínský obránce Gazda, puk ale poslal vedle Růžičkovy branky. Skóre po čtyřech minutách otevřeli hosté. Šťastný našel od zadního mantinelu Kelemena, který zblízka vystřelil do volného místa mezi Kašíkovými betony.

Zanedlouho se Mladá Boleslav prosadila znovu, po bekhendové zadovce Eberleho se do odkryté branky trefil Stránský. Snížit mohl ještě donedávna útočník Středočechů Flynn, Růžička však zasáhl betonem.

Při brejku poté neuspěli Zbořil, který také ve Zlíně hostuje z Mladé Boleslavi, s Karafiátem. Na druhé straně zastavil pokus tečovaný Claireauxem pozorný Kašík.

Po první přestávce zahrozil Kelemen, náskok Bruslařů ale nezvýšil. Od modré čáry to v polovině utkání zkusil Jánošík, domácí brankář kotouč chytil do lapačky.

Berani při snaze prosadit se dopláceli na nepřesnosti. Když už jejich útok skončil střelou, na Růžičku nevyzráli. Výraznější příležitost si vytvořil Francouz ve službách Bruslařů Claireaux, Kašík ale Zlín podržel.

Na začátku třetí třetiny Růžička lapačkou zneškodnil tvrdou střelu Němce. Hosté deset minut před koncem odskočili do vedení o tři góly, přesilovou hru využil z prostoru v těsné blízkosti branky Kotala. O poslední branku se v 56. minutě postaral Najman.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 04:11. Kelemen, 05:47. J. Stránský, 49:19. Kotala, 55:48. P. Kousal Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Žižka (A), O. Němec (A), Trška, Gazda, M. Novotný, R. Černý, Dluhoš – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Okál, Honejsek, Šlahař – Karafiát, A. Zbořil, O. Flynn – Köhler (C), P. Sedláček, Sebera. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Claireaux, Kotala – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Malý, Pešek Stadion