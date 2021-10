Pátá prohra, Flek zuřil: Není tam sto procent! Nefunguje nic, jsem bezradný

Na rozhovor přišel později, v kabině měl proslov. Když dorazil, byl ještě Jakub Flek celý rudý. Z přepisu interview, které poskytl Sportu, to ostatně poznáte sami. „Facku jsme dostali popáté v řadě, doufám, že tahle už byla dost velká na to, aby nás probrala,“ přešlapoval naštvaně útočník Energie v útrobách pražské O2 areny po prohře 4:8 se Spartou.

Dát Spartě čtyři góly, a odjet bez bodu? To musí bolet.

„Teď jsem přesně o tomhle mluvil v kabině. Na čtyři góly na Spartě se prostě musí vyhrát. Těžko můžeme počítat s tím, že jich dáme devět. Víc k tomu asi raději neřeknu.“

Máte nějaké vysvětlení pro to, proč vás v poslední době tak často postihují velké herní výpadky?

„Snažím se na to přijít, ale popravdě vůbec netuším. Furt si k tomu něco říkáme, koukáme na videa, omíláme dokola nějaké řeči, co všechno musíme a co nesmíme dělat. Pořád se to ale nemění. Už začínám být trochu bezradný. Nefunguje nic. Můžeme na sebe řvát, nebo se naopak hladit po hlavách. Výpadek přijde vždycky stejný. Prostě se nám nemůže na Spartě stávat, že nám frajer ujede čtyřikrát sám na bránu. Strašně těžko se mi to hodnotí. Dát čtyři góly tak kvalitnímu soupeři je super, ale dostat osm? To jsme… hledám nějaké slušné slovo, ale nemůžu ho najít.“

Co dál? Zavřít se v šatně a natvrdo si pojmenovat problémy?

„Asi jo, já už fakt nevím. Koukáme na video, ukazujeme si chyby. Zaměřujeme se na to na tréninku. Furt se to ale znovu děje, neplníme, co máme. Chybí nám důraz, necítím, že do toho dáváme sto procent. To mě osobně hrozně štve. Kdybych věděl, čím to zlomit, tak to zlomím. Je to jen o nás, to můžeme na video čumět stopadesátkrát, je to ale jen o nás na ledě.“

Na vás osobně je vidět, jak moc to chcete zlomit. Spartě jste dal gól, zapsal jste sedm střel.

„Jasně, ale jednotlivec to nezlomí nikdy. Dneska to tam spadlo mě, příště snad někomu jinému. Dokud nezačneme hrabat všechny lajny, tak se nepohneme. Nikdo tu nejsme McDavid, abychom si vzali puk za brankou, projeli hřiště a gólmana čtyřikrát poslali na párek.“

Prohráli jste popáté v řadě, tabulkou padáte. Upřímně, bliká vám někde vzadu v hlavě maják přímého sestupu?

„Stoprocentně, tohle bude mít letos každý, kdo se bude pohybovat na spodku tabulky. Na to ale nemůžeme koukat. Měli jsme naštěstí nahrané nějaké body, nemělo nás to ale takhle ukolíbat. Nechceme tam být namočení. Facku jsme dostali popáté v řadě, doufám, že tahle už byla dost velká na to, aby nás probrala.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:26. Buchtele, 09:27. F. Chlapík, 22:00. Z. Doležal, 31:11. Zikmund, 32:04. J. Konečný, 33:41. A. Polášek, 50:38. M. Řepík, 59:05. Zikmund Hosté: 24:12. Vondráček, 27:18. Hladonik, 40:57. Flek, 49:18. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Mikliš, Moravčík, A. Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Tomov – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele, Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, J. Konečný. Hosté: F. Novotný (22. Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, T. Hanousek, Martin Rohan – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Průžek, Jiří Kulich, O. Beránek – Koblasa, Kracík, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček. Rozhodčí Horák, Hejduk – Gerát, Hynek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 6 134 diváků