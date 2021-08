Chtěl jsem z Varů odejít, přiznává Flek. Zájem měl Detroit i KHL, proč zůstal?

Když se podíváte na jeho hokejový životopis, zjistíte, že v něm schází dvě sezony (2009-11). Jako by z něj někdo vytrhl stránky. „Já jsem v té době hokej vůbec nehrál. Bylo mi sedmnáct, ukončil jsem kariéru. Někdy po roce jsem pak začal ze srandy kvedlat krajský přebor,“ vypráví Jakub Flek. Postupnými kroky se dostal do extraligy, do reprezentace a taky na mistrovství světa. Během něj byl kolem nevysokého forvarda řádný šrumec, on se však chystá na svůj desátý ročník v Karlových Varech.

Jste typ hráče, který je rád doma a dlouho na jednom místě?

„Nejsem. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl být takhle dlouho v jednom klubu. Není to o tom, že bych byl upjatý na tohle prostředí, nebo bych nechtěl jít jinam. Spíš naopak. Pořád mám v hlavě velký sen jít do zahraničí a zahrát si nějakou top evropskou ligu. (zasekne se) Samozřejmě úplný top by byla NHL, ale zase jsem realista. Na tu už jsem bohužel asi starej. Kdyby se to povedlo, Švýcarsko nebo Rusko bych si strašně rád vyzkoušel.“

Proč se přestup nepovedl už letos v létě? Po mistrovství světa o vás byl velký zájem.

„Je fakt, že nabídek bylo hodně.