SESTŘIHY: Hanáci oloupili Dynamo, Kladno padlo u lídra. Sparta - Vary 8:4

150 sekund hrůzy pro Energii

V úvodních pěti minutách nevyzráli zblízka na domácího brankáře Saláka Flek ani Kulich. Pražané poté převzali iniciativu. V sedmé minutě se do samostatného úniku dostal Vitouch, jenže při snaze o zakončení ho fauloval Hanousek. Rozhodčí nařídil trestné střílení, střelu kapitána Řepíka však bývalý gólman Sparty Novotný vyrazil.

V deváté minutě domácí poprvé udeřili. Doležal v rohu hrazení vybojoval puk a našel před brankou zakončujícího Buchteleho. O minutu později favorit navýšil vedení. Thorell zpoza branky přihrál Chlapíkovi, který přesně zamířil do horního růžku. V závěru úvodního dějství málem snížil Rachůnek, jenže jeho bekhendovou dorážku zastavila tyč.

Také před týdnem Sparta doma vedla po první třetině 2:0, jenže Hradci Králové nakonec podlehla 2:3 po nájezdech. Tentokrát Pražané přesně po dvou minutách prostřední části přidali třetí zásah, když Tomovovu střelu z pokleku od modré usměrnil do branky Doležal. Novotného v brance vystřídal Habal.

Tříbrankový náskok se svěřencům trenéra Jandače během 25. až 28. minuty ztenčil na rozdíl jediné trefy. Nejprve po zaváhání sparťanské obrany skóroval Vondráček a poté Hladonik dorazil za Saláka Flekovu střelu z otočky.

Sparta ale následně v rozmezí 150 sekund třikrát skórovala. Thorell u mantinelu přetlačil Dlapu, opět přihrál zpoza branky a Zikmund se nemýlil. Potom Doležal přistrčil puk do jízdy na Konečného, který samostatný únik zakončil premiérovou extraligovou trefu, na níž potřeboval šest utkání. Šestý zásah domácích obstaral Polášek, jemuž na ránu z první nabil Thorell.

Po necelé minutě třetí třetiny snížil v početní výhodě střelou pod horní tyč Flek. Zikmund sice poté překonal Habala, ale kvůli úmyslnému kopnutí bruslí do puku gól neplatil. Vzápětí Řepík neuspěl po úniku. V polovině závěrečného dějství Rachůnek využil přesilovou hru, ale Sparta za 80 vteřin Řepíkovou zásluhou odpověděla.

V poslední pětiminutovce se do dvou slibných příležitostí dostal hostující útočník Vondráček, jenže druhou trefu v duelu nepřidal. Poslední slovo měli domácí, když Zikmund v závěrečné minutě stanovil konečný výsledek. Pražané v O2 areně bodovali posedmé za sebou a pošesté z toho vyhráli.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Jsme spokojení s tím, že jsme konečně dali víc gólů. Hra dozadu se mi ale vůbec nelíbila, bylo to takové lehkovážnější. Ani v oslabení nám to pořád nejde. Jsme rádi za vítězství, ale výkon dobrý nebyl.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Prohráli jsme zbytečně další utkání. Sráží nás herní nedisciplinovanost a to, že nejsme schopni držet se našeho herního systému celých 60 minut a vypadáváme ze hry. Sparta ukázala velkou kvalitu a velkou ofenzivní sílu, ale v některých momentech jsme jí to zbytečně ulehčili. Pokud nejsme schopní se čtyřmi vstřelenými góly na Spartě bodovat, tak je to špatně. Jestli se z toho nepoučíme, body samy přicházet nebudou.“

Góly Domácí: 08:26. Buchtele, 09:27. F. Chlapík, 22:00. Z. Doležal, 31:11. Zikmund, 32:04. J. Konečný, 33:41. A. Polášek, 50:38. M. Řepík, 59:05. Zikmund Hosté: 24:12. Vondráček, 27:18. Hladonik, 40:57. Flek, 49:18. T. Rachůnek

Rozjetý Blomstrand zařízl Berany

Již ve druhé minutě při hře čtyři na čtyři otevřel skóre volný plzeňský kapitán Kindl, kterého na pravém kruhu uvolnil přesnou přihrávkou Thorell a gólman Kašík neměl proti jeho střele šanci. Zlínští mohli rychle odpovědět, 50 vteřin trvající přesilovku čtyři na tři však promarnili.

Aktivitu poté převzali lépe kombinující domácí. Kantner dorážející v 9. minutě bekhendem do odkryté branky minul a za chvíli po akci Schleisse zblízka nepřekonal Kašíka. V dalších šancích selhali Lang a Graňák, což krátce před první sirénou mohlo Indiány po zaváhání v defenzivě mrzet. Mezi kruhy nekrytý Köhler ale nepřekonal gólmana Svobodu.

Hosté v úvodu prostřední části nevyužili početní výhodu, ale ve 25. minutě nenápadnou střelu Mikúše propustil za svá záda Svoboda. Za stavu 1:1 na chvíli Berani ožili, ale střelecky aktivnější domácí je postupně dostali pod tlak. Výsledkem byla vedoucí trefa Thorella ve 32. minutě, když během přesilovky dorazil do sítě pokus Blomstranda. Následně tempo hry výrazně pokleslo a vzruch přineslo až vyloučení Kubiše na pět minut a do konce utkání.

Dlouhou přesilovou hru ovšem domácí na začátku závěrečné dvacetiminutovky nezužitkovali, když v největší příležitosti Blomstrand po individuálním průniku ztroskotal na Kašíkovi. Početní výhodu následně nezvládli ani hosté a ve snaze o vyrovnání otevřeli hru.V 50. minutě ještě neproměnil sólo Kantner, ale vzápětí po Bulířově vyhraném vhazování zvýšil na 3:1 Blomstrand.

Za chvíli Žižkovu nabídku na kontaktní gól odmítl v dobré pozici Okál a naopak v 53. minutě z přečíslení po ideální přihrávce Blomstranda definitivně rozhodl Bulíř. Zbytek zápasu už rozjetí Indiáni proti otřesenému soupeři v poklidu dohráli.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, rychle jsme dali gól, což jsme si přáli. Pak jsme se přibrzdili dvojnásobným vyloučením, ale první třetina byla od nás dobrá, měli jsme spoustu šancí, z nichž jsme měli rozhodnout. Ve druhé třetině jsme trošku vypadli z rytmu, nebyli jsme důrazní a netlačili jsme se do brány. Umožnili jsme soupeři vyrovnat, ale pak jsme si znovu dokázali vzít zpět vedení a zaslouženě jsme vyhráli. Ta v uvozovkách povinná vítězství jsou hrozně těžká. Za to patří klukům velký dík, že to zvládli. Navíc se mi před zápasem narodila vnučka a jsem rád, že jsme jí dali do vínku vítězství.“

Martin Hamrlík (Zlín): „My jsme začali špatně, z první velké šance jsme dostali gól. Vrátili jsme se pak do hry a vyrovnali jsme. Tím jsme Plzeň ve druhé třetině znervózněli. Rozhodlo stupidní vyloučení po opláceni. To bude ještě potrestáno v kabině. Je to hrozná anarchie, ten tým potřebuje spíše nějakou pozitivní věc. Plzeň nás potrestala a pak z buly dala na 3:1 a tím se rozhodlo. Byly tam dobré momenty, ale Plzeň zvítězila zaslouženě. Trápíme se v koncovce. Když hrajeme dobře oslabení, tak nehrajeme dobře přesilovky. Zatím se nám to nikdy nesejde, ta psychika je hrozně nabouraná. Musíme se snažit být přesto pozitivní, protože je brzy na to sezonu zabalit.“

Góly Domácí: 01:27. J. Kindl, 32:49. G. Thorell, 50:18. Blomstrand, 52:23. Bulíř Hosté: 24:01. T. Mikúš

Obrat odstartoval v závěru Marosz

Domácí trenéři museli přeskupit sestavu osvědčenou z předchozích duelů, neboť ke zraněným Vondrkovi se Slováčkem přibyli také Toman a Venkrbec. Již v 9. minutě navíc zmizel v šatně Beránek poté, co jej vítkovický kapitán Polák nešetrně poslal na mantinel.

Poprvé v sezoně se v dresu Motoru objevili útočníci Michnáč s Chlubnou. Oba týmy předváděly poněkud neuspořádaný hokej, přesto nebyla nouze o střelecké příležitosti. Na straně Jihočechů zahrozili Gulaš, Voženílek, Abdul či Holec, z týmu hostí byl nebezpečný Hruška. Skóre otevřel Valský devět sekund před vypršením Bondrova trestu, když doklepl za Stezkova záda kotouč vyražený po střele od modré čáry.

Ve druhém dějství úplně vymizela hokejová krása, nepřibývaly ani výrazné šance. Domácí nevyužili dvě přesilovky, přičemž první z nich sehráli vysloveně špatně. Jedinou nebezpečnou akci ze strany Budějovic předvedli ve 33. minutě Holec a Valský, ale nezměnili skóre.

S přibývajícím časem se hrálo stále častěji v pásmu Jihočechů, kteří si pasivitou koledovali o vyrovnání. Milimetry k tomu chyběly necelé tři minuty před sirénou, kdy vítkovický Fridrich z levého kruhu trefil tyčku. Hosté byli v tlaku, chyběla jim však přesnost při zakončení.

Moravané nevyužili ani svoji první přesilovku, kterou hráli na přelomu druhé a třetí části. Pomohl jim až druhý trest Motoru za špatné střídání. V početní výhodě zblízka vyrovnal Marosz, kterého neudržel obránce Šenkeřík.

Závěr utkání se stal bojem kdo s koho. Více pokusů si vytvořili domácí, ale rozhodnout mohl v 60. minutě i vítkovický kapitán Polák, po jehož ráně od modré čáry bylo před Hrachovinou pořádně horko.

V prodloužení jel Fridrich sám na Hrachovinu, ale nedal. Potom uspěl tečí Flickovy střely z dálky.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale potom se nám trochu vytrácela síla. Hokejisté Vítkovic jsou velcí a silní, naši hráči se proti nim těžko prosazovali.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Mužstvo musím pochválit, že zvládlo zápas. Měli jsme jen málo času zapomenout na předchozí špatný výsledek. Zpočátku nás domácí tlačili a myslím, že byli lepší. Vytvořili jsme si pár šancí, ale teprve vyrovnávacím gólem nám trochu narostla křídla a získali jsme převahu. Zaslouženě jsme získali dva body a těší nás, že je vezeme zvenku.“

Góly Domácí: 12:21. Valský Hosté: 46:09. Marosz, 61:55. Fridrich

Zraněný Jágr na střídačce nezabránil další prohře

Hosté se od úvodu museli bránit atakům lídra, který se v 7. minutě dostal do vedení. Z dorážky se prosadil slovenský útočník Kelemen. Na druhé straně se o chvíli později prokličkoval do dobré šance Plekanec, ale Krošelj stihl zasáhnout levým betonem.

Druhou třetinu zahájila Mladá Boleslav v přesilovce pěti proti třem, kterou dokázal záhy po jejím začátku využít Kotala. Na ledě se pak přitvrdilo a k vidění byla také šarvátka mezi domácím Stránským a Suchánkem.

Kladno mohl vrátit do hry hned v úvodu třetí třetiny Račuk, ale v dobré pozici napálil jenom brankáře Krošelje. Přesně v polovině třetiny se před gólmana Bowa proháčkoval Kousal, ale brankář hostů udržel rozdíl o dvě branky.

Poté přišlo zdržení v podobě rozbitého plexiskla, jehož výměna trvala domácím správcům dvacet minut. Pauza prospěla více Kladnu, které mělo hned po dvaceti sekundách hry dobrou šanci na snížení.

Hosté se nevzdávali a šli do power play už tři a půl minuty před koncem. Jako první mohla využít nerovnovážného stavu na ledě domácí Mladá Boleslav, ale Fořt trefil jen tyč prázdné kladenské branky. Kladno pak šlo ještě do oslabení a přesilovku opět velmi rychle využil Raška.

Rytíři, kteří nastoupili bez zraněného devětačtyřicetiletého hrajícího majitele Jaromíra Jágra, prohráli počtvrté v řadě.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Náš nejlepší hráč byl brankář a my mu můžeme děkovat, že jsme zápas uhráli. Věděli jsme, že Kladno odehrálo výborný zápas v Pardubicích a nepovedený doma a že se budou chtít zlepšit právě v derby. My jsme ale neodehráli dobrou partii, neměli jsme nasazení, které bychom potřebovali. Díky tomu, že nás držel gólman a Kladno nedalo gól, jsme to uhráli. Ale nebyl to výkon, který bychom chtěli a uměli.“

David Čermák (Kladna): „Po našem pátečním výsledku 1:8 s Plzní jsme nastoupili s velkým respektem a na naší hře to bylo v první třetině hodně vidět. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a ve třetí části jsme měli několik šancí, ale pokud je nevyužijeme, tak bez gólu se bodovat nedá.“

Góly Domácí: 06:47. Kelemen, 21:18. Kotala, 57:55. Adam Raška I Hosté:

Duo Smoleňák - Perret spasilo Hradec

O ideální vstup hostů do zápasu se postaral již po 25 sekundách kapitán Smoleňák, který využil prostoru před litvínovskou brankou a našel si ideální místo pro zakončení.

Domácí se po chvilce z inkasované branky oklepali a v 6. minutě mohl vyrovnat Stehlík, v samostatném nájezdu však brankáře Lukeše nepřekonal. Vyrovnat se Vervě povedlo až v polovině první třetiny, kdy v přesilové hře tečoval Irvingovu střelu od modré čáry Straka.

Po několika slibných šancích na obou stranách se skóre potřetí změnilo ve 25. minutě, kdy Východočeši nechali zcela volného Zdráhala, který si po střele k tyči připsal pátý gól v sezoně.

Hosté, v jejichž sestavě si extraligový debut připsal šestnáctiletý útočník Šimek, následně přidali, šance Lalancetteho ani Klímy ale gólem neskončily. V početní výhodě tak Litvínov mohl své vedení navýšit. Domácí se sice minutu nemohli vůbec dostat do útočného pásma, pak se ale ke střele dostal Estephan a zamířil přesně.

Ve 32. minutě však Hradec Králové se štěstím snížil, když Perretův zřejmě zblokovaný střelecký pokus přeletěl Godlu v litvínovské brance. Mountfield, který v minulé sezoně vyřadil Litvínov v předkole play off, se tlačil za vyrovnáním a domácí držel zejména pozorný Godla.

Severočeši ale byli za pasivitu potrestáni. Ve 47. minutě vyrovnal se štěstím Smoleňák a o 82 sekund později dokonal obrat pohotově tečující Perret. Hosté poté sice nevyužili dvě přesilové hry, mrzet je to ale nemuselo. Litvínov nedokázal vyrovnat ani v dlouhé power play a ani v pátém domácím zápase v sezoně tak nedokázali naplno bodovat.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Hned v prvním střídání jsme dostali gól a nějaký čas nám trvalo, než jsme se s tím vyrovnali. Pomalu jsme hru vyrovnali, ve druhé třetině odskočili na 3:1, ale soupeř nám dnes dal tři góly z tečí a z dorážek, kde byl daleko důraznější než my. My jsme v některých fázích strašně nedůrazní, měkcí před naší bránou. Máme tam moc tečovaných puků a dorážek, dnes nás to stálo další zápas. Je to druhý domácí zápas, ve kterém jsme ztratili dvoubrankové vedení a nemáme body. Musíme se z toho oklepat a začít vyhrávat i doma.“

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Litvínov jde bodově nahoru, nebylo to nic jednoduchého. Měli jsme dobrý vstup do utkání. Prvních deset minut bylo z naší strany relativně slušných, poté jsme trošku uvadli na tempu. Uvadli jsme v důrazu. Druhá třetina byla jasně pro Litvínov, vypadli jsme z tempa, z rytmu. Před třetí třetinou jsme si něco řekli v kabině a věděli jsme, že musíme zlepšit forčeking a hlavně důraz v obranném pásmu. Ukončovat souboje, získávat puky, aby soupeř neměl optickou převahu. Podařilo se nám to. Dali jsme ošklivé góly, které rozhodují. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, že jsme ho otočili a z nelehkého zápasu bereme tři body.“

Góly Domácí: 10:16. P. Straka, 24:01. P. Zdráhal, 27:22. Estephan Hosté: 00:25. Smoleňák, 31:03. Perret, 46:40. Smoleňák, 48:12. Perret

Čekání na gól zlomil až Kolouch, Krejčí opět za nula

Už na konci páté minuty měli Východočeši porci štěstí, když při Kucserově pokusu zachránila strážce domácího brankoviště za jeho zády tyčka. Na brankové konstrukci skončilo o chvilku později na druhé straně i Mikušovo tečované nahození. Gólman Hanáků Sedláček se vzápětí vyznamenal při Blümelově úniku, krátce nato si poradil i se zakončením Musila. Stavem pak nepohnuly ani početní výhody v podání obou celků.

Před polovinou základní hrací doby se hráči na jedné i druhé straně vystřídali v přečíslení dvou na jednoho. Sedláček vychytal Robertsona, v domácím dresu se nenechal zahanbit ani Frodl, na něhož nedokázal vyzrát zkušený Olesz. Frodl se pak vypořádal ještě s Káňovým pokusem a čekání na úvodní gólový zápis tak pokračovalo i nadále.

Podobně vyrovnané - a postupně ještě čím dál opatrnější - bylo i třetí dějství. V přesilovce z konce druhé třetiny neuspěl Paulovič, po chvilce si početní výhodu zahráli také Olomoučtí, jenže Nahodil a Knotek nemířili z dobrých pozic přesně. Když se pak před vypršením základní hrací doby nepovedlo rozhodnout ani Ciencialovi a Kucserovi, muselo se pokračovat dál a zápas se přelil do prodloužení.

Právě Cienciala se už po minutě dostal do sóla, Sedláček však udržel naděje Hanáků na zisk druhého bodu navíc. A Olomoučtí se ho nakonec opravdu dočkali, když po Strapáčově pěkné nahrávce rozhodl Kolouch.

Góly Domácí: Hosté: 63:34. P. Kolouch