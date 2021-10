Klepiš o bídě Liberce: Dokud tomu nedáme víc, budeme se trápit

Do kabiny si nesl igelitku s prezentem pro nejlepšího libereckého hráče. Volba to byla logická. Útočník Jakub Klepiš na ledě Komety v dohrávce 13. kola Tipsport extraligy (1:3) jako jediný z Tygrů skóroval a až do konce ukazoval vůli něco s výsledkem udělat. S hlavou nahoře a s naladěním rvát se do poslední vteřiny nebyli všichni kolem něj.

Co se člověku honí hlavou, když si jde v prohraném zápase pro cenu útěchy?

„Abych pravdu řekl, je mi jedno, kdo vyhraje hráče zápasu. V mém věku se snažím jen o to, aby vyhrál tým, což se nám poslední dobou nedaří. Nemám rád slova jako krize nebo deka, ale jsou zkrátka věci, které se nám stávají a stávat se nemůžou. Protože nás tahají dolů. A pořád se opakují.“

Jsou to zdánlivé detaily, které ve finále dělají klíčový celek?

„Vidím to podobně. Naše hra není až tak špatná, odvedli jsme tu celkem dobrý zápas. Ale když uděláme tři fauly v útočném pásmu, to soupeře nakopne. Kometa má hráče, kteří i když v přesilovce nedají gól, udělají si tam věci, které je dostanou do tempa, do tlaku. A vy už pak tomu jen čelíte.“

Přitom do zápasu jste vlétli perfektně, zkraje šesté minuty jste šli do vedení…

„Navíc jsme si vytvořili další šance, ale dali jsme jim ty přesilovky a hra se vyrovnala na stejný level. Pak už to s nimi bylo těžké. Maličkosti hrály pro Kometu, k tomu naše tragická koncovka. To víme všichni, že nám nejde. Šance byly i tady, ale neproměňujeme je.“

Kouč Augusta rychle po začátku sezony začal šíbovat v útocích, různých formací bylo na dvě desítky. Není toho až moc?

„Tohle jsou věci, které náleží trenérovi. Mně osobně je celkem jedno, s kým hraju. Většinu času hraju s Najmym (Adamem Najmanem) a Faško-Rudášem, s mladými kluky. Hraje se mi s nimi dobře. Jestli to pak trenér v zápase změní, třeba nechá sedět mladý kluky, to je čistě na něm. Všichni jsou natolik zkušení hráči, že jim musí být jedno, s kým zrovna nastupují.“

Venku jste padli popáté v řadě, celkově poosmé v devíti partiích. Zavrtává se vám to do hlav?

„Po Spartě (2:3n) jsme se tady chtěli pořádně nadechnout, věřili jsme, že to tady urveme a uděláme si veselejší druhý den. Nepodařilo se, nezbývá než jít zpátky do práce. Těžko se o tom mluví, je to i moje vina. Utkání rozhodují přesilovky, já je hraju taky a tak nízká čísla jsem za celou kariéru nikde neviděl. To je taky jeden z faktorů, proč jsme některá utkání nedotáhli nebo neotočili.“

V kabině a i s trenéry už jste si řekli úplně všechno, projeli všechna videa. Jak dál z bídy?

„Mluvilo se v klidu, už se i řvalo, dělalo se všechno pro to, aby nás to nakoplo. Je to prostě o každém z nás, aby přinesl týmu víc, než přinášíme teď. Pokud to donese jednotlivec, nestačí to, musí to dodat všichni. Ať už brankář, obránce, nebo třináctý útočník. Dokud to navíc nepřineseme všichni, budeme se trápit.“

Těší vás aspoň lehce vstřelený gól v oslabení po báječné souhře s Najmanem, kdy jste vtipně odstavili dva hráče Komety? Možná akce měsíce.

„To, co Najmy udělal, je pro mě pohlazení. Poslal mi krásnou nahrávku, prokázal, že má hokejové myšlení. Šikovný hokejista. Já jen nastavil hůl, byl to jeho gól.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:07. P. Mueller, 23:10. Krištof, 59:57. Mallet Hosté: 05:02. Klepiš

