Vedle Muellera zářil. Bez gólu nechoď domů, říkala manželka, smál se Krištof

V lajně s Peterem Muellerem vám to sedlo, rozhodli jste zápas.

„Je jedno, kdo dá gól. Před zápasem jsme si řekli, že tato liga je moc těžká na to, abychom mohli prohrávat tolik zápasů za sebou a nechat si utéct body. Šli jsme do toho s tím, že nic jiného než vítězství nechceme. Odehráli jsme nejlepší zápas v sezoně. Od toho se musíme odrazit. Když to půjde takto dál, nemáme se čeho bát.“

Postavou i hrou připomínáte Petra Holíka, že?

„My dva jsme stejní hráči. Bylo to spíš o tom, že jsme nedávali góly, tak se trenér snažil něco změnit. Jsme rádi, že nám to teď vyšlo, ale tři body za vítězství jsou víc než body individuální. Když to příště vyjde někomu jinému, budu jedině rád. Hlavně, ať se vyhrává.“

Co jste si řekli k souhře v útoku?

„Snažíme se hodně mluvit o různých situacích. V tréninku i během zápasu. Ještě je potřeba doladit přesilovky.“

Odehrál jste přes jednadvacet minut, nejvíc z týmu. Je to znát na únavě?

„Nikomu nevadí, když hraje hodně. Když nejsou v zápase dlouhé šichty, že vás soupeř zavře na dlouho v pásmu a můžete si střídání korigovat, je to v pohodě. V poslední třetině jsme třeba šli na oslabení, vyhodili jsme puk a šel jsem hned střídat. Pokud jste v laufu a hrajete pořád, je to lepší než sedět pět minut na střídačce. To je stejné jako když čekáte dlouho na zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:07. P. Mueller, 23:10. Krištof, 59:57. Mallet Hosté: 05:02. Klepiš Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Mallet, Dočekal, Magee. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Klapka. Rozhodčí Lacina, Úlehla – Šimánek, Zika Stadion Winning Group Arena Návštěva 5844 diváků