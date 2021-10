Augustův mixér: už 19 variant útoků a osmá porážka z devíti utkání

Přijdete do práce a dopředu nevíte, kde je váš stůl se židlí. Nepříjemnost. Podobně to mají liberečtí útočníci. Kouč Patrik Augusta jim dost často mění pozice, role, časoprostor. Tygři začali sezonu dietně a vlažně. Zprvu sice vyhrávali, ovšem hlavně díky gólmanům, výkony zrovna zářné nebyly. Hlavní stratég se rozhodl ke změnám, a když usoudil, že pár prohozů v sestavě nepřináší požadovaný účel, vzal štítky se jmény hráčů, naházel je do mixéru a spustil jej na plné otáčky.