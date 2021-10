Sparta bez dvou hvězd? Rozhodly jiné. Zlín je v křeči, všiml si Hlinka

Skončil zápas a oba týmy vzorově nastoupily na modrou čáru. Kotýlek fanoušků Sparty zpíval oslavný chorál, příznivci Zlína na druhé straně dávali najevo podporu trápícím se Beranům. „Hoši, my vás nikdy neopustíme, ale chceme vítězství.“ Nedočkali se ani na čtrnáctý pokus. Rvali se, jenže kvalita byla jinde. Takže 1:4 a bolehlav pokračuje. „Kluci nemají kyslík, co by měli mít,“ shrnul Luboš Jenáček po prvním zápase v roli plnohodnotného kouče.

Jenáček, Rob, Hamrlík. Trenérské trio nakráčelo na střídačku Zlína, který se pod herní i psychickou dekou postavil rozjeté Spartě. Ta se obešla bez lehce zraněných opor Horáka a Řepíka. Má i jiná esa. První lajna Kaše-Sobotka-Thorell si často pronajala útočné pásmo a s podporou Filipa Chlapíka a dvou přesných střel obránců rozhodla. „Hrajeme docela dobře. Myslím, že jsme byli o kousek lepší,“ shrnul Jaroslav Hlinka, jeden z koučů.

Absence dvou hvězd postrčila do sestavy dvacetiletého útočníka Petra Haška, jenž vedl čtvrtou formaci. Dynamické trio bylo na ledě znát a debutant Hašek byl blizoučko gólu. Na konci druhé třetiny napálil horní tyčku. Na vteřinu zvedl ruce nad hlavu v domnění, že se puk odrazil od zadní konstrukce. Za moment už byl zase v šanci a zblízka trefil gólmana Daniela Hufa.

„Mladí hráli výborně, strašně moc nám pomohli,“ pochválil junáky Hlinka. „Pohybově i technicky jsou na tom výborně. Hrají i dobře dozadu. Pomáhají, jak můžou. Určitě nejsou do počtu,“ chválil zaskakující kapitán Vladimír Sobotka. Vítěze podržel i brankář Jakub Neužil. „Oba gólmani jsou kvalitní. Spoléháme na ně, drží nás od začátku sezony,“ ocenil Sobotka duo Salák-Neužil.

Zlínští dřeli, nenechali to favoritovi zadarmo. Mimo sestavu zůstal soužící se útočník Jakub Šlahař i zraněná brankářská jednička Libor Kašík. Má prý natažená třísla. Svůj první bod v sezoně oslavil Oskar Flynn. Posila z Mladé Boleslavi po Mikúšově akci vyrovnala na 1:1, jenže do minuty se soupeř utrhl do přečíslení a Sobotka trefil vítězný gól. „Při naší žalostné koncovce si nemůžeme po vyrovnávacím gólu dovolit hned při dalším střídání inkasovat,“ povzdechl si zlínský trenér Luboš Jenáček.

Zlín - Sparta: Chlapík v oslabení vymíchal dva domácí hráče a ujížděl sám na Hufa

Byl doslova nasra…Tohle slovo taky při hodnocení použil. „Jdou tam zkušení borci a nepodrží stav 1:1, kdy celý zimák ožije a fandí nejvíc v sezoně. My lidi zmrazíme, že si tam zkusíme žabku přes pásmo,“ nechápal. Taktický prohřešek se týkal obránce Petera Tršky, jehož divokou přihrávku nezkrotil u druhého mantinelu Daniel Gazda.

Mimochodem, nedávný reprezentant Gazda ukončil duel s bilancí -4. Jinými slovy, byl u všech inkasovaných branek. „Určitě klukům nezakazujeme hrát hokej, ale musí to mít nějaký řád. Je třeba to řešit i podle ukazatele skóre a stavu, v jakém se mužstvo nachází. Na takové věci absolutně nemáme prostor, ani nárok,“ vrátil se kouč k rozhodujícímu okamžiku. „Na domácích byla znát křeč. Všichni si tu určitě uvědomují, kde jsou. Je to tam trošku vidět,“ neuniklo Hlinkovi.

S faktorem podcenění posledního celku Pražané nepracovali. Nedostalo se jim do hlav, že je čeká pohodová práce. Body si museli na stadionu Luďka Čajky odmakat. „Tady se hraje vždycky špatně. Ti kluci makají, bojují,“ ulevil si Sobotka. „Zlín hraje doma výborně. Je důrazný, nebezpečný. Na tom nic nemění to, v jaké je situaci,“ doplnil Hlinka. Jinak dál pokračuje čekání na premiérovou trefu Davida Kašeho. Včera zapsal dvě asistence. „Nijak to neprožíváme, jeho lajna góly dává. Za mě v pořádku,“ nedělal z toho kouč téma.

Stejně jako Sobotka. „Nevím, jestli to někdo řeší,“ pokrčil rameny. „On je výborný hráč a až to přijde, tak to přijde. Nemyslím, že by na něm musela být deka. Snaží se, jde tomu naproti.“

