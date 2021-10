Novotný + Mountfield = Vyprodáno! Cítil jsem se jako Džegr, usmíval se

V pátek v dresu Samsonu podnikl rozehrávku proti Jindřichovu Hradci, k jehož demolici 11:3 pomohl gólem, v neděli přišel na paškál další Hradec. O dost těžší písemka. Zkraje vyprodané bitvy (6 421 diváků) hodně divoká. Čas 0:28 a 1:0 pro Motor. Po 52 vteřinách 1:1. V emotivní bitvě Jihočeši odhodlaně ubránili hradecký tlak, který trval až do posledních sekund.

Vidíte, co dělá váš návrat. První start za Motor a hned vyprodáno!

„Připadám si jako Džegr, co vám budu povídat.“ (usmívá se)

Po všem, co jste v hokeji zažil, byl jste aspoň trochu nervózní?

„Ze začátku ano. Ale pak jsem si řekl, že si to musím hlavně užít a spadlo to ze mě. I moji nejbližší mi říkali, ať si nedělám starosti a užiju si to. Co si budeme povídat, tohle není normální. Skončit kariéru, pak hrát kraj a skočit rovnýma nohama do extraligy. A do tak těžkého zápasu. Nechci si fandit, ale myslím si, že moc lidí by na to koule nemělo.“ (usmívá se)

Jiří Novotný v sezoně Krajská liga 1+1 Samson-Milevsko 10:1 4+1 Č. Krumlov-Samson 5:6 1+1 Samson-J. Hradec 11:3 3 zápasy 9 bodů (6+3) Tipsport extraliga 0+0 Motor-Mountfield 4:3

V první minutě 1:1, nepřipadal jste si jako na krajské lize, kde to končívá třeba 12:5?

„Hlavně jsem byl naštvanej, protože nám dali gól z ničeho. Hráče jsme měli dobře rozebrané, puk mě štrejchnul, pak se to znovu blbě odrazilo, Hrášek (Dominik Hrachovina) neviděl a bylo to. To se stává, hokej je hra chyb. Tahle nebyla vyloženě fatální. Dřív jsem si to bral, teď jsem to hodil za hlavu. Zbývalo ještě 59 minut, ne? Tým byl nabuzený, celé město na nohou, věřili jsme si dál.“

Krajská liga je pro vás spíš na žízeň, ale lepší než nic, ne?

„Proto jsem chtěl v pátek hrát. Zápas na jakékoli úrovni je vždy lepší než trénink. V utkání se srážíte, v tréninku se přece jen šetříte, nechcete zranit parťáka. Za tři zápasy v Samsonu jsem byl rád. A pomohly mi. Měl jsem přesto trochu strach, že proti Mountfieldu budu rychle zadýchaný, ale to se kupodivu nepotvrdilo.“

Takže jste se na place cítil komfortně?

„Fyzicky až překvapivě dobře. Ale je znát ten obrovský výpadek, vždyť jsem tři čtvrtě roku nehrál pořádný zápas. Hrál jsem třikrát krajskou ligu, což se samozřejmě s extraligou nedá srovnat. Chyběl mi hlavně timing na vhazování i při dalších situacích. V útoku i v obraně. Měl jsem v útoku dva mladé šikovné kluky, vyhráli jsme, za to jsem strašně rád. A to bylo jediné, co mě zajímalo. Tušil jsem, že to ode mě nebude nic extra, s tím jsem do toho šel.“

Co dál? S trenéry a vedením se dohadujete na každé další utkání.

„Sedneme si, vyhodnotíme to a řekneme si, jak by to mohlo být dál. Teď jsem tak unavenej, že nevím, jak to bude. Kluci se budou vracet z marodky, nechci předbíhat. Ale baví mě to, v kabině je výborná parta a máme vynikající trenérský štáb.“

Zvládal jste přesilovky i oslabení, odehrál přesně 15 minut. Dobrý prostor, ne?

„Ale nepřekvapilo mě to. Byl jsem domluvený s Modrákem (trenérem Modrým) na přesilovce s Gulim (Milanem Gulašem) a na důležitých bulích. Měl jsem jich vyhrát víc, to se přiznám (11 z 24). Na vhazování musím být mnohem lepší. Jsem však rád za důvěru, dostal jsem prostor na poslední vteřiny třetin i zápasu. S klukama jsem odtrénoval čtyři tréninky a šel do ostrého zápasu. Chce to ještě čas.“

Mountfield je pro budějovické fanoušky nemilovaným klubem poté, co z Budějovic před osmi roky odešel. Zápas měl šťávu, i pro vás?

„Fanouškům moc děkujeme za podporu a parádní kulisu. Vyprodaná aréna v dnešní době je neskutečná věc. Pro nás jsou velmi, velmi důležité tři body. Hradec pětkrát za sebou vyhrál, hrál dobře, musím jim dát kredit. Podržel nás Hrášek a my jsme v důležitých chvílích dali gól. Ke konci jsme si to zbytečně zkomplikovali, já i Guli jsme to měli do prázdné. Chtěl jsem to dávat spoluhráči do lepší pozice, ale to je taková moje nemoc… V takových chvílích to musím vzít na sebe, hodit to do brány a bylo by po zápase. Ale naštěstí jsme to i bez toho dotáhli do vítězného konce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:28. Karabáček, 05:40. Valský, 12:03. L. Pech, 51:19. Percy Hosté: 00:52. Smoleňák, 09:35. Jergl, 57:45. Lev Sestavy Domácí: Hrachovina (Maleček) – Bindulis, Percy, Piskáček, Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, L. Pech, Gulaš – Abdul, J. Novotný, Chlubna – Holec, D. Voženílek, Valský – Slováček, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Gaspar, F. Pavlík, Nedomlel, Blain, Kalina, McCormack, Šalda – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Smoleňák, Koukal, Oksanen – Lev, Lalancette, Orsava – R. Pilař, Štohanzl, Kelly Klíma. Rozhodčí Pešina, Horák – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna Návštěva 6421 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 14 8 2 1 3 48:33 29 2. Třinec 13 7 2 3 1 46:28 28 3. Mountfield 14 8 2 0 4 40:27 28 4. M. Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta 13 6 3 2 2 50:39 26 6. Č. Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 7. Plzeň 13 6 1 2 4 42:37 22 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. K. Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 11 3 2 0 6 19:31 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

