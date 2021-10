SESTŘIHY: Plekanec (1+2) řídil výhru Kladna na Spartě. Motor zdolal Hradec

Plekanec řídil výhru nad Spartou

Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 15. extraligového kola na ledě Sparty 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili tak sérii pěti porážek, během níž zaznamenali jen dva body. Hosté před nejvyšší návštěvou sezony 14.126 diváků ještě v úvodu 58. minuty prohrávali 1:3, ale dvěma góly při hře bez gólmana vyrovnali, nájezdy pak rozhodl dvacetiletý útočník Matyáš Filip. U všech gólů vítězů v základní hrací době byli obránce Jake Dotchin a útočník Tomáš Plekanec (oba 1+2).

Pražané nevyužili v úvodu duelu přesilovku, když pykal Dotchin. V 11. minutě se strážce domácího brankoviště Salák vyznamenal proti Melkovi. Brzy poté, však museli hosté znovu do čtyř po Kubíkově prohřešku a tentokrát už pykali. Už po půl minutě v početní výhodě se prosadil povedenou ranou z kruhu již osmým gólem v sezoně Chlapík. Kašeho vychytal před přestávkou Bow a oba celky tak dělil jediný gól.

SESTŘIH: Sparta Praha - Kladno 3:4sn. Rytíři otočili skóre v závěru a berou dva body

V úvodu druhé části nevyužil dobrou možnost Pitule, jen krátce poté se ale Kladenští dočkali své první přesilovky v utkání a na její využití jim stačilo 20 sekund: Plekanec ideálně nabil Kubíkovi, který prostřelil ranou bez přípravy Saláka. O půl minuty později však bylo zase všechno jinak, když se rovněž z kruhu zapsal mezi střelce Kaše. Šlo o jeho první branku v sezoně a zároveň i premiérovou v dresu Sparty. Příležitost ke zvýšení náskoku nevyužil Sobotka a hosté tak zůstávali nadále ve hře o body.

Když na začátku třetího dějství nevyužili Rytíři přesilovku a Moravčíkův pokus usměrnil ve 44. minutě do branky domácí kapitán Řepík, jenž tak zvýšil na 3:1, zdálo se, že favorit si podle očekávání dojde pro plný bodový zisk. Opak byl ale pravdou, přestože stav zůstal stejný až do 58. minuty. V čase 57:56 snížil při power play prvním gólem v extralize Dotchin. V závěru navíc fauloval Sobotka a Plekanec 21 sekund před koncem využil situaci šest na čtyři. Asistenci si připsal i Jágr.

Zaskočené sparťany mohl dorazit v končící 63. minutě Kubík, zazvonil však jen na brankovou konstrukci. Přes několik šancí na obou stranách se muselo rozhodnout až v nájezdech. Z devíti exekutorů byl úspěšný jen jediný. Filip uspěl na konci čtvrté sérii, Chlapík vzápětí musel proměnit, jenže brankář Bow byl proti.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Sparta): „Pro nás byl ten závěr samozřejmě špatný. Celkově nám to zkazilo utkání. Nebyli jsme lepším týmem, ale myslím, že jak jsme to měli rozehrané, už jsme to měli dotáhnout do vítězného konce. Kladno si však ten bod určitě zasloužilo. V prodloužení byly šance na obou stranách, v nájezdech se nám obvykle buď vůbec nedaří, nebo tam naopak nasypeme všechno. Dneska se to bohužel absolutně nepotkalo a prakticky vyhraný zápas jsme ke konci ztratili. Malinko nás dobíhá program, řekl bych, že jsme dneska neměli energii a začínáme tahat nohy.“

David Čermák (Kladno): „My musíme být šťastní, protože prohrávat dvě a půl minuty před koncem o dva góly a odvézt si dva body je pro nás skvělé. V naší situaci to jsou zlaté body. My jsme je ve čtvrtek ztratili s Kometou a dneska jsme si je vzali zpátky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:47. F. Chlapík, 24:22. D. Kaše, 43:34. M. Řepík Hosté: 23:47. A. Kubík, 57:56. Dotchin, 59:39. Plekanec, . Filip Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), Mikliš, Jurčina, M. Jandus – E. Thorell, Sobotka, M. Řepík (C) – Z. Doležal, F. Chlapík, D. Kaše – Buchtele, Zikmund, M. Forman (A) – Prymula, Hašek, J. Konečný. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Nilsen, Donaghey, Ticháček, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, Kristo. Rozhodčí Hodek, Pilný – Brejcha, Votrubec. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 14 126 diváků

Pikantní bitvu ovládl Motor

Hokejisté Českých Budějovic zdolali v 15. kole extraligy Hradec Králové 4:3 a doma uspěli po dvou porážkách. Mountfield prohrál poprvé po sérii pěti vítězství.

Poprvé letos vyprodaná Budvar aréna zažila nadstandardní extraligový večer, ve kterém si Motor vyšlápl na druhý celek tabulky. Při absenci čtyř zraněných útočníků oblékl dres domácích po devatenácti letech mistr světa z roku 2010 Jiří Novotný. Trenéři jej posílali na přesilovky i oslabení, jako centr si úspěšně počínal na buly.

Utkání mělo nevídaný start. Po 28 vteřinách se prosadil u levé tyčky Karabáček prvním gólem v sezoně. Za pouhých 24 sekund odpověděl kapitán hostů Smoleňák přesnou střelou z levého kruhu.

Domácím vrátil vedení v v 6. minutě Valský, který objel hradeckou branku, změnil směr na pravém kruhu a švihem prostřelil Lukeše. Východočeši srovnali v 10. minutě z přesilovky, trefil se Jergl z levého kruhu. Domácí získali vedení i do třetice. V početní výhodě skóroval Pech nápřahem z pravé strany.

SESTŘIH: České Budějovice - Mountfield HK 4:3. Vítězný debut Novotného, Hradec se na první místo nedotáhl

Druhá třetina byla o poznání klidnější. Hra se začala kouskovat, ubylo dramatických situací. Českobudějovičtí přečkali oslabení po faulu Vráblíka a před polovinou základní hrací doby si vypracovali v rychlém sledu několik příležitostí.

Pech po dlouhé přihrávce jel sám na Lukáše, ale nezakončil, stejně jako Gulaš u levé tyčky nebo Hanzl dorážející před brankovištěm. Na hokejky domácích se přestěhovala aktivita i na zbytek třetiny, ale do větší šance se dostal už jenom Karabáček, jenž trefil po Hanzlově zpětné přihrávce hradeckého gólmana.

Třetí část otevřeli hráči Motoru několika střeleckými pokusy a aktivní byli především Šenkeřík a Pech, ale Hradec ve snaze o vyrovnání zvyšoval tlak a zaměstnával českobudějovickou obranu. Domácím pomohlo vyloučení příliš důrazného Lva. Usadili se v soupeřově pásmu a po více než minutovém obléhání zajistil čtvrtou trefu Percy, jenž vypálil z pozice ve středu kluziště dva metry před modrou čárou.

Čtyři minuty před sirénou zkusili hosté power play. Novotný místo střely do prázdné branky zvolil přihrávku na Slováčka, který netrefil, stejně jako o chvíli později Gulaš. Na druhé straně snížil zblízka Lev a Mountfield pokračoval v power play, ale skóre se již nezměnilo.

Hlasy trenérů:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „V první řadě chci vyzdvihnout fantastickou atmosféru, kterou nám připravili diváci. Do zápasu jsme šli odpočatější, měli jsme dost času na přípravu a bylo to znát. Kluci pracovali, ale dělali také chyby, k nimž je donutil kvalitní soupeř. Jirka Novotný naskočil do rozjetého rychlíku a zvládl to výborně, ukázal fantastické detaily ve hře a byl příkladem pro mladé hráče.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „České Budějovice předvedly dobrý nástup, ze kterého vytěžily dva rychlé góly. Pokaždé se nám podařilo vyrovnat, ale na jejich třetí gól jsme nedokázali zareagovat. Celý zápas jsme tahali za kratší konec, trochu nám chyběl pohyb. Snížili jsme v power play, ale skóre jsme nedotáhli. Myslím, že České Budějovice si zasloužily vyhrát, o ten gól byly lepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:28. Karabáček, 05:40. Valský, 12:03. L. Pech, 51:19. Percy Hosté: 00:52. Smoleňák, 09:35. Jergl, 57:45. Lev Sestavy Domácí: Hrachovina (Maleček) – Bindulis, Percy, Piskáček, Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, L. Pech, Gulaš – Abdul, J. Novotný, Chlubna – Holec, D. Voženílek, Valský – Slováček, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Gaspar, F. Pavlík, Nedomlel, Blain, Kalina, McCormack, Šalda – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Smoleňák, Koukal, Oksanen – Lev, Lalancette, Orsava – R. Pilař, Štohanzl, Kelly Klíma. Rozhodčí Pešina, Horák – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna Návštěva 6421 diváků

Krejčí bez bodu, slaví Kometa

Hokejisté Komety Brno zvítězili v 15. kole extraligy doma nad Olomoucí 4:1 a uspěli potřetí za sebou. Hanáci nenavázali na poslední dvě vítězství.

Úvodní minuty první třetiny byly vyrovnané, velmi slušně zaplněné ochozy brněnského stadionu čekaly na první šanci do 8. minuty. V té vyslal žabku přes půl hřiště Haščák a našel rozjetého Pavlíka, jeho bekhendový pokus ale Sedláček dokázal vychytat.

Olomouc zatlačila soupeře v 10. minutě, jenže to byl tlak pouze platonický, bez větších šancí a střeleckých pokusů. Naopak to byli Brňané, kteří udeřili po rychlém kontru. Z levé strany poslal parádní přihrávku Krištof a na Kollárovi už pouze bylo, aby zakončil do poloprázdné brány.

V 16. minutě dostali domácí výhodu přesilové hry a tu v samém závěru dokázali využít. Haščák místo střely z mezikruží nahrál na zadní tyč, kde stál kapitán Komety Zaťovič a Sedláček byl bez šance. Kometa nechala zapomenout na nepovedené první třetiny.

SESTŘIH: Kometa Brno - Olomouc 4:1. Vysoká výhra domácích, rozhodl Zaťovič

I ve druhé části se hrál hokej plný osobních soubojů a s bouřlivou atmosférou. Kometě patřila první desetiminutovka, kdy měla více ze hry a převahu korunovala třetí brankou. Krištof opět přesnou přihrávkou vybídl ke střele Kučeříka a jeho rána prošla do Sedláčkovy sítě.

Zdálo se, že domácí mají duel pod kontrolou, jenže v závěru třetiny dostal Olomouc do hry Káňa, jenž vystihl chybu v obraně a sám před Tomkem forhendovou kličkou nezaváhal. Posléze hráli Kohouti přesilovku, tu však nedokázali přetavit v kontaktní branku.

Třetí dějství nabídlo nejprve tlak hostů, ale opět byl neškodný. Kometa začala chodit do brejků, například Horký přebruslil všechny soupeře a mířil sám na Sedláčka, bránu však přestřelil.

V 49. minutě vyslal žabku přes půl hřiště Roth, kotouče se chopil Holík, který zakončil bekhendem do tyče. Bylo to ale s faulem a jelo se trestné střílení. V souboji zlínských rodáků Sedláčka a Holíka uspěl prvně jmenovaný, jenž si pohlídal pravou tyč.

Olomouc zkusila v závěru využít oddechového času a odvolat brankáře. I přes všechnu snahu ještě s výsledkem něco udělat se nakonec radovali modrobílí. Čtvrtou trefou do prázdné branky zajistil tři body pro Kometu Horký.

Hlasy trenérů:

Jiří Kalous (Brno): „Na úvod bych se rád vrátil k minulé tiskové konferenci v Chomutově proti Kladnu, kde jsem v emocích po zápase použil jeden nevhodný výrok a za něj se chci omluvit. Tímto se omlouvám, protože nebyl namířen proti nějaké nemocnici nebo proti nějakým obyvatelům. To v žádném případě. Mrzí mě to, bylo to nevhodné a byť to bylo pronesené v emocích, tak jsem to neměl říkat. Teď bych rád zhodnotil utkání. Dnes to bylo pro nás poměrně atraktivní utkání z hlediska soupeře. Přijel tým, který hraje velmi kompaktní a urputný hokej a my jsme věděli, že nás čeká hodně těžká práce. Připravovali jsme se na to poctivě a jsme rádi, že se nám povedlo zvítězit dokonce s rozdílem tři branek. Pro nás krásný výsledek, ale bylo to velmi těžké utkání. Olomouc předvedla to, proč je v tabulce tam, kde je. Myslím si, že i fanouškům se dnešní hokej musel líbit.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Gratuluji Kometě. Hrála velice dobře do obrany a z naší strany to bylo kombinačně hodně ze složitosti. Bylo tam málo jednoduchosti, přímočarých akcí a zakončení. To byl hlavní ukazatel toho, proč jsme vstřelili jen jeden gól. V posledních dvou zápasech taky po jednom gólu a to je málo. Budeme muset pracovat na střelecké produktivitě, protože to nás dostává dolů. Ani přesilovou hru jsme dnes neproměnili, takže jednoduchý resultát. Domácí vstřelili čtyři branky a zaslouženě vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:38. Kollár, 15:47. Zaťovič, 30:57. Kučeřík, 58:44. L. Horký Hosté: 37:18. J. Káňa Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, T. Šoustal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Hosté: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Olesz, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Hynek, Ganger Stadion Winning Group Arena Návštěva 6756 diváků

Třinec rozebral Boleslav 5:0

Třinečtí hokejisté porazili v 15. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav jednoznačně 5:0. Oceláři vedli v prvním vzájemném duelu obou týmů od jarního semifinále už ve 22. minutě třígólovým rozdílem. Úvodní dvě branky vstřelil Miloš Roman, třetí přidal Erik Hrňa, čtvrtou Tomáš Marcinko a pátou Roman Szturc. Marek Mazanec udržel podruhé v této sezoně čisté konto.

Mladá Boleslav nastoupila bez svého nejproduktivnějšího hráče Davida Štastného, jehož v elitní řadě nahradil Dufek, a s obráncem Bernadem ve čtvrtém útoku. Středočeši se mohli vrátit v případě výhry do čela extraligy, ale od začátku tahali za kratší část provazu.

Oceláři otevřeli skóre v čase 3:55, z dorážky se prosadil Miloš Roman v momentě, kdy hostující Claireaux naskakoval do hry z trestné lavice. Mladá Boleslav tak inkasovala v extralize po 136 minutách, a to ještě mohli nebezpečnější domácí v první třetině zvýšit. Střela Ondřeje Kovařčíka se ale otřela o tyč a Hrehorčák, který obral v oslabení na obranné modré čáře Ševce o puk, minul v úniku branku jen o centimetry.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 5:0. Bruslaři dostali bůra a na první místo se nevrací

Třinec se do klíčového trháku dostal ve 22. minutě, kdy dvěma trefami během jedenácti sekund odskočil na 3:0. Druhý gól vstřelil další pohotovou dorážku Roman, v dalším střídání překonal Krošelje z pravého kruhu Hrňa a připsal si osmou branku sezony. Středočeši poté přitvrdili a zvýšili střeleckou aktivitu, ale na Mazance si nepřišli.

Mladá Boleslav chtěla zápas zdramatizovat, ale při dorážce Claireauxe do odkryté branky vytáhl Mazanec reflexivní zásah hokejkou. A tak udeřilo dvakrát v přesilových hrách na druhé straně. Hosté v oslabení nevyhodili, puku se zmocnil u tyčky Vrána a po jeho přihrávce skóroval Marcinko. Oceláři zbytek zápasu kontrolovali a v posledních sekundách se ještě zblízka prosadil Szturc. Domácí tak dali dárek v podobě výhry i výkonu svému sportovnímu řediteli Janu Peterkovi, který v den utkání slavil padesátiny.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Měli jsme výborný pohyb, vyhrávali jsme osobní souboje. Kluci byli důraznější na forčekingu i v osobních soubojích, na což jsme hráče připravovali, že je v zápasech s Mladou Boleslaví základ. V celém utkání jsme byli jednoznačně lepším týmem a vítězství jsme si zasloužili. Oproti zápasu s Pardubicemi, kdy jsme také hráli taky velmi dobrý zápas a podali kvalitní výkon, jsme dokázali proměnit šance a dali pět branek, což je super. Pomohli jsme si přesilovkami a rozhodly také dva rychlé góly na 3:0 na začátku druhé třetiny. Ty určily ráz tohoto zápasu.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Už první oslabení jsme nesehráli tak, jak jsme si představovali. Byli jsme strašně statičtí. První třetina byla špatná a vstup do druhé ještě horší. Za stavu 0:3 jsme se nevzdali, chtěli jsem s tím něco udělat, ale to už se hraje těžko a Třinec zaslouženě vyhrál. Vůbec jsme nebyli v zápase, Třinec hrál play off hokej, zblokoval nám spoustu střel. Přišlo mi, že jsme to přijeli jen zkusit, a takto se hrát nedá. Jestli chceme být úspěšní jako Třinec, Sparta a tyto týmy, tak se o to musí porvat všech hráčů, a to tam nebylo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:55. Miloš Roman, 21:10. Miloš Roman, 21:21. Hrňa, 47:24. Marcinko, 60:00. R. Szturc Hosté: Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Kofroň, R. Szturc, Dravecký (A) – Hrehorčák. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík – Kelemen, Fořt, J. Dufek – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Adam Raška I, Claireaux – Bernad, Bičevskis, J. Stránský (A) – Snášel. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 3 464 diváků

Tygři prohlubují krizi, znovu nedali gól

Hokejisté Vítkovic porazili v 15. kole extraligy Liberec jediným gólem Tomáše Fridricha 1:0 v prodloužení. O výhře rozhodl svým pátým gólem sezony vítkovický útočník už po 21 sekundách nastavení. Domácí gólman Aleš Stezka vychytal svou první nulu a i on tak prodloužil trápení Bílých Tygrů, kteří z posledních devíti utkání vyhráli jediné.

Vítkovice v utkání vedl asistent Radek Philipp, který zastoupil za nemocného hlavního kouče Miloše Holaně, a musel se obejít bez zraněných útočníků Bukartse s Flickem. Forvard Lukáš Krenželok nastoupil k jubilejnímu 1000. utkání v extralize.

Teprve ve svém druhém domácím vystoupení v sezoně měli Ostravané v úvodu asi blíže k vedoucímu gólu, ale Bondrovi po úniku v přečíslení nesedlo zakončení podle představ. Pak měly Vítkovice i trochu smůly, když Kalusova rána v 16. minutě zazvonila na horní tyčku liberecké brány.

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 1:0p. Vyrovnaný zápas rozhodl Fridrich

Silový způsob hokeje odpovídal aktuálnímu rozpoložení obou týmů, které v posledním období sčítají hlavně porážky. Možnosti na otevření skóre však byly i ve druhé části. Na domácí straně se do koncovky tlačil hlavně Fridrich, ale Kváča jeho pokusy zlikvidoval. Stejně tak domácí Stezka ve 27. minutě přečetl úmysl Rychlovského. Hosté byli střelecky výrazně aktivnější, ale brankáři byli na obou stranách jistí i bezchybní.

Také tomu domácímu ale v třetím dějství musel pomoct tyčka, a to po střele Vitáska ve 44. minutě. Žádný z týmů pak už nechtěl udělat fatální chybu, proto se po opatrnějším závěru muselo prodlužovat. Přidanou pětiminutovku ale ukončil už po 21 sekundách po souhře s Dejem přesnou ranou Fridrich.

Vítkovice si tak s Libercem připsaly teprve třetí vítězství z posledních deseti vzájemných soubojů.

Hlasy trenérů:

Radek Philipp (Vítkovice): „Z naší strany to bylo ubojované utkání. Velký podíl na tom měl Aleš Stezka, který nás podržel. Šancí jsme měli pramálo, ale jsme rádi, že jsme v prodloužení vsítili branku, která znamená plus jeden bod. Sice se trápíme, ale ceníme si bojovnosti a toho, že to štěstíčko se dneska bojovností přiklonilo k nám.“

Patrik Augusta (Liberec): „Znovu jsme se nedokázali prosadit v útočné fázi, naše produktivita je špatná. Tam nás tlačí bota, tam musíme zabrat. Na druhou stranu jsme ten zápas odpracovali, ale hokejovosti tam byla pramálo. Pak jsme udělali chybu v prodloužení a ta nás stála ten extra bod.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 60:21. Fridrich Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – K. Afanasjev, J. Hruška (A), Fridrich – R. Bondra, Dej, M. Kalus – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan, Štibingr – Birner (A), Gríger, Ordoš – J. Vlach, Filippi, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), J. Šír. Rozhodčí Obadal, Stano – Rampír, Bohuněk Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 684 diváků

Jarůšek řídil výhru Litvínova

Hokejisté Litvínova porazili v 15. kole extraligy Karlovy Vary 4:3 a zabrali po dvou prohrách za sebou. Pod teprve třetí vítězství Vervy z posledních 12 zápasů se podepsal dvěma trefami útočník Richard Jarůšek. Energie si připsala šestou porážku z uplynulých sedmi duelů.

Zápas začal s dvacetiminutovým zpožděním kvůli úpravě díry v ledu. Domácí Verva se musela obejít bez nemocného útočníka Andreje Kudrny, naopak do sestavy se vrátili Petr Straka a Pawel Zygmunt.

Energie se hned v úvodu ubránila ve dvou oslabeních v rychlém sledu při trestech Martina Rohana a Hanouska. V polovině úvodní části nepřekonal gólmana Novotného z pozice mezi kruhy Straka a vzápětí minul Irving.

Litvínov odolal při Jarůškově trestu, navíc měl v oslabení možnost Zygmunt. V 15. minutě při Gerhátově pobytu na trestné lavici Flek zakončil průnik bekhendem, ale Godla vytěsnil puk tak, že se odrazil od horní do levé tyče a ven.

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 4:3. Energie nakonec zvládla dramatický závěr zápasu

Po skončení oslabení měl sérii šancí Litvínov. Estephan jen těsně nestihl po objetí branky zasunout puk u pravé tyče, potom trefil Balinskis levou spojnici tyčí a tyč pomohla Novotnému i po Irvingově ráně.

V úvodu druhé části měl možnost Jarůšek a ve 23. minutě při Kracíkově trestu zamířil před odkrytou brankou Zdráhal jen do boční sítě. Novotný pak kryl Hüblovu šanci, ale v čase 24:42 už otevřel skóre Jarůšek, který se dostal k puku po Zemanově střele, položil si karlovarského gólmana a trefil odkrytou část branky.

V 28. minutě se hosté radovali z vyrovnání. Kohoutovo nahození z rohu se odrazilo před branku k volnému Koblasovi, který překonal Godlu. Odpovědět mohl vzápětí Svoboda, ale při zakončení nezkrotil puk a srazil se s Novotným. Ve 32. minutě měl možnost naopak otočit stav Redlich, ale trefil pravou tyč. Potom prověřil Godlu Beránek.

Ve 43. minutě se dostal po Irvingově přihrávce sám před Novotného Zygmunt a prostřelil jej mezi betony. Hned za 71 sekund zvýšil po kombinaci Estephana a Zdráhala střelou z pozice mezi kruhy Jarůšek.

Dvoubrankový náskok udrželi domácí i při Hrbasově trestu. V 53. minutě zvýšil v přesilové hře střelou z pravého kruhu Zdráhal už na 4:1. Hosté ale závěr také v početních výhodách zdramatizovali.

Při Balinskisově vyloučení se v 56. minutě trefil z levého kruhu podruhé v utkání Koblasa a 41 vteřin před koncem dal při Jarůškově trestu svou pátou branku v sezoně sedmnáctiletý Kulich. Těsný náskok ale domácí uhájili.

Hlasy trenérů:

Vladimír Országh (Litvínov): „Jsme hlavně rádi, že jsme konečně vyhráli doma před vlastními fanoušky. Na začátku zápasu jsme dostali dvě přesilovky, ale vůbec jsme s nimi nenaložili dobře. Spíše nás to trošku vyhodilo z konceptu, než by nám to pomohlo. Bylo podstatné, že ve druhé třetině jsme se zlepšili, měli jsme tam nějaké šance, které jsme mohli proměnit. Asi dvakrát nebo třikrát jsme netrefili prázdnou bránu. Soupeř byl pořád nepříjemný, hrozil z brejkových situací. Zaměřovali jsme se na to, aby nám nechodil do přečíslení, protože v tom je velice silný. Důležitá byla třetí třetina, kdy jsme odskočili na tři góly. Znovu úplně zbytečnými fauly jsme si to zkomplikovali a bylo z toho drama až do konce. Pochvala do kabiny, kluci to odmakali, ale musíme si to lépe pohlídat. Po zpožděném začátku už bylo jen nabuzení a šlo se na to. Všechno už bylo řečené předtím. Jen jsme hráče upozorňovali, kdy asi půjdeme na led, aby byli čerství. Jde hlavně o to, aby byli mentálně nachystaní. “

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „My jsme dnes bohužel nevydrželi pracovat celých šedesát minut. Měli jsme špatné vstupy a to nás potom stálo celkový výsledek. V první třetině jsme udělali dvě zbytečná vyloučení, tím jsme dostali soupeře do hry. Ve druhé třetině jsme si nechali dát první branku, která uklidnila domácí, a ve třetí třetině jsme zápas ztratili, když jsme dali domácím rozhodující náskok. I když jsme se na konci ještě zvedli a chtěli jsme se zápasem něco udělat, tak už bylo pozdě. Odložení začátku utkání bylo nepříjemné. Byl trošku dřívější a celkově se na to hráči připravovali, potom se s tím musel poprat každý sám. Nabádali jsme je, ať se trochu rozhýbou a hrajou na začátku jednoduché věci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:42. Jarůšek, 42:20. Zygmunt, 43:31. Jarůšek, 52:18. P. Zdráhal Hosté: 27:51. Koblasa, 55:35. Koblasa, 59:19. Jiří Kulich Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Zeman, Demel, Strejček – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – P. Straka (A), Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, Latta, M. Havelka. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Lacina, Micka – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva 2574 diváků