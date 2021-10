Veterán Novotný posílí Motor: Prý to zvládnu, říkají mi. No, uvidíme…

V druhé půli července dorazil za generálním manažerem Motoru Stanislavem Bednaříkem. „Nezlob se, balím to. Definitivně,“ ohlásil Jiří Novotný (38) konec úspěšné kariéry. Vzápětí se o svém verdiktu rozhovořil ve velkém rozhovoru pro iSport Premium . S tím, že se vrhá na práci hokejového agenta s působností zejména ve Švýcarsku. Po necelém čtvrt roce přišel veletoč. Mistr světa z Německa 2010 v neděli nastoupí za České Budějovice proti hradeckému Mountfieldu! „Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co z toho bude,“ podotkl někdejší centr Columbusu či Buffala ve čtvrtek odpoledne pro iSport.cz. Za Motor nastoupí po 19 letech…

Povídejte, jak se to celé zrodilo?

„Kluci potřebují pomoci, mají zraněné čtyři útočníky, z toho dva centry. Takže mě poprosili, zda bych jim nepomohl. Je to dočasná výpomoc, půjdeme zápas od zápasu. Tak je nastavený i kontrakt. S profesionální kariérou jsem skončil a tak to mělo i zůstat. Nebýt toho, že Motor postihla vlna zranění, do žádného dobrodružství bych se nepouštěl.“

V jak čilém kontaktu jste byl s lidmi z Motoru během sezony?

„Chodil jsem za masérem Pavlem Vlašicem nabrousit si brusle. Trenér Jarda Modrý mi pořád říkal, ať se přijdu ukázat na trénink. Ale mně to nevycházelo ani časově. Týden pobývám tady, týden ve Švýcarsku. Pokud jsem v Čechách, zatrénuju si v rámci krajského přeboru za Samson, tým Martina Hanzala. Dal jsem si dva zápasy. Ale zkraje týdne mi volali z Motoru, požádali mě, jestli bych opravdu nepřišel na trénink. Pak jsem se jich zeptal, jak si to představují a oni na mě vyhrkli, že bych měl nastoupit v neděli proti Hradci. Zmohl jsem se jen na: ty kráso…“ (usmívá se)

Odtušíte, v jaké jste kondici?

„Nějakým stylem se udržuju, ale není to sranda. Já klukům rád pomůžu, Motor mám rád a marodku mají nepříjemnou. Ale dopředu nikdy nevíte, uvidíme, co z toho vyleze. Mám z toho velký respekt a může se klidně stát, že po neděli se rozloučíme, poděkujeme si a ahoj. Nedělám si velké iluze, kluci mají za sebou třináct zápasů, dokola trénují. Nejspíš jsem jediný hráč, který kdy skočil do extraligy z voleje.“

Jak jste si vedl v kraji?

„Dvě utkání a myslím 5+3.“

No tak!

„Heleďte, bavíme se o kraji…“ (usmívá se)

Body jsou pořád body. A věkově máte stále daleko k Evženu Musilovi, který v sezoně 1997/98 nastoupil za Pardubice coby vitální sedmdesátník. Pravda, na minutové střídání…

„Tak to ani nevím, ale budu doufat, že v neděli těch střídání absolvuju víc a nějak to dám. Ale klobouk dolů před panem Musilem. Uvidíme, jak říkám, nastoupím s velkou pokorou.“

Na tréninku Motoru vám to lepilo?

„Funěl jsem jako blázen, ale nechci se moc hodnotit. Kluci tvrdili, že nebudu mít problém, ale šlo jen o trénink. Zápas je jiná disciplína. Navíc proti silnému týmu, k tomu je dostatečně známá historie a s tím související rivalita mezi Budějovicemi a Mountfieldem. Věřím, že to bude fajn zážitek. Uvidíme, co se stane, jak si povedu a od toho se odrazíme.“

Co zatím říkáte výkonům a výsledkům Motoru? Rozumný pohled je, že si vede solidně, ne?

„Měl jsem smůlu, že jsem naživo neviděl zatím žádný zápas, když totiž Motor hrál domácí utkání, pokaždé jsem byl ve Švýcarsku. Extraliga je enormně vyrovnaná, trápí se mnohem silnější týmy jako třeba Liberec. Motor má kvalitní kádr, leckde získali pěkné body, jindy něco ztratili. Ale celkově zvládli vstup dobře.“

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 13 8 1 1 3 40:21 27 2. Pardubice 13 8 1 1 3 45:31 27 3. Mountfield 12 7 2 0 3 33:21 25 4. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 5. Sparta 11 5 3 1 2 43:34 22 6. Plzeň 12 6 1 2 3 42:34 22 7. Č. Budějovice 13 6 0 2 5 39:41 20 8. Olomouc 10 4 3 0 3 26:20 18 9. Brno 12 3 3 1 5 30:36 16 10. Liberec 13 4 0 3 6 26:38 15 11. K. Vary 12 4 0 2 6 35:38 14 12. Litvínov 12 3 1 2 6 37:41 13 13. Vítkovice 9 3 1 0 5 16:27 11 14. Kladno 12 1 2 1 8 28:47 8 15. Zlín 13 0 1 3 9 23:48 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup