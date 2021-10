Hattrick za deset minut? Nevím, co se kolem mě dělo, řekl hrdina Blomstrand

Už se na to nemohl dívat, tak prostě vzal puk a třikrát ho během deseti minut prásknul do vinglu. Zhruba tak lze okomentovat počínání nejlepšího muže utkání v bláznivé bitvě Plzně proti Spartě. Švéd Ludwig Blomstrand v poslední části naládoval svojí houfnici a vystřelil kamarádům tři body při výhře 5:4. „Už je to hodně dávno, co jsem nějaký hattrick dal, natož aby to bylo za deset minut,“ smál se uvolněně po utkání.

Vstřelil jste hattrick, rozhodl jste zápas. Můžete trochu popsat, jak se měnily vaše emoce v průběhu duelu?

„Zpočátku samozřejmě spokojenost. Začali jsme dobře, hráli jsme, jak jsme chtěli. Vstřelili jsme gól z přesilovky, fungovalo to. Pak jsme se však sami zakopali před brankou a přestali jsme hrát. A dostali tři laciné branky. Úplně zbytečně.“

Ale pak už to asi šlo jen nahoru, že?

„Když jsem vstřelil první branku na 2:3, celá hala byla tak strašně hlasitá. To bylo skvělé. Všichni spoluhráči byli nabuzení, vlastně ani nevím, co se kolem mě dělo. Byl to úžasný pocit, že jsem se trefil. A pak znovu. Při té poslední brance jsem už jen zúročil skvělou práci Dzierkiho (Dzierkalse). Bylo fajn, že se vyplatila naše tvrdá práce.“

Tři branky jste vstřelil za 10 minut. Nasázel jste někdy v kariéře hattrick takhle rychle?

„Nemyslím, že se mi to povedlo takhle rychle. Vlastně, upřímně, je to už hodně dávno, co jsem dal i jen samotný hattrick. (směje se)“

Trenér Miloš Říha, když byl tázán na vaší skvělou střelu, pronesl, že to v sobě prostě máte a smál se u toho. Lze říct, že jde o vaší největší přednost.

„Asi ano, ale myslím, že se musí sejít velká spousta věcí, než sem mohl skórovat. Musím poděkovat spoluhráčům. Ale je pravda, že i samotní trenéři mě podporují v tom, abych více střílel. A nebudu nic zastírat, střílet je na hokeji vždycky to nejlepší.“

Kromě Vítkovic už jste hrál proti všem soupeřům. Sedí vám česká extraliga?

„Pokud to mám porovnat s poslední soutěží, tak je rychlejší, fyzičtější a musíte mít více hlavu nahoře. Plzeň si strašně užívám, je to pro mě skvělá nová šance. Ta soutěž je zábavná, hrajete proti Jágrovi, nebo Krejčímu. V týmu hraji s Jakubem Kindlem. Jsou tu velká jména a je úžasné proti těmhle borcům hrát.“

Motivovalo vás i počínání krajana Erika Thorella ze Sparty, který v úvodních dvou třetinách skóroval dvakrát?

„Vždy chcete vyhrát. Je to skvělý hráč, ale musím říct, že osobní body pro mě nejsou tak důležité, pokud se nám podaří zvítězit.“

Tak možná pomoci porazit Erika v souboji proti jeho bratrovi a vašemu spoluhráči z lajny Gustavu Thorellovi?

„Vím, že jsou spolu hodně v kontaktu, prakticky každý den. A myslím, že Gustav je stejný jako ostatní, chce prostě vyhrát. A je jedno, jestli naproti je jeho bratr, nebo ne. Chci ale zmínit, že Gustav je skvělý spoluhráč. Hrál jsem 4 roky proti němu a vím, co za hráče to je. Myslím, že společně s Bulířem nám to jde a zlepšujeme se.“

Co říkáte na to, že fandové naházeli na oslavu hattricku na led několik čepic?

„Věděl jsem, než sem podepsal, že fandové tady jsou úžasní. Musím říct, že se to potvrdilo. Když jste v zápase, jsou takové věci samozřejmě hrozně fajn.“

