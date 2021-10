Další kolaps Sparty. Třikrát v šesti, mizerná oslabení a hattrick Švéda

Byl to zápas totálně odlišných třetin. Ta první patřila spíše Plzni, vedla po ní 1:0. Druhou třemi góly opanovala Sparta, do šaten šla po čtyřiceti minutách s dvoubrankovým náskokem. Hokej to ale bůhvíjak záživný nebyl. Až třetí část z něj udělala adepta na dosavadní zápas sezony.

V poslední periodě se červený maják za brankami rozsvítil hned pětkrát! Čtyřikrát se tak stalo za Jakubem Neužilem, který při zdravotních potížích Alexandera Saláka naskočil v brance Sparty. V 55. minutě Plzeň dvakrát skórovala a otočila večer pro sebe. Jenže z vedení juchala jen minutu. Pak ale v čase 57:34 definitivně rozsekl úterní divočinu forvard domácích Ludwig Blomstrand. Švédský bombarďák nasázel Pražanům během devíti minut a 38 sekund hattrick, a stal se hvězdou utkání.

„Parádní výkon. Strašně pomohl hlavně jeho první gól. Tým to nakoplo, vrátilo do hry. Do té doby si to Sparty hlídala, v tenhle moment se ale obraz hry změnil. Když dá někdo hattrick, je to logicky rozhodující faktor zápasu. Má skvělou střelu, umí to trefit opravdu výborně,“ velebil střelce trenér Plzně Miloš Říha.

„Do prvního obdrženého gólu to od nás bylo velmi slušné, hráli jsme dobře. Nevím ale, co s námi gól na 1:1 provedl. Začali jsme hrát naprosto složitě, kupili jsme jednu chybu za druhou. Kvalitní soupeř toho využil a dal další góly. Jsem rád, že jsme to nevzdali. Pomohl nám ten první snižující gól. Vyšly nám změny v sestavě. Byl to blázinec. Nakonec z toho byl parádní obrat proti strašně silnému soupeři. Bodů si moc vážíme,“ hlásil spokojeně Říha.

Opačné pocity měl na tiskové konferenci jeho protějšek Jaroslav Hlinka. „Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. V té druhé jsme šli do vedení 3:1, ale posledních dvacet minut? Totální zkrat a výpadek. Plzeň nakonec vyhrála zaslouženě,“ začal sparťanský asistent trenéra a sportovní manažer.

Sparta po nedělním kolapsu s Kladnem ztratila druhý zápas v řadě. Místo šesti bodů zapsala jediný. Plzeň ji včera vykradla kompletně. „Pro tohle nemám vysvětlení. Máte pravdu, že takovému mužstvu by se tohle stávat nemělo. Tohle by se nemělo dít vůbec žádnému mužstvu. Nám se to přihodilo dvakrát v řadě. Vysvětlit si to bohužel neumíme,“ pokrčil rameny.

Spartu zase skosily vlastní fauly. A příšerná hra v oslabení. Jinak to totiž nazvat nejde. V této činnosti jsou rudí jasně nejhorší v celé soutěži. Jejich úspěšnost? Tristních 69 procent. „Mluvíme o tom pořád. Nevíme, kde je chyba. Fakt je ale ten, že tohle nám teď prohrává zápasy,“ přidal upřímně Hlinka.

Rovnou třikrát šli hosté sedět za hru v šesti hráčích, tak moc chtěli hrát přesilovky. Jenže rozhodčí jim to netolerovali. „Je to absolutní kuriozita, věc do silvestrovských zvláštností. Nikdy jsem to nezažil. Celé to navíc bylo někdy v deseti minutách. Fakt nevím, co k tomu říct,“ doplnil trenér Sparty. Už ve středu čeká tým z metropole lídr ligy z Pardubic.

Plzeň - Sparta Praha: Pražané ve druhé třetině celkem třikrát dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě