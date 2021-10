Dva zápasy jsme totálně po*rali. Tohle se nesmí stávat, burcoval Moravčík

Dveře sparťanské kabiny byly dlouho zavřené. Bylo si co vyříkávat. Podruhé v řadě ztracený zápas a odevzdané body. Tentokrát v Plzni 4:5. Za tým přišel promluvit zkušený obránce Michal Moravčík. Svěšená ramena, zkroušený výraz. Každým slovem bylo cítit, jak moc ho prohra na plzeňském ledě drásá. „Další utkání musíme vyhrát stůj co stůj,“ burcuje bek. Už dnes Spartu čekají Pardubice.

Skvěle rozehraný zápas jste podruhé po sobě nezvládli. Co k tomu říct?

„Nevím, fakt nevím. V kabině jsme si k tomu něco řekli. Tohle se nesmí stávat. Máme šanci, nedáme gól a hned se to valí zpátky na naši bránu. Třikrát dostaneme gól v oslabení, to nás drtí celou sezonu, to už ani nemá cenu omílat.“

Úspěšnost na oslabení je hrozivá: jen 69 procent. Co z vašeho pohledu při hře v početní nevýhodě drhne?

„Pořád si k tomu něco říkáme, nakonec tam ale každý hráč dá něco svého a vznikne z toho takový kočkopes. Klobouk dolů před Blomstrandem, vymetal to parádně. Těžko se mi pro to ale hledají slova. Nemám žádnou myšlenku, co s tím.“

Trenér Josef Jandač po minulém duelu mluvil o tom, že dojíždíte na náročný program a ke konci zápasů už taháte nohy. Cítíte to stejně?

„Nějakou roli to hrát může, ale my se na to nechceme vymlouvat. Je naše práce být připravení, je jenom na nás, jak se s tím vypořádáme. Bohužel poslední dva zápasy jsme totálně po*rali. Je to, jak to je. Musíme se s tím vypořádat sami, nikdo jiný to za nás neudělá.“

Je dobře, že hned další den vás čeká další zápas s Pardubicemi?

„Může to tak být, ale není pravidlo, že by to měla být jasně daná výhoda. Musíme vyhrát stůj co stůj. Ještě na ten zápas ale upřímně teď vůbec nemyslím. Mám tak nějak prázdno v hlavě, musím si trochu utřídit myšlenky po cestě domů.“

Na dobře známý plzeňský led jste se vrátil v dresu Sparty, velkého rivala. Domácí fanoušci vám ale zatleskali. Čekal jste to?

„Popravdě jsem hlavně rád, že mě nevypískali. Bylo to hezké. Jsem rád, že jsem tady snad zanechal dobrý odkaz a že si mě lidi pamatují v dobrém. Bylo to od nich krásné gesto, za které jim děkuju.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 5:4. Přestřelku rozhodl hattrickem Blomstrand

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE