Bylo tam srdce, cenil Kundrátek po výhře v derby. Rozhodl „podleďákem“

Vstřelil vítězný gól a na další pohotově přihrál. Ostřílený bek Tomáš Kundrátek (31) byl klíčovou postavou dohrávaného 8. kola Tipsport extraligy mezi Vítkovicemi a Třincem (1:4). „Trošku jsem podpořil útok, dal jsem to bekovi kolem nohou a propadlo to tam. Takový podleďák,“ usmíval se třinecký obránce pod maskou.

Vítkovice byly dlouho lepší, ze začátku měly i víc šancí, ale Oceláři byli údernější. Efektivnější. Obětavě si pohlídali oslabení a trpělivě bitvu překlopili na svoji stranu. „Přijeli jsme si pro tři body, ty si vezeme domů,“ těšilo Tomáš Kundrátka. „Ze začátku na nás Vítkovice vletěly, hrály hodně agresivní hokej. Mazi (Marek Mazanec) chytal skvěle, ustáli jsme to. Na konci první třetiny jsme dali gól, to nás dostalo do laufu.“

Nakopla vás branka 17 vteřin před koncem první třetiny?

„Jo, to bylo moc důležité. Mazi se musel v první třetině hodně otáčet a čapat puky. Chytal fakt skvěle a pomohl nám.“

Jak se vám líbila atmosféra derby?

„Super, oba fankluby byly skvělé. Jejich i náš. Jsme moc rádi, že nás přijeli třinečtí fanoušci podpořit, moc jim za to děkujeme.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 1:4. Derby dnes vyznělo lépe pro Oceláře

V oslabeních jste znovu skvěle blokovali střely, podpoří i tohle týmový výkon?

„Jednoznačně, kluci skvěle blokovali. Musím fakt pochválit všechny, co byli na oslabení, hráli fakt obětavě. Dělali jsme věci, které máme, stáli jsme dobře v boxu. Bylo skvělé se na to dívat. Bylo tam srdce.“

Vy jste se ve druhé přesilovkové formaci dostával na levé křídlo, odkud střílí především Martin Růžička. Jak se vám na této pozici v přesilovce hraje?

„Já tam hrával odjakživa, jen škoda, že jsem tam za ten rok ještě nedal góla. (usměje se) Třeba to přijde. Jo, i na tréninku se na Martina dívám, dal odtamtud spoustu gólů, nasbíral spoustu bodů. Je to hráč, od kterého se dá zrovna na tomhle místě učit.“

V jeho podání odtud vypadá zakončení jednoduše, ale legrace to asi není, je to tak?

„Určitě to není sranda. On je opravdu skvělý hráč a umí to tam poslat.“

Ve Washingtonu na této pozici v přesilovce hrává Ovečkin, i od něj jste stačil něco odkoukat?

„Odkoukat... Já tam zase nebyl tak dlouho, ale jo, byla radost se na něho dívat. Ovečkin má opravdu skvělou střelu a dává to tam.“

V Ostravě jste se také gólově prosadil, jak byste trefu popsal?

„Podpořil jsem trošku útok. Viděl jsem beka před sebou, tak jsem mu to zkusil hodit mezi nohy, nebo kolem nohou a propadlo to tam. Takový podleďák.“

Ke konci první čtvrtiny se držíte na špici extraligy, jak vstup do soutěže hodnotíte?

„Kluci šlapou skvěle, jdeme zápas od zápasu. Máme před sebou další, na ten se znovu budeme soustředit.“

Byli jste ostražití po nepovedené přípravě a Lize mistrů?

„Ostražití? Nemyslím si. Bylo to, jak bylo. Liga mistrů je kvalitní soutěž, nemyslím, že jsme tam byli až tak pozadu, zápasy byly hodně vyrovnané. Zahráli jsme si ji, připravili se, dalo nám to hodně do sezony.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:07. Chlán Hosté: 19:44. O. Kovařčík, 23:18. Kundrátek, 44:07. Daňo, 48:47. Miloš Roman Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – K. Afanasjev, J. Hruška (A), Fridrich – R. Bondra, Dej, M. Kalus – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Hosté: Marek Mazanec (Šimboch) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, R. Szturc, Kofroň – Dravecký (A). Rozhodčí Šír, Kubičík – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 325 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 14 8 2 3 1 50:29 31 2. Pardubice 15 8 3 1 3 50:34 31 3. Mountfield 14 8 2 0 4 40:27 28 4. M. Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta 15 6 3 3 3 55:46 27 6. Plzeň 14 7 1 2 4 47:41 25 7. Č. Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. K. Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 12 3 2 0 7 20:35 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup