Žádná Mňága v Třinci. Zpěváci se hecovali v bitvě o první místo

Petr Fiala viděl přímo v ochozech jubilejní bod číslo 600 Martina Růžičky v elitní soutěži. Parádní zákroky brankářů Marka Mazance i Milana Kloučka, díky kterým se nájezdové drama natáhlo až na deset sérií. A navrch pořádnou dávku emocí mezi třineckým Tomášem Marcinkem a Adamem Musilem, kteří „zavzpomínali“ na poslední finále, kdy Musil ještě hrával za Liberec. Bitva Fialu pobavila, jen výsledek ho nepotěšil.

„Chtěl jsem si rýpnout do Márdího (frontmana pardubické kapely Michala Maredy), až můj Třinec, kterému fandím od té doby, co tam hrál náš fanda skoro největší Radek Bonk, slavnostně porazí jeho milované Pardubky,“ líčil Petr Fiala na facebooku skupiny. „Však stalo se (sralo se), že jsem mu po první třetině napsal: Ňák nám to nejde a připojil jsem fotku kostky se stavem 1:2. Prohráli jsme na nájezdy. Třetí třetina ale supr!“

Fialu na hokej pozval třinecký trenér Václav Varaďa. Mňága a Žďorp patří k jeho nejoblíbenějším kapelám, navíc má v rodném listě také napsáno Valašské Meziříčí. „Do porodnice se mnou rodiče jeli do Nového Jičína, ale byla plná. Tak museli až do Valmezu,“ upřesňoval třinecký kouč. „Jinak jsem originálně Kopřivničák.“

„Díky Vencovi Varaďovi za pozvání. I za písničku na zimáku,“ potěšilo Fialu. Když se na kostce objevila jeho tvář se jménem kapely, zněl z reproduktorů i jeden z jejích songů. „Byl to zážitek velkej, Márdímu gratuluju! Příště zas my...“

Příště? V neděli Oceláři hrají s Mladou Boleslaví. Fialovi se hned ozval další z bývalých hokejistů. „Lukáš Mensator mi posílal fotku s otázkou, jestli půjdu i v neděli na Bolku, kde dělá trenéra brankářů. No teda? To je fofr! Cestou domů se synem jsme se shodli, že to bylo fakt perfektní a že půjdeme zas,“ dodal Fiala.

Trenéra Varaďu pochopitelně ztráta po nájezdech nepotěšila. Nicméně za odvedenou práci tým pochválil. „Jsem spokojený s výkonem. Myslím, že jsme hráli velmi dobře,“ komentoval kouč. „Dostali jsme dvě slepené branky, které nám ubraly trošku mentální síly. Kluci zabrali, ale měli to těžké. Bušili na bránu bez výsledku, selhali jsme v produktivitě. Bod navíc jde soupeři a myslím si, že je to krutý výsledek za hru, jakou jsme předváděli.“