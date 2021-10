Obr Klapka (21) pumpuje Liberci adrenalin. Za divokou bitku pochvala!

Všimnete si ho na první pohled. Ostatní převyšuje mnohdy o hlavu a půl, navíc se na ledě objevuje víc a víc. V duelu s Litvínovem mu trenéři dopřáli necelých 14 minut, což je jasně nejvyšší číslo jeho kariéry. Jeho reakce? Čtyři hity, nespočet vyhraných soubojů a hlavně bitka, která půl minuty před koncem završila libereckou výhru. Teprve druhou z posledních dvanácti duelů.

„V kabině jsme ho ocenili. Je to mladý kluk, který nám sem přinesl hodně energie. Je silný, s jeho výškou je opravdu těžké mu odebrat puk. Tohle k jeho hře patří a my mu za to děkujeme,“ nešetřil pochvalnými slovy domácí kapitán Petr Jelínek. Na ledě byl po Klapkově „pěstním rozhovoru“ jeden z prvních, kdo přispěchal k mladíkovi, aby ho poplácal hokejkou.

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 3:0. Bílí Tygři přehráli Vervu. Kváča má nulu

V tu chvíli už byl osud utkání jasný, nicméně Klapka se rozhodl potěšit více než pět tisíc domácích fandů ještě dezertem. A ti to ocenili. Takový hluk se v tomto ročníku v hale ještě neozval. Do utkání s Vervou to bylo častěji spíše nedůvěřivé mlčení a občasný chorál. Forma a výsledky Bílých Tygrů totiž mnoho pozitivní energie nevzbuzovaly. Teď to bylo jiné.

„Adam odehrál dobré utkání a tímhle to jen zakončil,“ přidal další pochvalu trenér domácích Patrik Augusta. „Bylo to zajímavé, byl to vážně dobrý souboj, dobrá bitka. Oba hráči udělali svůj kus práce,“ doplnil i kanadský obránce T.J. Melancon. „Bitky si někdy naleznou svou cestu do hokeje i dnes. Někdy se to prostě stane a je skvělé být toho svědkem,“ dodal Kanaďan.

Nejčastějším slovem ve výpovědích však bylo jedno slovo. Energie. Klapkův úkol je dodávat ji. A to hlavně v době, kdy se tým nacházel v naprosté krizi a nevycházelo nic. Tady už se totiž nehrálo na zkušené a nezkušené. Na mladé a staré. Ne, z černé série může tým pomoci dostat kdokoliv a jakkoliv. Gólem, přihrávkou, srážkou, anebo třeba bitkou...

Liberec právě nalezl někoho, kdo bude schopný v době nouze šarvátku nebojácně vyvolat. A to se počítá.