SESTŘIHY: Zlín má první tři body, slaví i Kladno. Další kolaps Sparty!

Musilovi sebrala gól výzva, pak udeřil Růžička

Po oboustranně opatrném úvodu překvapil dnešního domácího gólmana Pavláta v 10. minutě nahozením od modré čáry Hrehorčák. Plzeňští se přes dobře organizovanou obranu hostů prosazovali těžce, až v 15. minutě protáhl Pavel Musil třineckého gólmana Kacetla ranou z pravého kruhu. Závěr první třetiny patřil znovu hostům, Vrána ovšem během přesilové hry zblízka nepřekonal Pavláta a za chvíli z podobné pozice neuspěl ani Roman.

Na začátku prostřední části sice domácí nevyužili přesilovku, ale dostali se do tempa a za svoji aktivitu byli po změnách ve složení útoků odměněni ve 30. minutě, kdy Bulíř po objetí branky nadvakrát vyrovnal na 1:1.

Za chvíli ale Západočeši nezvládli téměř dvouminutovou početní výhodu pět na tři a po jejím skončení převzali iniciativu znovu Oceláři. Jaroměřský a po něm Doudera ovšem v dobrých pozicích ztroskotali na Pavlátovi, ve 36. minutě při přesilové hře neskóroval ani na levém kruhu nekrytý Roman.

Naopak vzápětí po zaváhání třinecké defenzivy musel tváří v tvář Suchému zastavit jeho střelu v oslabení Kacetl. Na konci druhé třetiny domácí ubránili další přesilovou hru soupeře a ve 45. minutě po Musilově nabídce zpoza branky jen pohotový rozklek Kacetla zabránil skórovat Dzierkalsovi.

O dvě minuty později už se po ideální přihrávce Jiříčka trefil Musil, gól byl však po úspěšné trenérské výzvě Ocelářů odvolán a udeřilo na druhé straně. V 51. minutě se totiž se štěstím prosadil od zadního mantinelu spíše přihrávající Růžička a dostal hosty do vedení.

Indiáni mohli ještě odpovědět během 55 vteřin dlouhé dvojnásobné přesilovky, ale obětavou třineckou obranu nepřekonali a závěr si díky plzeňskému trestu za špatné střídání už Oceláři takticky pohlídali.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „V dnešním utkání se naplnil přesně očekávaný scénář s úpornou obranou Třince ve středním pásmu, na což jsme se připravovali. Od druhé třetiny se naše hra v tomto ohledu zlepšila, bohužel jsme z toho dokázali dát jen jediný gól. Hokeje jsme dnes předvedli víc než soupeř, ale bez bodového efektu. Příčinou jsou dvě neproměněné přesilovky pět na tři. Chybělo nám tam trochu víc klidu a přehledu. Jak jsme si pomohli přesilovkami v minulých utkáních, tak dneska to nevyšlo a soupeř byl šťastnější a lepší. Přesto musím mužstvo pochválit za ty tři utkání proti silným soupeřům, ze kterých máme šest bodů.“

Václav Varaďa (Třinec): „Viděli jsme velmi pohledný zápas, přestože branek nepadalo hodně. Jsme samozřejmě rádi za finální výsledek. Vážíme si bodů z Plzně, mají pro nás velkou cenu. Pracovali jsme celý zápas. Vyblokovali jsme spoustu střel a hráli obětavě s podporou brankáře Kacetla. Díky tomu máme tři body. Jsme rádi za to, že jsme byli schopni ubránit přesilovky soupeře. Stálo to sice spoustu sil, kluci jsou obouchaní, ale bude se nám dobře regenerovat před úterním zápasem.“

SESTŘIH: Plzeň - Třinec 1:2. Bitvu týmů s nejlepší formou rozhodl Růžička

Góly Domácí: 29:09. Bulíř Hosté: 09:57. Hrehorčák, 50:15. Martin Růžička Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Jiříček, Kvasnička, V. Lang, Kremláček – Dzierkals, Mertl (A), Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, F. Suchý – Kantner, Kodýtek (A), M. Lang – P. Musil, F. Přikryl, Adamec. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, R. Szturc, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Lacina, Veselý – Gerát, Bohuněk Stadion LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň Návštěva 2862 diváků

Skvělí Hlava a Dotchin řídili cennou výhru Rytířů

Ve třetí minutě naznačil právě Hlava, že v dnešním utkání bude právě on hlavní zbraní Středočechů. Po Plekancově přihrávce dobře vypálil, ale v tomto případě ještě neuspěl, navrch měl strážce hostující branky Hrachovina. Reprezentační gólman měl pak porci štěstí v desáté minutě, když se mu nepovedla rozehrávka holí podle představ, ale nikdo z hráčů Kladna nedostal možnost zakončit do odkryté branky.

Rytíři byli o něco aktivnější, čemuž chvilku poté napomohla i přesilovka, ale ostřelování branky Motoru skončilo bez kýžené odměny. V 18. minutě už se zásluhou Hlavy domácí gólové radosti dočkali, jenže vedení si moc dlouho užívat nemohli - 38 sekund před první přestávkou vyrovnal Percy.

Českobudějovickému celku se navíc povedl i nástup do druhého dějství: v čase 20:53 propálil Bowa při přesilovce Pech a dokonal obrat. Ve 27. minutě však promluvil do děje znovu Hlava a vyrovnal. Po polovině utkání rozhodli Rytíři dvěma góly v rozmezí dvou minut a 16 sekund. Nejprve se nekompromisní bombou prosadil Dotchin a poté v početí výhodě po Jágrově asistenci zvýšil Kubík.

Zkraje třetí části přečkali Kladenští bez úhony další oslabení a dál střežili pečlivě cenný dvoubrankový náskok. V 52. minutě mohl vnést definitivní klid do domácích řad Jágr, který se dostal do samostatného úniku proti Hrachovinovi, ale ten udržel alespoň malé naděje hostů na zdramatizování závěru duelu při životě.

Změnu skóre však přinesla až závěrečná hra hostů bez gólmana podpořená navíc přesilovkou, když se mezi střelce zapsal Hanzl. Ve zbývajících 46 sekundách už ale Motor více nestihl.

Ohlasy trenérů

Jiří Burger (Kladno): „Myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Trošku nás přibrzdily góly na konci první a na začátku druhé třetiny, ale jakmile jsme se dostali na 2:2, tak si myslím, že jsme hráli velice dobrý hokej a zaslouženě jsme šli do vedení. Ve třetí třetině, kdy jsme vedli o dva góly, tak jsme si výsledek dobře hlídali, bohužel pak v závěru přišlo vyloučení, soupeř snížil a byly to ještě nervy. Landon Bow tam pak chytil střelu do prázdné brány pár vteřin před koncem, tam jsme měli trochu štěstí. Ale celkově si myslím, že jsme si výhru zasloužili a chtěl bych klukům poděkovat za nasazení a obětavost.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Blahopřejeme Kladnu k vítězství. My jsme si to sami zkomplikovali. Měli jsme dobrý vstup do utkání, pak jsme i chvíli vedli, ale pak tam bylo takové nedáš - dostaneš. Nedali jsme velikou šanci na 3:1, nedali jsme z toho gól, pak jsme udělali několik hrubých chyb a Kladno nás potrestalo. Celý zápas pak i vyhrálo.“

SESTŘIH: Kladno - České Budějovice: Rytíři obratem ve druhé třetině srazili Motor

Góly Domácí: 17:51. Hlava, 26:50. Hlava, 32:07. Dotchin, 34:23. A. Kubík Hosté: 19:22. Percy, 20:53. L. Pech, 59:15. M. Hanzl Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), J. Suchánek, Baránek, K. Wood, Ticháček, Donaghey – Jágr, Plekanec (C), Hlava – M. Beran, A. Kubík, Kristo – Melka, Filip, Račuk – V. Bílek, Pitule, Hajný. Hosté: Hrachovina (Maleček) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich, Slováček – M. Hanzl, J. Novotný, J. Ondráček – L. Pech (A), Gulaš (C), Abdul – Karabáček, Chlubna, Holec – D. Voženílek, Valský. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2862 diváků

Další zkrat Pražanů trestal Krejčí

Sparta se dostala do dobré šance hned v první minutě zápasu, uzdravený Horák po Kašeho přihrávce jen těsně minul olomouckou branku. Další šance přišly až v polovině první třetiny a opět v podání hostů. Nejprve nepřekonal zblízka Lukáše útočník Tomáš Jandus a vzápětí neuspěl po přihrávce zpoza branky ani Řepík.

Hosté měli sice v první třetině převahu, v úvodní branku ji ale nedokázal přetavit ani Kaše během přesilové hry. Olomouc si vytvořila výraznější šance až v závěru úvodní dvacetiminutovky, jenže Knotek nedokázal zakončit včas a Kucsera po přihrávce Krejčího zpoza branky prostor mezi třemi tyčemi minul.

Domácí ohrozili branku Sparty také na začátku druhé třetiny během přesilové hry, ve velkých šancích ale neuspěli Krejčí ani Káňa. Vzápětí stálo štěstí při hostujícím brankáři Neužilovi, když mu za záda propadla střela Kunce, která však za brankovou čáru nedojela.

Skóre zápasu se změnilo až po polovině základní hrací doby, kdy Lukáše překonal skrytou střelou z dálky Dvořák. Poté nebezpečně stříleli také Buchtele s Chlapíkem, nicméně domácí brankář jim už podruhé skórovat nedovolil.

Vedení Sparty zvýšil ve 43. minutě Horák, který se po chybě domácí obrany zjevil sám před Lukášem a uspěl se zakončením mezi betony. Snížit mohl poté Krejčí, proti jehož prudké střele stačil Neužil zmenšit úhel a zasáhl. Těsně vedle hostující branky pak proletěla střela Černého od modré čáry.

Pražany poté k výhře přiblížila kuriózní branky, kdy Lukáš vyrazil střelu z velké vzdálenosti před sebe, následně se nedohodl s Rašnerem, puk se po kontaktu jejich hokejek odrazil před prázdnou branku a Zikmund zvýšil na 3:0 pro hosty.

Domácí ale nerezignovali a podařilo se jim rychle zásluhou Ondruška snížit a následně dvakrát udeřili při power play. Nejprve připravil Krejčí gól pro Káňu a poté překonal Neužila sám. Sparta tak stejně jako v domácím zápase proti Kladnu inkasovala dvakrát při soupeřově hře bez brankáře.

V prodloužení mohla Sparta rozhodnout v přesilové hře, Lukášův prohřešek ale nepotrestala. Zápas se tak rozhodl v nájezdech, ve kterých byli úspěšnější domácí. Brankáře Sparty překonali Krejčí, Nahodil a Káňa, Lukáše přelstil jen Horák.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Většinu zápasu jsme dnes byli horším týmem. Špatně jsme bruslili a nevyhrávali jsme souboje. Nebylo to podle našeho gusta, sami hráči to tak také musí cítit. Ale pořád jsme věřili a chtěli jsme si za tím jít. Nakonec se nám to vyplatilo a výsledek jsme otočili. Ten obrat byla přesně naše hra s bojovností a odhodláním. V uvozovkách jsem spokojený. Hra se mi ale z naší strany moc nelíbila. Musím ale dodat, že Sparta hrála velice dobře. Projít přes jejich celoplošnou obranu nám dělalo problémy a těžko jsme se jim tam dostávali. Musím chlapcům poděkovat, protože si poděkování zaslouží. Vždy, když je Krejčí na ledě, tak je to znát. Je to rozdílový hráč, který umí dát finální přihrávku, sám vstřelit gól a tlačí nás dopředu.“

Josef Jandač (Sparta): „Pro nás je to bohužel jako přes kopírák. Ztratili jsme už čtvrté jasně vyhrané utkání v řadě. Musíme s tím něco udělat, takto to dál nejde. Tohle jsem já osobně ještě nezažil. Musíme něco změnit, momentálně ale vůbec nevím co, protože jsem slušně řečeno naštvaný. Musí se ale naštvat i hráči, což si opakujeme stále dokola. Rozdíl mezi naší hrou a hrou Olomouce je v tom, že když je Olomouc v problémech, tak tři čtyři hráči padají do střel a mají touhu s tím něco udělat. My ji bohužel nemáme. Dokud to tam hráči nedají, tak můžeme podobné zápasy ztrácet i dál.“

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 4:3sn. Krejčí velel senzačnímu obratu Mory

Góly Domácí: 55:36. Ondrušek, 57:34. J. Káňa, 58:39. David Krejčí, . Nahodil Hosté: 31:09. Tomáš Dvořák, 42:29. R. Horák, 54:14. Zikmund Sestavy Domácí: Lukáš (J. Sedláček) – Škůrek, Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Dujsík, Řezníček – Kucsera, David Krejčí (A), J. Káňa – Klimek, J. Knotek (A), Ostřížek – Burian, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Navrátil. Hosté: Neužil (Cichoň) – Moravčík, Mikliš, A. Polášek (A), T. Pavelka, Jurčina, Tomáš Dvořák, Tomov, M. Jandus – M. Řepík (C), R. Horák, D. Kaše – Z. Doležal, F. Chlapík, Prymula – J. Konečný, Zikmund, Buchtele (A) – Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Kika, Stano – Hynek, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Dynamo potrápil střídající matador Schwarz

Do první šance se hned v úvodu dostal hostující Najman, ale Frodl zasáhl. Dynamo potom mělo převahu, ale Říčka ani Blümel se svými pokusy neuspěli. Při Šidlíkově vyloučení už se Dynamo dočkalo vedení. Mikuš nabil na levý kruh Říčkovi, který pohotovou střelou otevřel skóre.

Ve 13. minutě při Romanově vyloučení dostal za zákrok na Rašku u mantinelu trest na pět minut a do konce utkání Musil, s kterým se ještě popral Kotala, ale domácí se ve 107 sekund trvajícím oslabení tří proti pěti ubránili.

Už ve čtyřech se dostalo Dynamo dvakrát do úniku. Zatímco Blümel s blafákem do bekhendu neuspěl, Rohlík v 17. minutě už propasíroval puk za Krošelje. Mladá Boleslav snížila 125 sekund před koncem první třetiny. Bernad založil akci ziskem puku ve středním pásmu a nakonec po jeho přihrávce Bičevskis skóroval do odkryté branky.

Do druhé třetiny nahradil v brance hostů Krošelje Schwarz, který inkasoval ve 25. minutě. Při Kotalově trestu po Romanově ideální přihrávce usměrnil puk do odkryté branky Říčka a vstřelil už svůj 14. gól v této sezoně. Středočeši snížili v 37. minutě také v početní výhodě, kdy při Mikušově pobytu na trestné lavici proměnil Kotalovu přihrávku Raška.

Na začátku třetí třetiny při Blümelově trestu kryl Najmanovu šanci Frodl. O další početní výhodu při Paulovičově trestu se hosté po 21 sekundách připravili Kelemenovým faulem. Potom mohli pojistit náskok domácích Cienciala a Camara, ale Schwarze odolal.

V 54. minutě se dostal za obranu domácích Claireaux, ale bekhendem trefil levou tyč. Frodl uhájil ještě těsný náskok i při Ciencialově vyloučení, ale při power play vynutil pět vteřin před konce třetí části nastavení Fořt dorážkou do odkryté branky.

V nastavení nejdříve mohl rozhodnout domácí Camara, na druhé straně chytil Frodl Claireauxovu šanci. O vítěznou branku se nakonec postaral obránce Nakládal, který si najel před branku na Ciencialovu přihrávku.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Můžu nás pochválit za přesilovky, které jsme sehráli slušně. A také za oslabení, kterých bylo strašně moc. S tím pětiminutovým trestem jsme měli nějakých 17 minut oslabení, což je strašidelné. Ale odehráli jsme je velice slušně. Obrovské pozitivum byl také výkon Dominika Frodla, který chytal fantasticky. Ve hře pět na pět Boleslav dnes byla lepší, důraznější, měla lepší pohyb a byla víc na kotouči. Remíza asi byla spravedlivá.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Zápas rozhodly přesilové hry. Dostali jsme v oslabení dvě branky. První bereme, to byla trefená střela z voleje. Ale druhá byla z našeho nedůrazu, tam jsme to zahráli špatně a to nás mrzí. Pak jsme ještě inkasovali v naší přesilovce, aby toho nebylo málo. Ale ve hře pět na pět jsme nebyli horším týmem. Domácí jsme jednoznačně přestříleli, byli jsme daleko aktivnější, víc na puku a častěji v útočném pásmu. Myslím, že to bylo zaslouženě 3:3, i když to padlo před koncem, protože jsme si za tím šli. Bohužel v prodloužení jsme propadli a Pardubice na to čekaly, aby odjely a přečíslily nás. Dočkaly se a zápas rozhodly.“

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 4:3p. Bruslaři srovnali v samotném závěru. V prodloužení šťastnější domácí

Góly Domácí: 11:09. Říčka, 16:28. O. Rohlík, 24:48. Říčka, 63:47. Nakládal Hosté: 17:55. Bičevskis, 36:03. Adam Raška I, 59:55. Fořt Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – R. Kousal, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, O. Roman, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Krošelj (21. M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík, Lintuniemi – Kotala, Fořt, Claireaux – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A) – Grim, Adam Raška I, J. Dufek. Rozhodčí Kubičík, Pražák – Brejcha, Votrubec Stadion enteria arena

Liberecké probuzení řídil kapitán Jelínek

Liberec vstoupil do utkání o poznání aktivněji a Godla v brance Litvínova musel být hned od začátku ve střehu. Úvodní nápor domácích pak ale zhatil faul Rosandiče a hosté měli možnost první přesilovky v utkání. V té měl dobrou šanci Straka, Kváča ale jeho střelu ukryl v lapačce.

Poté si v početní výhodě zahráli také Tygři a skóre utkání otevřel dorážkou Filippiho střely důrazný Ordoš. Druhý gól domácích mohl přidat v polovině první části Najman, Godlovi ale pomohla pravá tyč. O pár vteřin později už se ale Liberečtí mohli radovat, po ukázkové souhře s Klepišem zapsal premiérový gól v extralize americký zadák Melancon.

Verva byla dosavadním průběhem utkání značně opařena a hostující trenér Országh si vyžádal oddechový čas. Ani ten však Litvínovu příliš nepomohl a domácí i nadále diktovali tempo hry. Dobré příležitosti měli Filippi a Najman, Godla ale tentokrát odolal.

V úvodu druhé části měli Litvínovští přesilovku, Liberec se ale bez problémů ubránil. Poté si sami Bílí Tygři zahráli v početní výhodě a blízko třetímu gólu byl Birner, Godlovi ale podruhé v utkání pomohla tyč.

Domácí pokračovali v nastoleném tempu z první části a hra se tak převážně odehrávala před Godlovou brankou. V další přesilovce Liberce měl gólovou šanci Jelínek, litvínovský brankář svůj tým podržel. Verva se před Kváču dostávala velice sporadicky a liberecký brankář tak byl ve druhé dvacetiminutovce prakticky bez práce.

V závěrečných vteřinách druhé části si navíc hosté nepohlídali zadní vrátka a domácí kapitán Jelínek poslal současně s druhou sirénou skvěle zakončeným únikem Liberec do tříbrankového vedení.

Ve třetí třetině se Bílí Tygři již nikam příliš nehnali a soustředili se bránění vedení. Naopak Litvínov se musel tlačit do útoku, často však narážel na dobře zformovanou obranu domácích. Se střelami Latty a Hübla si navíc poradil pozorný Kváča. Poslední možnost vrátit se do hry měli hosté po Vlachově vyloučení v přesilové hře, Jarůškovu i Svobodu šanci ale vychytal Kváča. Závěr utkání pak ještě zpestřila bitka mezi domácím Klapkou a hostujícím Irvingem. Skóre se ale již nezměnilo.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Z naší strany to bylo odpracované utkání od první do poslední minuty. Povedla se nám první třetina a odskočili jsme do dvougólového vedení. Také po zbytek utkání jsme hráli dobře a nepouštěli jsme soupeře k žádným větším šancím. Byl to výkon, který nám může hodně pomoci. Jsme rádi za vítězství a doufáme, že je to první krok na naší cestě vzhůru.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Rozdíl byl patrný již od začátku utkání. Domácí si šli tvrdě za vítězstvím, byli urputnější a chtěli více než my. Nejsme v situaci, kdy si můžeme přijít jen tak zahrát. Musíme hrát jako kdyby nám šlo i život, a to jsem dnes v naší hře postrádal. Liberec vyhrál naprosto zaslouženě.“

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 3:0. Bílí Tygři přehráli Vervu. Kváča má nulu

Góly Domácí: 06:28. Ordoš, 09:41. Melancon, 39:59. P. Jelínek Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Melancon, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Rychlovský. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Zeman, Demel, O. Baláž – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – P. Straka (A), Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, Latta, M. Havelka. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Zíka, Šimánek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 151 diváků

První výhru za tři body trefil Veselý

Moravské derby sledovalo na Stadionu Luďka Čajky více než čtyři tisíce diváků a domácí fanoušky rozveselil již po 39 sekundách hry Trška, který využil zaváhání Komety ve vlastní pásmu a za pomoci teči soupeře zaskočil Tomka.

Aktivní Berani mohli následně jít i do dvoubrankového vedení, Vopelka ale střelou z první neuspěl. A tak se radovalo Brno. V 6. minutě uspěl střelou na bližší tyč v úniku Krištof a v čase 10:02 ze snadné pozice otočil skóre Mallet. Do šaten se ale přeci jen šlo za vyrovnaného stavu. Hostující Krištof nejprve trefil tyč, na druhé straně měl více štěstí Honejsek, jenž využil ideální přihrávky Karafiáta a připsal si druhý gól v sezoně.

Ve druhé třetině si domácí vytvořili tlak, ze kterého ve 27. minutě vytěžili podruhé v utkání vedení. Na střelu Vopelky sice Tomek zareagoval, Hejcman ale pohotově dorážel baseballovým úderem. Kometa se ale mohutně hnala opět za vyrovnáním.

Slibné šance si vypracovali Rákos, Ďaloga či Krištof, který podruhé v zápase mířil jen do brankové konstrukce. Právě Krištof byl ale dosti viditelnou personou duelu, což potvrdil pět minut před přestávkou. Po jeho přihrávce Horký z brejku vyrovnal.

Ve třetí části mohl Brno poslat do vedení Holík, jeho zakončení do odkryté branky ale na poslední zabránil vracející se Köhler. A tak ve 49. minutě šel do vedení potřetí Zlín. První trefu za Berany si zapsal Veselý, který se nejlépe zorientoval v nepřehledné situace v brankovišti.

A ještě lépe bylo pro domácí šest minut před koncem. Zpoza branky „vyplaval“ puk na Mikúše, ten zachoval chladnou hlavu a našel ještě lépe postaveného Vopelku, který překonal bezmocného Tomka. Kometa už se na zvrat nezmohla, Zlínu tak darovala jako první soupeř v sezoně všechny body.

Ohlasy trenérů

Luboš Jenáček (Zlín): „Dobře jsme začali, pak jsme ale udělali chyby a Kometa vývoj otočila. Pro nás bylo velmi důležité, že jsme se ze stavu 1:2 dostali opět do vedení. To po zápasech, kdy jsme dávali jen jeden gól, bylo jako živá voda. Pak jsme si šli za vítězstvím, i když Brno má skvělý tým a individuality. Hrozili až do konce a jsme rádi, že jsme po tak dlouhé době získali tři body. Měli jsme dlouhou sérii proher, kluci tomu šli naproti a konečně jsme měli i trochu štěstí.“

Jiří Kalous (Kometa): „I když jsme inkasovali jako první, zápas jsme otočili a dostali se do vedení. Bohužel to jsme ztratili a domácí si šli za vítězstvím. Měli jsme dost šancí na to, abychom utkání zvládli, ale našimi blbými chybami jsme soupeři dovolili chodit do vedení a ti to zvládli. Jsem hodně naštvaný. Hodně. Je to pro mě někdy až frustrující, že nejsme schopni se vyvarovat chyb, co vždycky uděláme. Musíme si s tím poradit, mančaft je dobrý, ale někteří hráči už si musí hodně hluboko sáhnout do svědomí a my, pokud chceme uspět, tak musíme mít čisté svědomí, že jsme pro to udělali maximum. A to teď ne všichni mají. Stáhli jsme na konci Holíka, zápas se mu nepovedl, byl u tří inkasovaných branek. Nebyl to jeho den, prostor dostali hráči, kteří měli větší pohyb a drajv.“

SESTŘIH: Zlín - Kometa Brno 5:3. První tři body pro Berany vystřelil Veselý

Góly Domácí: 00:39. Trška, 17:23. Honejsek, 26:26. Hejcman, 48:07. R. Veselý, 53:51. Vopelka Hosté: 05:50. Krištof, 10:02. Mallet, 34:41. L. Horký Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Suhrada, O. Němec (A), Trška, Ferenc, Žižka (A), Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler (C), Honejsek, R. Veselý – Frömel, A. Zbořil, O. Flynn – Karafiát, P. Sedláček, Sebera. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, D. Mikyska, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), L. Forman – Kollár, Krištof, Vincour – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Mallet – Dočekal, Rákos, T. Šoustal – Magee. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Špůr, Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4215 diváků

Ostravané bez opor vyloupili lázeňské město

Vítkovice, které dorazily za západ Čech bez útočníků Marosze, Flicka a distancovaného Hrušky, začaly aktivněji. Výraznější šanci si ale vypracoval jen Lednický. V 8. minutě se tak z vedení radovali domácí. Kapitán Vondráček dojel již zdánlivě ztracený puk a po jeho nezištné přihrávce otevřel skóre Osmík.

Severomoravané, kteří v závěru úvodní části opět zvýšili svůj tlak, mohli srovnat ve vlastním oslabení. Po chybě domácí obrany na útočné modré ujel Kalus, ale po jeho přihrávce nedokázal Bondra usměrnit puk za Novotného záda. Po střele Havlína od modré a nešťastné teči hostujícího Lednického se ve 23. minutě dostali domácí do dvoubrankového vedení.

Vítkovice ani po druhé inkasované brance neustoupily od své urputné a pro karlovarské hráče nepříjemné hry. A ve 27. minutě se jim podařilo snížit. Lednický napravil svou předchozí chybu při inkasované brance a pohotově za Novotného záda vrátil prudkou střelu Fridricha. Ještě ve druhé třetině hosté vyrovnali, Novotného podruhé překonal Krenželok.

Úvodní desetiminutovka závěrečné třetiny se nesla ve znamení čekání na chybu jednoho z týmů, jako první ji udělali domácí hráči. Po Hanouskově zaváhání ujel v 50. minutě Kalus a střelou mezi betony otočil vývoj zápasu ve prospěch Vítkovic. Hosté poté těsný náskok uhájili, Západočechům se nepodařilo vyrovnat ani při závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Dnes jsme ztratili body, ztratili jsme dobře rozehrané utkání. Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli a hráli jsme to, co jsme si řekli. Klíčový moment byla obdržená první branka, která nakopla soupeře, dostala ho na koně a od té doby byl silnější. Byl hodně organizovaný a silný v defenzívě. My jsme potom Vítkovice nedokázali přetlačit a udělali jsme chyby, které soupeř potrestal a kvůli tomu jsme dnes přišli o body. Mrzí nás to, protože za stavu 2:0 jsme zápas měli pod kontrolou a v domácím prostředí by jsme měli takové utkání zvládnout. I Když jsme na konci zápasu měli enormní snahu, tak nám chybělo trochu toho hokejového štěstí a nedokázali jsme už soupeře přetlačit.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Určitě přijímáme s pokorou dnešní vítězství, které se nerodilo lehce. Vary hrály výborně v první třetině, potvrdily to i gólem. Ve druhé třetiny, když jsme dostali druhý smolný gól, tak mužstvo šlo trošku dolu, povzbudil nás však gól na 1:2. Výborně jsme odehráli oslabení, pomohli jsme si brankou v přesilové hře, takže dnešní speciální týmy se hodně postaraly o výsledek. Myslím, že díky týmové práci a mladé krvi, která do mužstva přišla ve třetím a čtvrtém útoku, jsme dokázali překlopit utkání v naše vítězství. Rovněž nám hodně pomohl výborný Stezka v bráně.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Vítkovice 2:3. Obrat hostů dokonal Kalus

Góly Domácí: 07:30. Osmík, 22:41. T. Havlín Hosté: 26:01. Lednický, 31:01. L. Krenželok, 49:35. M. Kalus Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Roberts Bukarts, Vildumetz, Fridrich – Lednický, L. Krenželok (A), Svačina – Bernovský, Chlán, J. Krejsa. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Lučan, Kis Stadion KV Arena, Karlovy Vary