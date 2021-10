Novotný a parťáci: smích s Jágrem, s Plekancem se hádal na buly

Dlouho pendloval světem a velkému hokeji dal sbohem. Ovšem nakonec Jiří Novotný vyslyšel vábení Motoru a šel mu pomoct. Teď se po dlouhé době v Chomutově postavil i dávným reprezentačním parťákům.

Jaké to bylo si opět zahrát proti Jágrovi s Plekancem?

„Klobouk dolů před nimi... Pokud jde o Džegra, je to neuvěřitelný. Ale nepřekvapuje mě to. Pracuje na sobě, hraje hodně minut. Já ho vždycky budu uznávat. Měl jsem to štěstí si s ním zahrát, za což jsem rád. Bude mu za chvíli padesát, je obdivuhodný, že odehraje dvacet minut, Pleky pětadvacet. Klobouk dolů. Tihle kluci táhnou tým, hrajou to zkušeně. To je neuvěřitelný. Viděl jsem je rád. Je to něco neuvěřitelného, co tady předvádějí.“

Stihli jste prohodit pár slov?

„Jo, s Plekym jsme se hádali na buly trošku. (smích) Pak jsme se tomu zasmáli... S Džegrem jsem chvíli mluvil před zápasem.“

Co jste s Jágrem probrali?

„On se mě ptal, jak se cítím po delší pauze, tak jsem mu říkal, že to není žádná sláva. Rád jsem ho viděl, ale nebylo to nic dlouhýho. Mluvili jsme spolu jenom přes plexi, protože já jsem se rozcvičoval, on byl na ledě. Zasmáli jsme se... Něco jsme prohodili. Pak už byl vážný, soustředil se na zápas, což se mi líbí. To mám taky, nerad se bavím, když se blíží utkání. Sami jste viděli, že jsem neměl problém v zápalu boje do něj jít, hrálo se o důležité body.“

Když ho vidíte, máte před sebou ještě hodně hokejových let, ne?

(směje se) „Ne, to je unikum. To já určitě nedokážu hrát tak dlouho.“

A co jste řešili s Plekancem, dalším někdejším spoluhráčem?

„Bavili jsme se na buly. On mě opravoval, já jsem pak opravoval jeho. Čárovej rozhodčí z nás byl hotovej! (smích) Protože Pleky rád poučuje, jak má stát ten druhej, já to dobře znám, tak jsem ho taky chtěl rozhodit a něco jsem mu říkal. Ale v dobrým... Mám s ním i s Džegrem obrovské zážitky. Fakt klobouk dolů před nimi.“

Co rozhodlo o zápase, v němž jste nakonec prohráli 3:4?

„Nezačali jsme vůbec špatně, pak jsme si to prohráli ve třech čtyřech minutách ve druhé třetině, kdy jsme udělali nějaké chyby. Pak jsme dali gól v poslední minutě, Hanzi (Martin Hanzl) měl ještě obrovskou šanci, jejich gólman ale udělal vynikající zákrok. To se stává. Prohráli jsme s dobrým soupeřem, který hraje dobrý hokej. Musíme jít dál. Mrzí, že nemáme žádné body, když člověk takhle cestuje. Ale musíme to hodit za hlavu a poučit se z chyb.“

V úterý vás čeká Zlín, další soupeř, který je sice dole, ale hraje nepříjemně.

„Dlouho jsem v extralize nebyl, ale je vidět, že každý tým je nepříjemný, hraje dobře do obrany a je těžký se prosadit. Rozhodují detaily. Ještě bych si představoval, abychom více chodili do prostorů před brankou. Tam odsud padají góly. V dnešní době to není, že by člověk někoho vymíchal.“

Co vám osobně ukázaly první zápasy poté, co jste se rozhodl pomoct Motoru?

„Bylo to třetí utkání, v tom prvním jsem se rozkoukával, byl to těžký Hradec, pak hned Třinec. Byl jsem vyšťavený. Dneska jsem se cítil asi nejlíp. Necítím se unavený, což jsem trochu i doufal. Věřím, že to tak bude pokračovat. Jinak se jasně ukázalo, že se musí bojovat na sto procent. Každý střídání. Když ne, což se nám ukázalo dneska, ztrácíš zápas a body. A můžeš hrát s kýmkoliv. Nemůžeš nic vypustit.“

Ale vaše tělo už si zase rozpomíná na někdejší zátěž, ne?

„Jo, dostávám se do toho. Takže chci hodně hrát. Modrák (kouč Jaroslav Modrý) to ví, ale on je hlavní trenér a ví, kdy mě hrát, a kdy ne.“

Jak to s vámi vypadá dál?

„Jsme domluvení, že to bude zápas od zápasu. Jestli budu v nominaci, v úterý budu hrát proti Zlínu, pak se uvidí. Máme hodně zraněných útočníků, jsem z Budějovic, proto rád pomůžu. Ale dál bych to nekomentoval, uvidíme.“