Vrchol zmaru Sparty, Jandač nechápal. Krejčí: Hrdina? Já ne, to celý tým

Není Thorell, není party? Dlouhých 55 minut to ze strany Sparty nevypadalo, že by se nedokázala vypořádat s čerstvým zraněním svého nejproduktivnějšího hráče. Ale závěr duelu veškerý dosavadní výkon Pražanů spláchl do záchodu. Další výpadek, již čtvrtý v řadě (!), ji stál i přes suverénní vedení výhru v Olomouci. Jediný bod pro ni nemá žádnou cenu. „Nikdy jsem to nezažil. Nemám slov, jsem fakt naštvaný,“ kroutil hlavou trenér Josef Jandač.

Kladno to načalo, Plzeň s Pardubicemi v tom pokračovaly a Olomouc to (zatím) dokonala. Všechny tyhle týmy si se Spartou náramně zalaškovaly: nejdřív jí daly naději na výhru, aby v mohutném finiši nakonec slavily vítězství ony. Kočka-myš.

„Asi už máme nějaký blok. Nevím... Tenhle tým by měl být natolik zkušený, že by si to měl pohlídat. Opět se nestalo, máme na čem pracovat,“ uvedl útočník hostů Roman Horák, jenž se do sestavy vrátil po zdravotních problémech po dvou týdnech a připsal si branku.

Ta ho ovšem netěšila. V Olomouci totiž přišel ze strany Sparty zatím vrchol zmaru, totální kolaps, zkrat, výpadek... Pojmenujte si její počínaní, jak chcete, ale když vezmete v potaz, že jeden z favoritů na mistrovský titul zvýšil v 55. minutě díky zaváhání hanáckého dua Jan Lukáš, Alex Rašner skóre už na 3:0, těžko budete mít pochopení pro to, co se stalo potom.

Kolapsy Sparty neděle 17. října

Sparta - Kladno 3:4n 57:55 - 3:1 úterý 19. října

Plzeň - Sparta 5:4 47:55 - 1:3 středa 20. října

Sparta - Pardubice 1:2n 58:30 1:0 neděle 24. října

Olomouc - Sparta 4:3n 55:35 0:3 57:33 1:3 Čas udává stav těsně před gólem soupeře. Tedy např. u prvního údaje v čase 57:55 ještě Sparta nad Kladnem vedla 3:1, vzápětí inkasovala.

Jakubu Neužilovi nejdříve za záda propadla rána Jiřího Ondruška. To byl pro Moru a pět tisíc fanoušků teprve předkrm. Polívku a hlavní chod pak nachystal David Krejčí při power play v šesti. Křížně vyzval ke kontaktní trefě Jana Káňu a minutu před koncem bombou od modré srovnal.

Dezert a totální euforii pak „plecharéně“ servírovaly nájezdy. Přesný byl Krejčí, Káňa a Lukáš Nahodil, což na jediný úspěšný Horákův blafák stačilo.

„Takové dva body mají cenu tří,“ podotkl trefně Krejčí, jenž se v klíčových sekundách opět zachoval jako správný lídr. Včetně buly. „Já ne, to celý tým. Kluci v prodloužení výborně zablokovali spoustu střel v oslabení čtyři na tři,“ připomněl další důležitý moment duelu.

Právě všechny tyto mikrodetaily překopily utkání na stranu Hanáků. Jeden atribut za všechny, pro „kohouty“ už tradiční: bojovnost. „A odhodlání,“ doplnil pochvalně kouč Zdeněk Moták. „Hra zdaleka nebyla ideální, ale kluci si za obratem šli. Pořád tomu věřili. Jsem spokojený.“

Ano, tohle byl zásadní rozdíl mezi Olomoucí a Spartou. V pasáži, kdy to jinak spolehlivému Neužilovi začalo padat do sítě, se nikdo ze zkušeného kádru neprojevil jako tahoun. Jako rozdílový borec, který by slovně či výkonem zavelel: takhle teda ne, pánové.

Nebylo divu, že při hodnocení porážky pak trenér Josef Jandač působil dosti zlomeně. „Pro nás to byl bohužel zase průběh jako přes kopírák. Pořád si něco říkáme, ale pořád je to málo. Je třeba, abychom nebyli naštvaní jen my trenéři, ale i hráči. Musíme s tím něco udělat.“

Ale co? Bohatý celek, který na jaře vypráskal Moru ve čtvrtfinále play off 4:0 na zápasy, tápe nejen herně, ale i personálně. Například bek Martin Jandus musel zaskakovat ve čtvrtém útoku. Navíc už tak rozsáhlou marodku ještě doplnil klíčový forvard Eric Thorell. Délku absence Jandač neprozradil.

„Prohráváme čistě vhazování, to samé proti Kladnu,“ vypíchl pak kouč aspekt, který ho řádně vytočil. „Mezi námi a bojovnými mančafty je bohužel rozdíl v pojetí. Když je v problémech Olomouc, leží tři až čtyři její hráči na ledě, mají ochotu s tím něco udělat. My ne. Dokud to nezměníme a budeme stále takhle hazardovat, nezlepšíme se,“ dodal Jandač.

Jedna zajímavost na závěr: Hanáci v tomto ročníku ještě neprohráli mač v prodloužení ani v nájezdech. Jinak řečeno – jakmile přetáhnou šedesát minut, mají v kapse jisté dva body a příznivci mohou slavit. Takový scénář klapl s Mladou Boleslaví, Karlovými Vary, Pardubicemi a v neděli přišla třešnička s HCS.

„Musím zaklepat,“ usmál se Krejčí. „Je to tím, že prodloužení tři na tři moc nebráníme, jdeme spíš do útoku. Vyhovuje nám, když je tam hodně místa, držíme puk. Zatím to vychází. A můj nájezd? Zkusil jsem trochu něco jiného než v Bolce, kde jsem trefil břevínko. A našel jsem místečko.“