Horák po čtvrtém zkratu: Tento tým by měl být zkušený. Asi máme blok

Hořký návrat, že?

„Bohužel ano, vedli jsme 3:0, ale prohráli jsme... Je to nepříjemné, navíc se nám to stalo už poněkolikáté v řadě. Musíme najít cestu zpátky a zlepšit se.“

Co se v závěru stalo?

„Těžko říct. Přestali jsme trochu hrát, bruslit. Když vám tam pak napadají góly, je tam pak asi nějaký blok z těch vzpomínek z minulých utkání. Nevím... Ale tenhle tým by měl být natolik zkušený, že by si to měl pohlídat. Nestalo se, máme na čem pracovat.“

Je možné, že nastalo uspokojení a ztráta koncentrace?

„Spíš si myslím opak. Víme, že jsme měli nějaké výpadky, takže chceme o to víc, ale tohle je někdy právě na škodu. Měli jsme hrát furt stejně, jako jsme hráli do 56. minuty. Nepochopitelně jsme tam zalezli.“

Vy osobně však můžete být s gólem a proměněným nájezdem spokojen...

„Jo, ale dívám se spíš na týmový výsledek. Kdybych nedal gól a vyhráli jsme, byl bych šťastnější.“

Už jste tedy stoprocentně v pořádku?

„Už jsem v pohodě.“

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 4:3sn. Krejčí velel senzačnímu obratu Mory

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:36. Ondrušek, 57:34. J. Káňa, 58:39. David Krejčí, . Nahodil Hosté: 31:09. Tomáš Dvořák, 42:29. R. Horák, 54:14. Zikmund Sestavy Domácí: Lukáš (J. Sedláček) – Škůrek, Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Dujsík, Řezníček – Kucsera, David Krejčí (A), J. Káňa – Klimek, J. Knotek (A), Ostřížek – Burian, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Navrátil. Hosté: Neužil (Cichoň) – Moravčík, Mikliš, A. Polášek (A), T. Pavelka, Jurčina, Tomáš Dvořák, Tomov, M. Jandus – M. Řepík (C), R. Horák, D. Kaše – Z. Doležal, F. Chlapík, Prymula – J. Konečný, Zikmund, Buchtele (A) – Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Kika, Stano – Hynek, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 16 10 2 3 1 53:30 37 2. Pardubice 17 8 4 1 4 56:40 33 3. Mountfield 15 9 2 0 4 44:28 31 4. M. Boleslav 16 8 1 2 5 43:32 28 5. Sparta 16 6 3 4 3 58:50 28 6. Plzeň 16 8 1 2 5 51:45 28 7. Olomouc 14 6 4 0 4 34:27 26 8. Č. Budějovice 16 7 0 2 7 46:49 23 9. Brno 16 4 4 1 7 46:52 21 10. K. Vary 16 6 0 2 8 48:48 20 11. Litvínov 16 5 1 2 8 43:49 19 12. Liberec 16 5 0 4 7 30:43 19 13. Vítkovice 14 5 2 0 7 25:38 19 14. Kladno 16 2 3 2 9 42:61 14 15. Zlín 16 1 1 3 11 30:57 8 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup