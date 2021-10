Forma v extralize: Fabrika Oceláři, Verva na houpačce a diagnóza Sparta

Extraliga za sebou má první třetinu a vedou Pardubice, v jejichž drestu řádí střelec Robert Říčka. Kladnu stačili dva veteráni, aby si odvezlo cenné body ze zápasu se Spartou, zato Zlín se dál trápí. Projděte si hodnocení formy jednotlivých týmů, jen ho berte s drobnou nadsázkou.

1. Třinec Na konci sezony se hokejisty nikdy nezeptáte: Tak co, jak jste váleli na podzim? Počítá se jen jarní koncovka. Aha, tam jsou taky první? No nic, zvykejte si, Oceláři jsou fabrika, kam se podíváš. Všem Ševcům navzdory. SESTŘIH: Plzeň - Třinec 1:2. Bitvu týmů s nejlepší formou rozhodl Růžička

2. Olomouc Když dojede zápas do prodloužení nebo do nájezdů, tak začne pořádný tanec. Dupne vám na nohu, zašlápne vás do parketu! Taky nikdy neprohrává. Jak by řekl klasik: „Nikdy, nech si to všichni zapamatují.“ SESTŘIH: Olomouc - Sparta 4:3sn. Krejčí velel senzačnímu obratu Mory

3. Plzeň Gustáv? Husák! Gustáv? Husák! Ba ne, nebojte, osmdesátky jsou (údajně) definitivně pryč, v Plzni vzývají jiného Gustafa. Thorella. A navrch krajana Blomstranda. Tamní trh beztak brzy vyplivne další akvizici. Švédská trojka bude na světě. Plzeň - Pardubice: Dorážka Thorella prošla pod Frodlem a Škodovka tak srovnala, 1:1

4. Vítkovice Rytíř Vítek vs. Rytíř Jágr, tenhle duel přivábil do ostravské arény téměř šest tisíc diváků. A stalo se to, co zaslechnete i jinde. Pískot na legendu. Muž bez céčka v diskuzi se sudími. To se nebude líbit nikdy a nikde. Vítkovice - Kladno: Hostující Dotchin se pustil do Hrušky. Následně byl za křik a protesty vykázán do kabin

5. Mountfield HK Mantrou bývalého kouče Růžičky byla obrana až tupá defenziva. Nuda na place… Přišli Martinec s Čihákem a výsledkem je atraktivní podívaná. Co je sranda? Nejnižší průměr inkasovaných gólů v soutěži… SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 4:1. Tygři se dál trápí

6. Pardubice Kdyby Robert Říčka vsadil Sportku, vyhraje první cenu. Kdyby vsadil do země ředkvičky, vyroste z nich meloun, kdyby vsadil vejce do skla, vylíhne se mu za hodinu kuře. Na co teď střelec sáhne, to kvete. Pardubice - Mladá Boleslav: Kanonýr Říčka řádí dál! Volejem z levého kruhu využil přesilovku, 1:0

7. Karlovy Vary Skolíte Kometu, je to sladké. O to víc pro kouče Pešouta, jenž kdysi pomáhal stavět Kometu. Pak si řeknete, že Vítkovice smáznete o to dřív a snadněji, aniž byste se ušpinili. Nekorektní pravda: chce to Černocha. SESTŘIH: Karlovy Vary - Vítkovice 2:3. Obrat hostů dokonal Kalus

8. Kladno Až se začne v Chomutově rozmrazovat led, budou koukat. Najdou na hřišti brankáře Landona Bowea v kladenském dresu, jak nechápe, o co jde, že z ledu nesleze. V Česku není brankář, který by musel být v akci víc. Kladno - České Budějovice: Bow zachránil Rytířům výhru! V posledních vteřinách zmařil šanci Hanzla

9. Liberec Týmy ze dna ligy měly dobrou neděli, vyhrály Zlín, Kladno, Vítkovice i Liberec. Tohle není žádné pošklebování. Ale český obr byl poslední v posledních týdnech nebezpečný asi jako bobek holuba na parapetu. SESTŘIH: Liberec - Litvínov 3:0. Bílí Tygři přehráli Vervu. Kváča má nulu

10. Litvínov Jednou super, dvakrát nic moc, třikrát na prd. Zvykejte si. S Vervou to bude houpačka celou sezonu. Má to výhodu: při výhře můžete mávnout rukou, víte, že příště to bude horší. A obráceně to platí taky. Liberec - Litvínov: Klapka se postavil v bitce Irvingovi

11. Zlín Fanoušci chtěli setkání s vedením před zápasem v neděli. Ba ne, klubová generalita upekla schůzku na sobotu po obědě. A víte co, milí fans? Jestli budete zlobit, příště se uvidíme 31. února. Stěžujte si třeba u Bati. SESTŘIH: Zlín - Kometa Brno 5:3. První tři body pro Berany vystřelil Veselý

12. Sparta Praha Tohle už je regulérně diagnóza Sparta. Jakmile se přiblíží poslední tři minuty zápasy, je opařená víc než brankář Salák v kuchyni. Není vám jí líto? Co si dát příští dvě kola tak do 55. minuty, ať má šanci? Olomouc - Sparta: Domácí dokonali obrat v nájezdech. Rozhodl Nahodil, 4:3

13. Mladá Boleslav Došla šťáva, lépe řečeno Šťavák, tedy David Šťastný. Boleslavské eso upadlo na marodku, vrátí se za pár týdnů. A hned z toho byly dvě střelecké nuly v Třinci a s Olomoucí. Ve městě aut pohřešují čipy, teď tohle… Pardubice - Mladá Boleslav: Frodl neudržel puk. Fořt v závěru vyrovnal, 3:3