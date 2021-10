V 16 letech chytal ve Spartě a pak NHL, teď bere roli trojky: Priority jsou jinde

Takže dojem nakonec dobrý, když Boleslav srovnala pět sekund před koncem a řekla si o prodloužení?

„Super, že jsme dokázali srovnat na 3:3, ale škoda toho gólu, co jsem ještě pak dostal. Do brány jsem šel v klidu. Kluci hráli přede mnou fantasticky, ke mně nic nepustili. Jestli jsem měl pět zákroků? Přeháním. Všechen kredit jde klukům.“

Nakonec na vás šlo 10 střel. Na první pohled to nevypadalo, že by stál v bráně nerozchytaný brankář, který jde do akce poprvé v sezoně. Jaký byl váš dojem?

„Cítím na sobě, že v zápasovém tempu nejsem. Vidět to nebylo asi jen díky tomu, co předváděli kluci.“

Z tribuny se zdálo, jak jste jeden zázračný kousek vytáhl v prodloužení. Ležel jste na břiše, Camara střílel do prázdné, ale někdo na poslední chvíli zasáhl. Byla to vaše hokejka?

„Ne, skákal jsem tam, ale sebral to někdo z obránců. Takže zase na tomhle nemám žádný podíl.“ (směje se)

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 4:3p. Bruslaři srovnali v samotném závěru. V prodloužení šťastnější domácí

Půl zákroku bych vám připsal, asi byste to měl, ne?

„Rozhodně.“ (směje se)

Proč vás štval ten gól v prodloužení?

„Čekal jsem, že Pardubice akci sehrají takhle, akorát jsem to pak netrefil hokejkou. Byl jsem připravený, že přijde nahrávka, přečetl jsem situaci. Bohužel. Možná, kdybych po puku nešel hokejkou, ale přesunul se celý, měl bych to. Ale těžko teď soudit.“

Je hodně těžké se držet v provozním tempu, když jste v Boleslavi až třetí na řadě?

„Tady je skvělá parta, takže mě s nimi baví být na ledě, celé je to tady fajn. A pořád mě baví chytat, baví mě i trénovat. Jenom už se nechci nikam stěhovat, chci být doma. Takže i tahle situace je pro mě skvělá, byť nejsem tak často v akci. O to lepší ale zas je, že kolem mě je taková skvělá parta.“

Extraligu jste poprvé chytal v 16 za Spartu. Ve vrcholovém hokeji jste už tak dlouho, že by jeden i řekl, jak jste pomalu Jágrův ročník. Myslím, že dost lidí překvapí, že vám je teprve 35, ne?

(směje se) „Přesně, v podstatě jsem pořád ještě mladý.“

S velkou kariérou před sebou?

„No, to určitě.“ (směje se)

Vám opravdu nevadí, že jste v Boleslavi spíš nouzový plán a z pozice brankáře číslo tři jen tak nevykouknete?

„Ne, mám priority nastavené už jinak. Pro mě je na prvním místě rodina, děti máme v Boleslavi ve škole a nechci od nich pryč. Nejsem ten typ, který by se sebral a půl sezony je neviděl. Tohle už není nic pro mě.“

Takže jste smířený, že budete podporou pro Růžičku s Krošeljem a budete jim předávat všechno, co jste do sebe během kariéry dostal?

„S tou podporou smířený jsem. Ale tedy neřekl bych, že bych jim měl nějak co předávat. Oba to jsou zkušení kluci, jen když je něco trápí, tak si možná promluvíme, to je asi tak všechno.“

Na druhou stranu, ani jeden z nich si nezachytal v NHL, vy máte šest zápasů za St. Louis. Myslím, že o čem byste případně vyprávět měl...

„No, já bych to s tím mým zachytáním zase taky nepřeháněl. Zase tolik toho nebylo.“ (uměje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:09. Říčka, 16:28. O. Rohlík, 24:48. Říčka, 63:47. Nakládal Hosté: 17:55. Bičevskis, 36:03. Adam Raška I, 59:55. Fořt Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – R. Kousal, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, O. Roman, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Krošelj (21. M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík, Lintuniemi – Kotala, Fořt, Claireaux – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A) – Grim, Adam Raška I, J. Dufek. Rozhodčí Kubičík, Pražák – Brejcha, Votrubec Stadion enteria arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 16 10 2 3 1 53:30 37 2. Pardubice 17 8 4 1 4 56:40 33 3. Mountfield 15 9 2 0 4 44:28 31 4. M. Boleslav 16 8 1 2 5 43:32 28 5. Sparta 16 6 3 4 3 58:50 28 6. Plzeň 16 8 1 2 5 51:45 28 7. Olomouc 14 6 4 0 4 34:27 26 8. Č. Budějovice 16 7 0 2 7 46:49 23 9. Brno 16 4 4 1 7 46:52 21 10. K. Vary 16 6 0 2 8 48:48 20 11. Litvínov 16 5 1 2 8 43:49 19 12. Liberec 16 5 0 4 7 30:43 19 13. Vítkovice 14 5 2 0 7 25:38 19 14. Kladno 16 2 3 2 9 42:61 14 15. Zlín 16 1 1 3 11 30:57 8 Generali Play-off

