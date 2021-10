Lídr Birner o krizi Liberce: Všechno je o sebevědomí. Co Tygry trápí?

Je zkušený, a tak ví, že není třeba po jedné výhře nad Litvínovem vykřikovat divoká hesla. I proto mluvil rozvážně, dlouze. Ale přesto uvolněně, to z něj šlo vyčíst. „My jsme se v tom tak moc babrali, tak moc jsme chtěli a přemýšleli, až to vůbec nikam nevedlo,“ nehledal vytáčky Michal Birner, jeden z tahounů Liberce, při popisu výsledkové a herní krize vicemistra. Přesně shrnul, co způsobilo výkony, které odsoudily Bílé Tygry do ligového suterénu.

Takhle mizerný start nepamatuje. Osobní ani týmový. Pětatřicetiletý veterán Michal Birner byl z největšího zklamání současného ročníku extraligy, výkonů Liberce, nesmírně rozčarovaný. „Nikdo nechce prohrávat a všichni jdou do každého zápasu, že jdeme vyhrát a ne to odevzdat. Ale když se prohry nabalují, tak je největší blok v hlavě,“ pokrčil rameny poté, co jeho parta zvítězila v neděli nad Vervou v poměru 3:0 a zapsala tak teprve druhou výhru z posledních dvanácti bitev.

„Já si myslím, že ve sportu a v každé profesi je zásadní sebevědomí. To víte sám. Když jste sebevědomí, tak vám ty články jdou od ruky jako nikdy. Když tam sebevědomí není, člověk pořád nad vším přemýšlí a nakonec stejně nic nevymyslí. A tak bych charakterizoval naši hru až do zápasu s Litvínovem, který už vypadal slušně,“ popsal Birner důvody herního soužení.

Vnímání vzrůstajícího tlaku v kabině navíc intenzivně zvedá fakt, že v Liberci hraje poslední sezonu kariéry obránce Ladislav Šmíd. Veřejně to deklaroval, všichni to vědí. Má rodinu v Kanadě, navíc si v kariéře prošel několika těžkými zraněními. Jde o poslední pokus získat titul, který by si tak moc přál. Ve chvíli, kdy ale výsledky nejdou vaším směrem, vnímáte, jak se sen vzdaluje.

„Ale tohle v kabině tolik nevnímáte, jestli je to Láďův poslední rok, nebo ne. V téhle situaci, v jaké jsme, tahle myšlenka není stěžejním bodem, který nás z toho dostane. Čím delší ale bude sezona, a já věřím, že naše výkony půjdou nahoru, tak nám tahle myšlenka jeho poslední šance může vlít nějaký impuls a pozitivní energii. Ale teď máme mnohem víc starostí, než řešit, kdo tu za rok bude a kdo ne,“ okomentoval kamarádovu situaci Birner. „Hlavně chci, aby se co nejdřív uzdravil, potřebujeme ho na ledě,“ dodal.

Ano, Šmíd už vynechal druhý duel v řadě, což při jeho závažných zdravotních trablech v posledních ročnících způsobilo automaticky obavy, zda nejde o potíže s třikrát operovanou krční páteří. „Není to spojené se zády. Je to otázka dnů,“ řekl ke ztrátě klíčového hráče trenér Patrik Augusta.

On i jeho svěřenci věří, že se Šmíd vrátí do příznivějšího prostředí, než které opouštěl. Krize totiž zdaleka nezmizela. „Je hezké vyhrát jeden zápas, ale v naší situaci musíme utkání vyhrát co nejvíce za sebou, abychom se posunuli do pater, kde bychom všichni chtěli být. Ale musíme mít čistou hlavu, odvést na tréninku poctivou práci, jít s dobrým pocitem domů a přenést to do zápasů. Teď jsem to tam viděl. Všichni byli dobře mentálně nastavení. Od prvního do posledního hráče bylo v hlavách, že jdeme vyhrát,“ doplnil Birner.

Právě posun v hlavě správným směrem se zmiňoval ze všech stran. Je to ale obrovské varování. I mužstvo, jež má ve svém středu elitního brankáře Petra Kváču, borce otřískané ze zahraničí, jako zmíněného Birnera, Šmída, Ondřeje Vitáska nebo Tomáše Fillipiho, může zabřednout do takového marasmu. A to přitom vstup do ročníku kvalitu měl. „Trochu si výhru teď, ne oslavíme, ale užijeme. Samozřejmě, malinko to z nás spadlo. O zvednutém sebevědomí se ale můžeme bavit, jestli na to navážeme,“ uzavřel Birner.

4 liberecké otazníky

1. Pozice trenéra?

„Přiznám se, že nůž na krku jsem necítil. Vnímal jsem podporu od všech levelů managementu. My se z tohohle dostaneme jen prací a jen společně,“ řekl ke své situaci kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta. Pocit jistého fleku a otevřená odpověď dorazila až po výhře nad Litvínovem. Ano, Liberec je aktuální vicemistr a pozice trenéra je celkem jistá. Zatím. Avšak dokud se jeho parta nenadechne ke šňůře výher a neunikne ze suterénu, odvolání ve vzduchu visí.

3 - Třetí sezonu vede Patrik Augusta Bílé Tygry. V základní části má bilanci 72 výher/46 proher.

2. Zapnou posily?

Letní příchody nevyšly. Góly Radana Lence, Michala Bulíře a Adama Musila se zalepit nepodařilo. Právě gólové příspěvky jsou největší bolestí na severu Čech. Tomáš Záborský, posila z Finska, už se s týmem rozloučil a hraje v Německu. Důvod? Bídné výkony. Vydatné zlepšení se čeká i jinde. Martin Faško-Rudáš, slovenská kometa z posledního MS, zatím na své procitnutí čeká marně. Daleko silnější výkony musí odvádět i obránce T. J. Melancon.

57 - Tolik gólů odešlo Liberci s Lencem a spol. po sezoně. Šest nových posil zatím dalo jen 10 branek.

3. Chytne se v přesilovce?

Nejhorší využití přesilovek? Ano, Liberec. „My jsme si jimi spíš ubližovali, než že by nám pomáhali,“ zakroutil hlavou Michal Birner. Proti Litvínovu se početní výhodu podařilo využít po šesti minutách. Vydřená dorážka Jana Ordoše tým nakopla. Pro budoucí výkony byl pro liberecké hráče důležitý i fakt, že se neprosadili jen tím, že by Tomáš Filippi střílel z první. To byla dlouhé týdny jediná cesta, jak přesilovky využívali. A soupeři na to reagovali.

11,67 - S takovou procentuální úspěšností využití přesilovek je Liberec nejhorším týmem v extralize.

4. Trefí se „králíček“ Zachar?

Když ho sledujete, cítíte, jak skvělým hráčem by mohl být, kdyby si spravil svůj zaměřovač. Marek Zachar je všude. Napadá, brání, tahá útoky úžasnou rychlostí. V každém duelu se dostane do úniku a většinu z nich si navíc vytvoří sám svou předvídavostí. Jenže góly nedává, trefil se jednou. Přitom teď, když to parťákům v přesilovce nestřílí, potřebujete přesně od takových hráčů pomoc. A ona nepřichází. Malý gólový přísun jeho hru sužuje už pár let.

25 - Tolik střel vypálil Marek Zachar v 16 zápasech, vstřelil jediný gól. Úspěšnost střelby má 4 %.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE