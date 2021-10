SESTŘIHY: Jágrův gól ve šlágru stačil na bod. Kanonáda v Brně a Plzni

Plzeň - Olomouc 6:1

Góly Domácí: 00:49. Blomstrand, 16:22. Kodýtek, 21:39. Blomstrand, 27:04. P. Musil, 50:15. Bulíř, 52:14. F. Suchý Hosté: 58:37. Olesz Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, Kodýtek (A), F. Suchý – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Hosté: J. Sedláček (22. Lukáš) – Ondrušek, Škůrek, Rašner, T. Černý, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí, Klimek – Ostřížek, J. Knotek (C), Kucsera – Burian, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Navrátil. Rozhodčí Pražák, Úlehla – Špůr, Votrubec Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2852 diváků

Další triumf nad Vervou řídil Vrána dvěma góly

Litvínov nastoupil na lídra extraligy bez ostychu, ale přesilovkou si k vedoucí brance nepomohl. Po přelomu třetiny a několika nevyužitých šancích udeřili v početní výhodě naopak hosté: Marcinko našel zpoza branky Vránu, jenž se pokusem mezi betony nezmýlil. Inkasovaný gól domácí nabudil k ofenzivnímu snažení, z něhož vzešlo srovnání Hrbase od modré čáry.

Do druhé třetiny Oceláři vlétli a po 21 sekundách šli díky druhé Vránově trefě do vedení. To jim však příliš dlouho nevydrželo, neboť Demel ve 27. minutě z pravého kruhu vymetl horní roh branky. Následně se scénář z první části opakoval, jelikož hráči Vervy se početní výhodou protrápili a Třinečtí se v ní zásluhou Romana opět utrhli. Zvýšit náskok mohl Růžička, v úniku však Godlu nepřelstil.

Ve 42. minutě už byl domácí brankář překonaný, jenomže kotouč z čáry smolně odpálil jeden z Ocelářů. V dalším průběhu Litvínovští marně dobývali obranné pásmo úřadujících mistrů, kteří ze zabezpečené obrany přidali ještě čtvrtou branku. Jistotu patnáctého bodového zisku v řadě trefil po zaváhání v rozehrávce domácích Adámek. V závěru ještě upravil do opuštěné branky Dravecký na konečných 5:2 pro hosty.

Góly Domácí: 13:45. Hrbas, 26:41. Demel Hosté: 11:51. P. Vrána, 20:21. P. Vrána, 32:48. Miloš Roman, 56:28. M. Adámek, 58:46. Dravecký Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Balinskis, Stříteský, D. Zeman, Demel – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, Latta, M. Havelka. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Kofroň – Hrehorčák, R. Szturc, Dravecký (A). Rozhodčí Svoboda, Kika – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva 2345 diváků

České Budějovice - Zlín 4:2

Góly Domácí: 28:29. Bindulis, 43:27. Percy, 46:09. Holec, 59:27. L. Pech Hosté: 23:22. T. Mikúš, 39:47. Honejsek Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, J. Novotný, Chlubna – Abdul, D. Voženílek, Valský – Holec, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Huf (Kořének) – Suhrada, O. Němec (A), Trška, Ferenc, Mamčics, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler (C), Honejsek, R. Veselý – Karafiát, A. Zbořil, O. Flynn – Frömel, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Lacina, Micka – Gerát, Hynek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 302 diváků

Mountfield HK - Kladno 4:3p

Góly Domácí: 28:23. F. Pavlík, 34:02. Oksanen, 58:37. F. Pavlík, 62:20. Blain Hosté: 05:30. Račuk, 53:06. Hlava, 56:50. Jágr Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lang, Koukal, Orsava. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Kristo, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, V. Bílek. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Zíka, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 322 diváků

Kometa - Mladá Boleslav 6:1

Góly Domácí: 02:43. Ďaloga, 03:22. P. Holík, 19:07. Krištof, 21:06. L. Horký, 33:00. P. Holík, 45:46. M. Haščák Hosté: 55:35. Lunter Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, D. Mikyska, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), L. Forman, Fajmon – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Mallet – Magee, Rákos, Vincour. Hosté: J. Růžička (41. M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík, D. Moravec – Kotala, Fořt, Claireaux – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A) – Grim, Adam Raška I, J. Dufek. Rozhodčí Hradil, Stano (SVK) – Frodl, Komárek Stadion Winning Group Arena Návštěva 5184 diváků

Liberec - Karlovy Vary 3:2

Góly Domácí: 27:26. Birner, 43:21. Derner, 57:03. J. Vlach Hosté: 08:12. O. Beránek, 58:27. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Kolmann, M. Rosandić, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner – Ordoš, Filippi, Birner (A) – Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman – M. Zachar, P. Jelínek (C), J. Vlach – Klapka, J. Šír, A. Dlouhý – Gríger. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán (A), Weinhold – O. Beránek, T. Rachůnek (A), Flek – Průžek, Miškář, Hladonik – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Jeřábek, Šindler – Kajínek, Axman Stadion Liberec, Home Credit Arena Návštěva 4773 diváků