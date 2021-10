Dohrál Šmíd? Na Twitter vyslal osobní vzkaz, trenéři čekají na verdikt

Nikdo si to netroufl vyslovit naplno, nicméně ta věta obestírala celý prostor pozápasové mix zóny. Ladislav Šmíd asi podruhé za sebou nedohraje ročník. Ročník, jenž měl být jeho posledním pokusem o zisk extraligové trofeje. Po loňském trápení s krční páteří, kdy ho bolest limitovala natolik, že si kolikrát nemohl na střídačce ani sednout a nakonec musel na operaci, která mu vzala sezonu, je teď znovu mimo. Podle vyjádření trenérů se nejedná o problém spojený se zády, nicméně je vážný. Vážnější, než původní prognózy.

„Je to otázka dní,“ uklidňoval v pátek, po utkání v Hradci, trenér Patrik Augusta. Tam Šmíd chyběl poprvé. Proti Litvínovu znovu a to už se mraky začaly stahovat. „Obětovali jste někdy skoro úplně všechno, jenom abyste přihlíželi tomu, jak je vám to z nějakého posraného důvodu odebráno? Omlouvám se za sprostá slova, díky,“ napsal obránce na svůj twitterový účet. To nevypadá na zranění, které by se vyřešilo v řádu dní.

„Nevím, dnes jsem s ním nemluvil. Nevím, co vlastně má. Musí to být těžké, už minulý rok bojoval se zraněními. Na hlavu to musí být hrozné. Uvidíme, jestli se dá do kupy, nebo ne. Pokud ano, tak super, pomůže. Pokud ne, tak ho musíme nahradit, abychom byli úspěšní,“ řekl k parťákově stavu obránce Mislav Rosandič, jenž odehrál bezmála třicet minut v zápase a právě on v následujících týdnech dostane na bedra největší zodpovědnost za libereckou obranu.

„Ještě čekáme na finální potvrzení od lékařů. Není to spojené s problémem, který měl Láďa loni. Ale jak říkám, ještě čekáme na vyjádření lékařů,“ nechtěl odhalovat zákulisí celého problému asistent trenéra Jiří Kudrna. A nejde jen o Šmída. Na operaci zamířil další klíčový zadák Ondřej Vitásek, jenž měl potíže s ramenem. „Tam je rehabilitace odhadována na několik týdnů. Tak, aby byl připraven v závěru ročníku,“ uzavřel Kudrna.

Liberci by se tak během několika dnů v podstatě rozsypaly obranné řady. Už nyní šestici obránců doplnili posily z farmy v Benátkách. Petr Kolmann a Jan Štibingr. První jmenovaný odehrál při premiéře v sezoně 25 minut, hned v prvním páru vedle Rosandiče. A při nejčernějším scénáři, pokud jde o Šmída, to pro něj rozhodně derniéru neznamená.

