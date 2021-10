Frustrovaný Jágr po (ne)faulu namázl soka na mantinel, Plekanec nechápal

Běžela 14. minuta a hosté se vztekali. Jaromír Jágr při atakování Ahtiho Oksanena lehounce klepl do Finovy hole, padajícího náčiní si všiml hlavní sudí a Kladnu signalizoval vyloučení. Jágr v tu chvíli jako když dostane výboj tisíc voltů. Cosi houkl na rozhodčího a poháněný frustrací se rozjel vstříc hradeckému bekovi Graemu McCormackovi, kterého namáznul na mantinel.

Mountfield HK - Kladno: Plekanec kritizoval vyloučení Jágra při seknutí do Oksanena

Ironií je, že v tomto případě šlo o evidentní pozdní dohrání. Jasné vyloučení, na rozdíl od prvního diskutabilního momentu, kdy Oksanen ochotně hokejku pustil k zemi. To ostatně vehementně reklamoval Tomáš Plekanec . „Ať jde do posilovny! Hokejka váží pět set gramů a on ji neudrží,“ zaznělo z úst kladenského centra díky mikrofonu, umístěném na těle arbitra. Muži v pruhovaném byli neoblomní, Rytíři šli potřetí do oslabení, do konce úvodního dějství ještě jednou…

Trenér Čermák si při první pauze vyžádal konzultaci u sudích, nebyl příliš vyslyšen, své poznámky jim pak sděloval těsně před druhou třetinou. Nejspíš jim vyčítal i situaci z 6. minuty, kdy byl mimo těžiště hry Kevinem Klímou beztrestně napaden Matyáš Filip do obličeje.

Mountfield HK - Kladno: Kevin Klíma zasáhl soupeře hokejkou

Mountfield HK - Kladno: Žába puk vyhrála. Na Račuka se usmála, 0:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:23. F. Pavlík, 34:02. Oksanen, 58:37. F. Pavlík, 62:20. Blain Hosté: 05:30. Račuk, 53:06. Hlava, 56:50. Jágr Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lang, Koukal, Orsava. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Kristo, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, V. Bílek. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Zíka, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 322 diváků

