Liberec si odfoukl, vydřel druhou výhru v řadě. Derner: Psychická pomoc

Fúú, liberecká aréna vydechla pořádnou úlevou po konci vyrovnané bitvy s Karlovými Vary. Po výhře nad Litvínovem se svěřenci Patrika Augusty radují z druhého tříbodového zisku v řadě. To se povedlo prvně od 4. kola. „Před Litvínovem jsme si něco řekli a každý to dodržoval. Snad jsme to pochopili,“ zhodnotil výhru 3:2 střelec druhé branky Lukáš Derner. Nadšení ale mírnily vzrůstající obavy o zdraví Ladislava Šmída, které prosákly na povrch.

Pokud by se mladým juniorům mělo na hokejových přednáškách pouštět, jak vypadá vydřená výhra, pokud je tým v krizi, tohle by byl ideální studijní materiál. Liberci to nelepí. Puk odskakuje, mnoho situací pořád nejde podle představ. Ale dřinou a velkou vůlí se i tak dopracoval k výhře. Důležité výhře, je třeba jedním dechem dodat. Například gól na 1:1 z hole Michala Birnera oslavil střelec hurónským řevem a zatnutou pěstí.

„Když je na tom týmu deka, situace vypadají na ledě jinak pro tým i pro ty hráče. Vlastně i puk se chová jinak. Budeme se držet věcí, které fungují, a věřím, že se odpíchneme,“ okomentoval duel obránce Lukáš Derner, jehož bomba do růžku rozsekla ve třetí třetině nerozhodný stav, kdy měl každý z celků po jedné brance. „Po psychické stránce by nám tohle mohlo pomoci do dalších zápasů. Musíme tomu my sami začít věřit,“ doplnil.

Povedenou trefou zastoupil jiné chybějící parťáky v obraně. Sestavě Bílých Tygrů scházel už potřetí Ladislav Šmíd a nově také Ondřej Vitásek, který podstoupil lékařský zákrok v oblasti ramene. Druhý zmiňovaný bude chybět v řádu týdnů. A Šmíd? Ten rozvířil vody hokejového rybníčku svým prohlášením na Twitteru.

„Obětovali jste někdy skoro úplně všechno, jenom abyste přihlíželi tomu, jak je vám to z nějakého posraného důvodu odebráno? Omlouvám se za sprostá slova, díky,“ napsal obránce. Vzhledem k tomu, že proti Energii scházel v sestavě už potřetí v řadě, ihned se začali množit spekulace o tom, že pro něj, bohužel, ročník skončil. „Nevím, dnes jsem s ním nemluvil. Nevím, co má. Musí to být strašně těžké na hlavu, i loni si tím prošel,“ řekl k parťákově situaci Mislav Rosandič, který se vinou zranění těchto obránců rázem stal defenzivním lídrem číslo jedna.

Avšak situace Severočechů se rázem stala mnohem přijatelnější. Na malou chvíli ze sebe setřásli tlak, vyškrábali se na 10. místo. V příštím kole je čeká předposlední Kladno, kde bude chtít parta kapitána Petra Jelínka chtít sérii zase prodloužit. „Ale neupínáme se k tomu. Tady prostě platí, že řešíme zápas od zápasu, tak to je,“ nechtěl o dalších bitvách mluvit Derner.

V táboře soupeře naopak bylo vidět hodně svěšené hlavy. Vyslanci lázeňského města cítili, že tady byly body k mání. A proto Energetici si jich zatím z venkovních utkání připsali pouze pět, ztráta je mrzela. I proto, že v závěru sahali po bodu. „Prostě škoda, že jsme nebyli produktivnější,“ posteskl si asistent trenéra Varů Jiří Mariška. „Určitě musíme venku zabrat. Prohráváme i doma, tudíž nám nezbývá než z venku vozit více bodů,“ doplnil ho střelec první branky Ondřej Beránek. Role se tak rázem vyrovnali. Liberec soupeře v tabulce přeskočil, naopak Vary jsou nyní jen 5 bodů od baráže.

Čas na ledě jednotlivých obránců Liberce a počet jejich utkání v sezoně:

Mislav Rosandič 29:10 16 zápasů Petr Kolmann 25:04 1 zápas Lukáš Derner 12:36 17 zápasů Jan Štibingr 10:31 7 zápasů Michal Ivan 17:37 17 zápasů T.J. Melancon 21:02 17 zápasů

