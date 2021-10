Co může udržet Kladno v extralize? Jména, od kterých jste moc nečekali

Do extraligy Kladno vstoupilo se zámořskými posilami, Jaromírem Jágrem a vizí, že si ani jeden zápas v sezoně nezahraje doma. Po 17 kolech se mu podařilo pod sebe zadupat Zlín, má o 8 bodů víc. V článku iSport.cz si můžete projít 4 důvody, proč by se Rytíři mohli v extralize udržet a vystoupat ještě výš, vyhnout se baráži. Pak je tam ještě jeden poslední důvod, pátý. Jistě, faktor Jaromír Jágr. Překvapí vás, v čem je silný.

Kanadská jednička Je to vyložená sázka na Landona Bowa a nejspíš i správná. Moc lepších brankářů na trhu ve stejné cenové relaci neseženete. Kanadský obr je silný hlavně dole. Je veliký, zaklekne, na zem padne hodně rychle, tady není místo. Většinu gólů dostává na vyrážečku, nahoře je slabší. Ovšem laciné branky nedostává, v něm získávají Rytíři pocit, že mohou vyhrát na 3 góly. Jen je potřeba mít opravdu jistotu, že zvládne odchytat všechny zápasy extraligy, aby nebyl v únoru bez šťávy. Low Bow? To by bylo zlé.

Trefa do Hlavy Když hrál Jaromír Jágr v NHL, kolikrát vedle něj vyletěli hráči k lepším smlouvám a číslům. Kdo se nezjančí z jeho slávy, pomůže si. Teď je v téhle pozici Nicolas Hlava. Dokázal sbírat dost bodů v 1. lize i v EBEL, v extralize zatím nikdy, až teď v partě s Jágrem a Plekancem. Je velmi efektivní, při hře 5 na 5 patří mezi nejlepší hráče extraligy z pohledu, kteří spotřebují na góly co nejméně času na ledě. Za Rytíře hrál už minulou sezonu, teď se posouvá. Je rychlý a důrazný, může vyletět. Mountfield HK - Kladno: Hlava střelou z první propálil Lukeše, 2:2

Lepší, než čekáte Nenápadná soupiska doplněná několika zámořskými exporty, které úplně nevynikají? Při prvním pohledu může být. Ovšem Kladno má pár hráčů, kteří by měli být v průběhu sezony lepší než teď, což určitou naději dává. Dvacetiletý drobounký útočník Matyáš Filip je turbo. Adam Kubík by ve 23 letech už měl naplno prodat svůj velký talent. Má jemné ruce, dobrý skluz, teď ještě aby se naučil rozhodovat zápasy. Marek Račuk je silný v zavážení puku do pásma, jen ho víc využít.

Pan kapitán Když nevíte, co o Tomáši Plekancovi říct, tak neutrálně pronesete, že dobře brání. Nebo ne? Ale ano, jen to není hlavní důvod, proč by měl Kladnu pomoci. Pořád zvládne vymyslet i exkluzivní věci směrem dopředu, pusťte si ještě jednou první gól Rytířů v Hradci. Kolik centrů pošle v extralize takovou žabku? Navíc v sobě má pořád toho absolutního lumpa. Osekává, složí vás na zem a ideálně tak, aby se rozhodčí díval jinam. Umí soupeře rozhodit. A ještě jeden bonus, je dominantní na buly. Mountfield HK - Kladno: Žába puk vyhrála. Na Račuka se usmála, 0:1