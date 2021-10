První šachy v Krejčího útoku. Jde k němu Klimek, ukončí bodový půst?

David Krejčí potvrdil výhru Olomouce v Boleslavi gólem do prázdné branky • ČTK / Taneček David

K Davidu Krejčímu a Janu Káňovi se do prvního útoku posouvá Lukáš Klimek • ČTK / Taneček David

Když Zdeněk Moták s Janem Tomajkem během prázdnin dumali nad tím, koho postaví k hvězdné posile z Bostonu, sám David Krejčí jim pak na konci srpna volbu trochu ulehčil.

„Rád bych leváka a praváka,“ řekl. Rázem bylo z poloviny jasno.

S tím, že vedle Krejčího nastoupí Jan Káňa, v předchozí sezoně nejproduktivnější „kohout“, se totiž počítalo. Proč jeho vývoj a potenciál přirozeně nepodpořit spoluprací s kreativním centrem. Na pravé křídlo pak trenéři nasazovali praváka Lukáše Kucseru.

Až do úterního utkání v Plzni (1:6), přesněji spíš do závěru nedělního zápasu se Spartou (4:3sn).

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 6:1. Západočeši neměli s Hanáky slitování

„Jakmile jsme to změnili, dali kluci tři góly. Proto jsme u toho zůstali a pokračovali v tom,“ popisoval kouč Jan Tomajko výměnu Kucsery za Lukáše Klimka, dalšího ex-Vítkovičáka, která vedla k euforickému obratu a vítězství nad favoritem soutěže.

Popravdě, nepřekvapilo to. Zatímco Krejčí s Káňou pravidelně sbírají body (15 a 14), Kucsera se trochu trápil. Trefil se jen jednou, přitom tutovek mu šéf lajny připravil nespočet, a přidal pět áček.

„Začínám to mít v hlavě, protože už je přece jen dost kol odehraných a já jsem na jednom gólu. Střely mi nelítají, jak mají,“ přiznal třicátník, jenž na Hané po příchodu z brněnské Komety načal druhý ročník.

„Důležité nicméně je, že šlape tým. Osobní statistiky jsou fajn, ale i ten, kdo má spoustu bodů, se nakonec ztratí v mužstvu, které často prohrává,“ dodal Kucsera.

Pravda, tohle Moru zatím netrápí. Soutěží pohodově proplouvá, s 26 body se drží na klidném sedmém místě. A to má oproti konkurenci odehráno ještě o dva duely méně.

Ale zpět k prvnímu útoku, kde je pozornost diváků i soupeřů logicky nejvíce upřena na značku DK46. Je znát, že oproti startu extraligy je pod větším drobnohledem. Jestli si někdo původně myslel, že Krejčí není schopen rozhodovat zápasy sám, byl na omylu. Proto ta ostražitost.

„Je možné, že si mě trošku všímají, ale snažím se hrát svou hru,“ podotkl Krejčí. „Mně je celkem jedno, když nemám kanadský bod. Jde o pocit. Jasně, góly pomáhají, ale od toho tady nejsem. Jsem tady od výher. Navíc i kluci, kteří třeba u některých branek nemají ani bod, zaslouží pochvalu. Bez jejich práce nebo clony by tam střely nepadly,“ doplnil sympaticky.

„První lajna nebude hrát každý zápas tak, že dá tři góly. Je potřeba, aby se k nim přidali i ostatní. Hokej hraje dalších devatenáct hráčů plus gólman, je to týmový sport, nemůžeme se spoléhat na jednoho, dva jedince,“ reagoval Tomajko, bývalý útočník.

Kolega Moták nabídl recept. „Důležité je chlapce pořád povzbuzovat, vštěpovat jim, ať dají gól. Když si za tím tvrdě jdou, neberu to jako štěstí, že to tam pak napadá jako proti Spartě. A Krejčí? V každém momentu na ledě, je cítit. Jde o rozdílového hráče, který nás tlačí dopředu. To je pro nás důležité. Máme hráče, který umí přihrát na gól, ale i ho vstřelit.“

Teď to bude na brzy pětatřicetiletém Klimkovi. Ukázat se může už večer (18.00) proti Motoru.

Kucsera v sezoně

Zápasy: 15 Góly: 1 Asistence: 5 Plus/minus: +2

Klimek v sezoně

Zápasy: 15 Góly: 0 Asistence: 0 Plus/minus: -2

Z V R P Skóre B