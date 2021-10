Ozdoby extraligy. Nechtěný Pech si vybral dobře, chválí Antoš

Milan Antoš: „Obrovské překvapení, pro mě největší v celé sezoně. Jako když se otevře zavřený vodopád a najednou se to všechno vyvalí ven. Věřím, že to Robertovi půjde v celé sezoně, styl pardubické hry mu přesně sedí. Má kolem sebe bruslivé kluky, kteří ho vidí a on má tu odvahu cpát se do zakončení. Padesát gólů nedá, ale bude pořád platný. Sází to tam suše. Pomohl mu začátek, odšpuntoval to a jede.“

Erik Hrňa (Oceláři Třinec)

Za slušné peníze ještě lepší muzika

Klišé „za málo peněz hodně muziky“ k němu sedí jako ulité, byť mnozí namítnou, že spojení „málo peněz“ je v Třinci protimluv. V tomto případě jde o to, že za dodávaný prostor (12:25 minuty) Hrňa odvádí téměř zázraky. S úctyhodnou procentuální úspěšností 36 procent není divu. Tohle numero nemůže svítit věčně, to by vsetínský rodák přešel do jiné soutěže. A ne, polská liga by to nebyla. Pokud palebný výtěžek udrží na dvaceti procentech, bude záhodno Hrňovi zatleskat. A kouče Varaďu popíchnout, aby schopnému střelci projevil o něco větší respekt.

Milan Antoš: „Hráč, který z voleje trefí naprosto všechno. Z jakékoli pozice. Přiletí k němu puk, dobrej, blbej, práskne do něj a jde slavit. Chytil se hned na začátku, sází to v přesilovkách, spoluhráči vědí, co od něj mohou čekat. Erik je typickým zakončovatelem, který to potřebuje dostat na nápřah a bouchnout to tam. Času nedostává příliš, ale působí na mě dojmem, že to celkem bere. Jasně, každý chce hrát co nejvíc, jiná věc je, že on netvoří hru, nebuduje nějakou nadstavbu.“

Spotřeba času na gól:

Robert Říčka 20:34 Erik Hrňa 20:42 Ludwig Blomstrand 29:17 Jakub Kotala 30:44 Martin Růžička 35:08