Flopy extraligy: propad v Liberci, mizérie kapitána i krach reprezentanta

V hokejové extralize válí hráči, kteří příjemně překvapili, deník Sport vybral desítku z nich. Je tady ale opačná strana mince dění na zimních stadionech. Někteří borci se trápí, jejich zaměstnavatelé od nich určitě očekávají víc. Nabízíme přehled těch, jejichž výkony na ledě prozatím budí rozpaky. Jak vypadá deset hráčů, kteří potřebují zlepšit formu?

Daniel Gazda (Zlín) obránce

zápasy: 16

body: 2 (0+2) V minulé sezoně člen širšího kádru reprezentace prožívá v aktuální sezoně brutální propad. Gazda v uplynulém ročníku odehrál za nároďák sedm utkání, vstřelil i gól. Byl v přípravě před MS. Výkony zaujal. Aktuálně ho ale trenér Filip Pešán na seznamu určitě nemá. Gazdovy výkony se potápí přímo úměrně se zlínskými výsledky. Na dva zápasy už byl dokonce poslán do Přerova. Je nejhorším hráčem celé extraligy v hodnocení plus/minus (-12). Zlín - České Budějovice: Po hrubé chybě Gazdy se do úniku dostal Gulaš, 1:2

Jakub Kindl (Plzeň) obránce

zápasy: 16

body: 1 (1+0) Bývalý obránce NHL se po dvou letech vrátil do Plzně. Jeden rok strávil v německém Kolíně, ten další pak hokej vůbec nehrál. V covidové sezoně si užíval volna. Ve škodovce naskočil zpátky do rozjeté tramvaje. Výsledek? Zatím mizérie. Kindlovy výkony nejsou dobré. Nemít na dresu kapitánské céčko, už by možná seděl. Má jediný bod, je na minus 7 bodech. Je jasně nejhorší mezi hráči Plzně, která se dobrými výkony v posledních dvou týdnech vyšvihla na čtvrté místo tabulky. Plzeň - Zlín: Kindl se trefil z kruhu pod Kašíkovu vyrážečku, 1:0

Dávid Gríger (Liberec) útočník

zápasy: 16

body: 1 (1+0) Pokud byste měli ukázat na jednoho ligového útočníka, který je ale zatím totálně za očekáváním, první volbou bude s velkou pravděpodobností Dávid Gríger. Trápení libereckého šikuly je brutální. Gríger je jeho hlavním symbolem trablů celého týmu. V minulé sezoně měl po šestnácti odehraných utkáních na osobním účtu 8 gólů, teď má jediný. Na ledě si ho pořádně nevšimnete, není aktivní. Má minimum střel, v plus/minus je z Tygrů nejhorší. Liberec - Zlín: Tlak Tygrů proměnil v branku Gríger. Jde se na prodloužení, 3:3

Jakub Orsava (Mountfield HK) útočník

zápasy: 16

body: 3 (1+2) Po průměrných sezonách v té minulé Orsava konečně bodově zase procitnul. Ukvedlal jich 25, dal dvanáct gólů. Po šestnácti zápasech byl na 11 punktech. Teď? Má pouhé tři body. Na útočníka, který pravidelně pobývá na ledě v dresu kvalitního týmu přes 15 minut? Slabota. V posledních třinácti duelech má bilanci 0+1. V Hradci od něj pravděpodobně zázraky nečekali, ale tohle je daleko i za minimálním očekáváním. Navrch je často na ledě u inkasovaných branek. Mountfield HK - Mladá Boleslav: Domácí Orsava v obrovské šanci nezasunul puk přes beton Růžičky

Radovan Pavlík (Kometa) útočník

zápasy: 17

body: 2 (1+1) Výkony Pavlíka? Zatím velká bída. Fanoušky je označován za největší zklamání, zůstává daleko za tím, co si od něj oni i vedení Komety slibovalo. Taky se už nějaký čas mluví o tom, že by ho modrobílý gigant rád vytrejdoval jinam. Možná by to prospělo i hráči samotnému. V Brně se totiž vyloženě trápí. Ice timem se pohybuje okolo jedenácti minut za večer. Z jeho dosavadních 21 střel se ujala jediná. Na ledě byl u čtyřech vstřelených gólů a hned deseti inkasovaných. Mountfield HK - Kladno: Pavlík chytře o Bowa zařídil vyrovnání, 3:3

Marek Zachar (Liberec) útočník

zápasy: 17

body: 1 (1+0) Druhý liberecký forvard ve výběru. Mohlo by jich tu být i víc, vlastně by se dala sestavit „flop“ desítka čistě z Tygrů. My jsme ukázali na Zachara. V roce 2019 byl na kempu Bostonu, kde ho skauti pozvali, aby si řekl o smlouvu. Nepovedlo se. V další extraligové sezoně pak byla na mladíka vyšší očekávání. Nenaplnil je. A naději na průlom před sebou marně sune dál. Kdyby v zakončení vládl aspoň z poloviny umem jako v bruslení, byl by jinde. Mountfield HK - Liberec: Zachar se ve vlastním oslabení dostal do úniku

Dominik Hrachovina (Motor ČB) brankář

zápasy: 17

úspěšnost zákroků: 89,6 %

průměr: 2,89 Rovnou se sluší začít tím, že za děravou obranou Motoru to má Hrachovina složité. Přesto od dvojnásobného mistra Finska a člena národního týmu očekáváte o něco lepší práci. Mezi ligovými jedničkami má ze všech nejslabší čísla. Úspěšnost zákroků pod 90 procenty není nic, čím by se svérázný gólman mohl chlubit. Také podle rozšířených analytických statistik jsou jeho výkony průměrné. Dvojku Jana Strmeně ale stejně zatím do branky pustil jen na 22 minut (i kvůli zranění). Karlovy Vary - České Budějovice: Hrachovina sebral pravým betonem vyrovnání Rachůnkovi

Adam Musil (Pardubice) útočník

zápasy: 17

body: 5 (3+2) Dobré bruslení a hra do těla? Jasně, ale od takového hráče je to málo. Větší ofenzivní produkce zatím účastník posledního mistrovství světa není schopen. Před sezonou se o něj přitom přetahovaly přední tuzemské kluby. Musil dal nakonec před Spartou přednost Pardubicím, kde kývl nad vysoce nadstandardní gáží. Trefil se jen v jediném zápase, tragickému Zlínu nasázel hattrick. Jinak? Šestnáctkrát nula. S ice timem kolem 20 minut bída. Pardubice - Zlín: Musil se dočkal! Prvním gólem za Dynamo srovnal skóre, 1:1

Jakub Flek (Karlovy Vary) útočník

zápasy: 17

body: 8 (4+4) Úplné fiasko to není, pár bodů už Flek urval. Ale máte prostě pocit, že od komety posledního mistrovství světa, kolem které díky tomu kroužily nejen kluby KHL, ale taky NHL, chcete vidět víc. V minulém ročníku posbíral 35 bodů, dal 18 gólů. Pokud pojede dál současným tempem, bude mít na konci sezony zhruba o třetinu menší zisk. „Chci další skvělou sezonu, abych měl další a třeba ještě lepší nabídky. Pořád mám sen odejít ven,“ hlásil před ročníkem. Zatím to nevychází. Sparta - Karlovy Vary: Flek nádhernou střelou vymetl pavučinky nad Salákovým ramenem, 6:3