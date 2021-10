SESTŘIHY: Třinec ovládl šlágr, Boleslav zabrala. Říčka už má 15.gól!

Skvělá třinecká druhá třetina srazila Pražany

Sparta nastoupila s gólmanem Maximem Žukovem z prvoligové Jihlavy, který si odbyl v extralize premiéru, a se svým nejproduktivnějším hráčem Erikem Thorellem, jenž minule nehrál. Ocelářům naopak nově vypadl ze sestavy útočník z elitní řady Marko Daňo.

Sparta se ujala vedení v šesté minutě z nenápadné akce. Pavelka přistrčil po buly puk Řepíkovi, který zpoza levého kruhu překvapil Mazance a připsal si sedmou trefu sezony. Třinec v této pasáži nebezpečný nebyl a v největší šanci po střele Kundrátka z mezikruží vytáhl Žukov skvělý zákrok levým betonem. Ve zbytku úvodní třetiny ale hrozili především hosté. Řepík v úniku přestřelil a Chlapík trefil brankovou konstrukci.

Fair play gestem zaujal třinecký kapitán Vrána, který odvolal vyloučení Mikliše za podražení. Za svůj čin byl v prostřední části odměněn dvěma góly. U vyrovnávací branky hledal Vrána v přečíslení dva na jednoho Romana, ale puk si do vlastní sítě srazil vracející se Horák. Při druhém gólu tečoval střelu Zahradníčka od modré čáry.

Spartu ještě zachránila při střele Adámka tyč, ale v přesilové hře si Růžička vyměnil puk s Kundrátkem a prostřelil Žukova mezi betony. Hosté mohli v následujícím střídání snížit, ale Doležal trefil v úniku brankáře Mazance do ramene.

Třinec ve třetí třetině kontroloval vedení, které navíc zvýšil ve 48. minutě Martynek z dorážky Kundrátkovy střely od modré čáry. Krásnou střelou snížil Thorell a v oslabení ještě zahrozil v přečíslení Moravčík. Sparta hrála poslední tři minuty bez gólmana a Thorell tečoval puk do tyče. Domácí, kteří během série šesti výher inkasovali jen šestkrát, poté i přežili bez újmy několik závarů.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „První třetina byla snad nejhorší za dosavadní 17 či 18 odehraných zápasů. Nevím, zda si hráči mysleli, že to půjde samo. Nebruslili jsme, v naší hře nebylo nic a měli jsme štěstí, že Sparta neproměnila šance, co měla. Dvakrát trefila tyčku, a kdyby nám odskočila na 2:0 nebo 3:0, bylo by hodně těžké s takovým týmem zápas obracet. Ale přestáli jsme ji 0:1, něco jsme si o přestávce řekli. Začali jsme hrát jinak a převracet zápas na naší stranu. Dali jsme nějaké góly, to nám pomohlo a tým se nastartoval. Pak jsme hráli docela slušně a poslední dvě třetiny byly dobré, ale v první jsme měli kliku, že Sparta neodskočila na víc gólů.“

Jaroslav Hlinka (Sparta): „První třetina byla z naší strany velmi slušná. Šli jsme do vedení a měli jsme pár dalších šancí, které jsme bohužel nevyužili. Od druhé třetiny se zápas vyrovnal a Třinec proměnil svoje šance. Šel do vedení a od té doby jsme tahali za kratší konec. V poslední třetině jsme se za stavu 4:1 pokusili o nějaký zvrat, bohužel jsme měli sílu jen na snížení a Třinec si to zkušeně pohlídal.“

SESTŘIH: Třinec - Sparta 4:2. Rozhodla povedená druhá třetina Ocelářů, ti vyhráli pošesté v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:34. P. Vrána, 28:15. P. Vrána, 33:27. Martin Růžička, 47:58. Martynek Hosté: 05:09. M. Řepík, 54:00. E. Thorell Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Miloš Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, A. Nestrašil, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Žukov (Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš, Jurčina (A) – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, F. Chlapík, Šmerha – Z. Doležal, Zikmund, J. Konečný – Prymula, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Brejcha, Pešek Stadion Návštěva 4239 diváků

Mladá Boleslav - Plzeň 2:1

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 2:1. Bruslaři utnuli bídnou sérii, rozhodl Kousal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:27. Ševc, 56:32. P. Kousal Hosté: 53:34. Kantner Sestavy Domácí: J. Růžička (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, Kodýtek (A), F. Suchý – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Rozhodčí Šír, Horák – Ganger, Klouček Stadion Návštěva 2158 diváků

Karlovy Vary - Mountfield HK 1:4

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK 1:4. Obránce Blain (1+2) řídil výhru hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:09. Vondráček Hosté: 10:41. Kevin Klíma, 26:31. Oksanen, 37:38. Blain, 59:59. Perret Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, T. Havlín, T. Hanousek, Parkkonen, Pulpán (A), Vodička – T. Rachůnek (A), Kracík, Flek – Průžek, Miškář, O. Beránek – Hladonik, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Šalda, Koukal, Orsava. Rozhodčí Kika, Micka – Lučan, Kis Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2351 diváků

První trefa ruské posily, tři body vystřelil Svačina

Vítkovicím vypadl druhý nejproduktivnější hráč Bukarts, místo nějž povolaly na střídavý start odchovance Illéše z Jihlavy, a ten mohl obnovenou premiéru v dresu Ostravanů okořenit rychlým gólem. Po jeho ráně však v osmé minutě během přesilovky zazvonila tyč zlínské branky.

Domácí měli od začátku navrch, ale znovu se potýkali s koncovkou, ke které se přidávala i smůla. Podobně jako Illéš dopadl krátce po startu druhé části i obránce Solovjov, jenž také orazítkoval tyčku.

Vítkovice si však dokázaly pomoct v přesilovkách. Trápení protrhl v polovině zápasu při hře pět na čtyři právě Solovjov, který napřáhl od modré čáry a jeho dělovka proletěla až do sítě. Ruský bek vstřelil svůj první extraligový gól.

Záhy nabídl domácím další početní výhodu faulující Žižka a výsledek byl stejný. Domácí vykombinovali soupeřův čtyřlístek a Svačina po křížné přihrávce Illéše z voleje zavěsil do odkryté části Hufovy klece.

Téměř vzápětí měl třetí branku na lopatě Bondra, ale Hufa nedokázal sám zblízka překonat ani ze dvou pokusů.

Zlín si příliš šancí vytvořit nedokázal. Až v úvodu třetího dějství zatlačil domácí při stosekundové přesilovce pět na tři, ovšem Ostravské podržel Stezka, který kryl Mamčicsovy projektily. Po ubráněném oslabení ale možná vítkovická ostražitost podvědomě polevila a Hejcman z brejku ve 47. minutě vstřelil kontaktní gól.

Závěr rozkouskovala vyloučení. Zlín se o poslední nápor kuriózně sám připravil dvakrát špatným střídáním hráčů a větší část závěrečné pětiminutovky proto odehrál v oslabení. Přesilovek ale Vítkovice nevyužily k uklidnění situace, Svačina v největší příležitosti těsně minul. Hosté i ve čtyřech už víc než minutu před koncem zariskovali s odvoláním gólmana, k vyrovnání to však nevedlo.

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 2:1. Důležitý souboj pro Rideru, rozhodl Svačina

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:31. A. Solovjov, 33:52. Svačina Hosté: 47:00. Hejcman Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Svačina, J. Hruška (A), Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok (A), J. Krejsa. Hosté: Huf (Kašík) – Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, Mamčics, Trška, M. Novotný – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler (A), Honejsek, R. Veselý – Kubiš (C), Karafiát, O. Flynn – A. Zbořil, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Pešina, Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 318 diváků

Kladno - Liberec 2:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:15. Melka, 35:28. J. Suchánek Hosté: 08:02. A. Dlouhý, 08:46. J. Vlach, 11:50. M. Rosandić, 58:05. A. Dlouhý Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), J. Suchánek (A), Ticháček, K. Wood, Baránek, J. Pohl, Štochl – Jágr, Plekanec (C), Hlava – M. Beran, A. Kubík, Kristo – Melka, Filip, Račuk – Routa, Hajný, Dvořáček. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Gríger. Rozhodčí Hradil, Veselý – Ondráček, Špůr Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 2235 diváků

Pardubice - Kometa 3:2p

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:32. Košťálek, 53:17. Říčka, 60:08. Poulíček Hosté: 09:49. L. Horký, 23:39. Rákos Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – R. Kousal, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, O. Roman, Camara – Hecl, O. Rohlík, Koffer. Hosté: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Fajmon – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), Rákos, L. Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Mallet – Magee, Kusko, Malý. Rozhodčí Hodek, Šindel – Kajínek, Rampír Stadion enteria arena Návštěva 9892 diváků

Olomouc - České Budějovice 2:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:40. J. Knotek, 34:49. J. Káňa Hosté: 01:40. Štich, 14:22. L. Pech, 15:23. Gulaš, 42:54. J. Novotný, 58:55. M. Hanzl Sestavy Domácí: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, T. Černý, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), Klimek – Ostřížek, J. Knotek (A), Kucsera – Kunc, Nahodil, V. Tomeček – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Burian. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich – Chlubna, J. Novotný, Vondrka – Holec, L. Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, D. Voženílek, Valský – T. Šoustal, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Roman Mrkva – Matěj Zíka, Ondřej Bohuněk Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4403 diváků