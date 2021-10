Žukov debutoval v brance Sparty. Schytal čtyřku. Nešťastný zápas, hlesl

Alexandera Saláka vyřadil ze hry úraz, který se přivodil v domácnosti. Mimo bude několik týdnů. Tíha padla na bedra Jakuba Neužila. Ve Spartě však řešili, koho k němu. Volba padla na jihlavského Maxima Žukova.

„Náš třetí brankář Olda Cichoň si vydobyl pozici brankářské jedničky v Sokolově. Chceme, aby zde co nejvíce chytal a rozvíjel nadále svůj talent. Saša Salák se po úrazu vrátí až po reprezentační přestávce. I proto jsme se rozhodli na dva zápasy povolat brankáře Maxima Žukova, na kterého máme opravdu vynikající reference,“ vysvětluje sportovní ředitel Petr Ton.

Do branky ho trenéři postavili hned při první možnosti v Třinci. Úkoly byl těžký: pozvednout trápící se mužstvo, jehož série porážek už před utkáním čítala čtyři čárky, a udržet na uzdě nejlepší ligovou ofenzivu, kterou se Oceláři pyšní. V první třetině to zvládl, ve druhé však Žukov třikrát kapituloval. A všechno to byly hodně smolné góly. Nakonec inkasoval čtyřikrát.

SESTŘIH: Třinec - Sparta 4:2. Rozhodla povedená druhá třetina Ocelářů, ti vyhráli pošesté v řadě

„Chytal výborně, v kase nás celý zápas držel. Góly, co dostal, byly hodně nešťastné. Všelijaké teče, doskákalo to do branky. Takový je ale hokej,“ hodnotil obránce Sparty Milan Jurčina. Souhlasil i trenér Jaroslav Hlinka. „Maxim chytal výborně. Bohužel mám pocit, že se trochu svezl s výkonem týmu. Nechci říkat, že nemáme kliku, o tom to není. Štěstí přeje připraveným, to my momentálně moc nejsme.“

Střídavé starty měl Žukov vyřízené do hradeckého Mountfieldu, i on tak musel souhlasit, že ho Jihlava do Sparty uvolní. „Součástí dohody o jeho příchodu k nám byl i slib, že mu pomůžeme, zajistíme zápasy v extralize. Dohodu plníme,“ popsal jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Třinec - Sparta: A opět Vrána. Chytrou tečí zády k bráně poslal domácí do vedení 2:1

Ruský brankář byl jednou z nejvýraznějších postav loňského play off Chance ligy, kdy dotáhl Jihlavu až do finále. V roce 2017 byl zvolen nejlepším brankářem mistrovství světa hráčů do 18 let, poté si jej jako 96. volbu vybral v draftu tým Vegas Golden Knights. Práva na gólmana původem z přístavního Kaliningradu nyní vlastní Toronto Maple Leafs.

Extraligovou premiéru si i přes prohru Žukov užil. „Bylo to mnohem rychlejší, rozdíl byl opravdu znát. Hráči byli šikovnější, lepší na puku, chytřejší. První minuty jsem se do toho musel trochu dostávat, ale docela rychle jsem tomu tempu navyknul. Nakonec to pro mě byl nešťastný zápas. Užil jsem si to, ale bohužel čtyři góly jsou prostě moc,“ povídal pak 22letý Rus na otázky Sportu.

Z ostrého debutu nervózní nebyl. „Dozvěděl jsem se to ve středu, rovnou jsem jel do Prahy, abych s týmem potrénoval. Byl jsem šťastný, že mi mě tak skvělý klub vyhlédl. Vždycky jsem si chtěl zahrát extraligu, tohle byla moje šance. Nemohl jsem si ale říkat, že jedeme na led nejlepšího týmu extraligy. Takhle o tom přemýšlet nemůžete, to by byla cesta do pekla. Prostě jsem se snažil myslet jen na sebe, na svůj výkon. Předvést to nejlepší, co umím.“

Po vítkovických Alexejo Solovjovovi a Kristianu Afanasjevovi se stal třetím ruským hokejistou, který do letošní sezony tuzemské nejvyšší soutěže zasáhnul.

Žukovova premiéra v extralize

Inkasované góly: 4

Zákroky: 20

Úspěšnost zákroků: 83,3 %

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:34. P. Vrána, 28:15. P. Vrána, 33:27. Martin Růžička, 47:58. Martynek Hosté: 05:09. M. Řepík, 54:00. E. Thorell Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Miloš Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, A. Nestrašil, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Žukov (Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš, Jurčina (A) – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, F. Chlapík, Šmerha – Z. Doležal, Zikmund, J. Konečný – Prymula, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Brejcha, Pešek Stadion Návštěva 4239 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 18 12 2 3 1 62:34 43 2. Mountfield 17 10 3 0 4 52:32 36 3. Pardubice 18 8 5 1 4 59:42 35 4. Plzeň 18 9 1 2 6 58:48 31 5. M. Boleslav 18 9 1 2 6 46:39 31 6. Č. Budějovice 18 9 0 2 7 55:53 29 7. Sparta 17 6 3 4 4 60:54 28 8. Olomouc 16 6 4 0 6 37:38 26 9. Brno 18 5 4 2 7 54:56 25 10. Liberec 18 7 0 4 7 37:47 25 11. Vítkovice 15 6 2 0 7 27:39 22 12. K. Vary 18 6 0 2 10 51:55 20 13. Litvínov 17 5 1 2 9 45:54 19 14. Kladno 18 2 3 3 10 47:69 15 15. Zlín 18 1 1 3 13 33:63 8 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

