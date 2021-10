Gulaš sebral tři body a vzkazuje Novotnému: Zůstaň do konce sezony

Co říct k zápasu?

„Od celého mančaftu to byl povedený výkon. Od začátku jsme tahali za delší konec. Bylo skvělé, že se nám podařilo dát v první třetině tři góly. Na druhou stranu, Olomouc měla výbornou přesilovku. Dokázala využít to, co dostala. Ale pak jsme si to pohlídali. Třetí třetina byla skvěle odehraná. Pro nás je to super.“

V jakém smyslu?

„Minule jsme sice vyhráli za tři body (se Zlínem), ale výkon nebyl optimální. Chtěli jsme to napravit, aby se nám zvedalo sebevědomí, které jsme měli před pár zápasy, kdy jsme hráli fantasticky. To jsme dneska zopakovali. Sice tam byly nějaké chyby, ale takhle se chceme prezentovat. Tohle si od toho vždycky představujeme. Pro nás je důležité furt budovat a jít si za svým cílem. Pro nás skvělé urvané body. Odehráli jsme dobrou hru pět na pět a to rozhodlo.“

SESTŘIH: Olomouc - České Budějovice 2:5. Motor stoupá tabulkou, poprvé se trefil Novotný

Váš gól v přesilovce byl šťastný, co?

„Byla tam výborná nahrávka dolů na zadní tyč. Dal jsem to trošku s odřenýma ušima. Trefil jsem boční tyč, ale nakonec z toho byl gól.“

Ve vašem útoku chybí zraněný Jiří Ondráček. Je to znát?

„Každý zkušený hráč, který vypadne ze sestavy, je pro tým ztráta. Hráli jsme pohromadě delší. Dobu. Ale zase se otevřou místa pro další kluky, kteří tolik nehráli. Dneska odvedli skvělé výkony. Se zraněními se musí během sezony popasovat každý tým.“

Jak hodnotíte výkony osmatřicetiletého Jiřího Novotného, který v pátém utkání v rámci svého záskoku poprvé skóroval?

„Pro nás má neuvěřitelný přínos. Ti, co hokeji rozumí, znají jeho přednosti a vidí je. Pevně doufám, že se ho podaří zlomit do konce sezony. Je to skvělý hráč, lídr, kamarád do kabiny. Ale nechci odpovídat za něj. Já doufám, že zůstane. Je pro nás obrovská posila.“

Olomouc - České Budějovice: První branka po návratu! Novotný rozvlnil síť za Sedláčkem, 2:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:40. J. Knotek, 34:49. J. Káňa Hosté: 01:40. Štich, 14:22. L. Pech, 15:23. Gulaš, 42:54. J. Novotný, 58:55. M. Hanzl Sestavy Domácí: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, T. Černý, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), Klimek – Ostřížek, J. Knotek (A), Kucsera – Kunc, Nahodil, V. Tomeček – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Burian. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich – Chlubna, J. Novotný, Vondrka – Holec, L. Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, D. Voženílek, Valský – T. Šoustal, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Roman Mrkva – Matěj Zíka, Ondřej Bohuněk Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4403 diváků