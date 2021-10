Fér gesto Vrány. Odvolal přesilovku, pak dal dva góly: Vrátilo se mi to

Dva góly dal Petr Vrána v předchozím utkání v Litvínově, další dva přidal proti Spartě. Třinecký kapitán je laufu. „Ale bylo to velice těžké, Sparta má kvalitní tým,“ říkal po duelu. „I když jim chybí nějací hráči, kteří mají obrovské zkušenosti. Možná jsme si v hlavách mysleli, že to bude jednodušší, Sparta nám ukázala, že se musíme trošku probrat. Jinak by to pro nás dopadlo špatně. Těžké utkání, zvedli jsme se po první třetině a ke konci jsme si to už pohlídali.“

Bilance Petra Vrány Zápasy: 18 Body: 9 (5+4) Bodů v přesilovkách: 4 (2+2) Střely: 25 Střelecká úspěšnost: 25 % Úspěšnost vhazování: 60% Trestné minuty:14 Plus/minus: +4 Průměrný čas na ledě: 18:26

V první třetině jste za stavu 0:1 odvolal vyloučení Mikliše. Mohli jste hrát ve čtyřech proti třem, hned jste měl jasno?

„Abych se přiznal, taky jsem si nebyl hned jistý po tom faulu. Nebo potom, co rozhodčí zapískal. Byl tam kontakt, ale nemyslím si, že to bylo vyloženě na faul. Ztratil jsem balanc, možná zajel do rýhy. Nebyl jsem si jistý ze startu, ale bylo správné rozhodnutí, to odvolat.“

Byl jste pak za to odměněn dvěma góly?

„No, možná se to trošičku vrátilo. (usmívá se) U prvního vyloženě štěstí. Já ani nevěděl, že to je gól, rozmázl jsem se o mantinel, takže mě trošku překvapili, když se ke mně sjeli všichni. A druhý gól bylo taky štěstí, že jsem to trefil a zboku skočil puk nahoru.“

Podruhé za sebou jste dal dva góly, střelecká forma je tady?

„Samozřejmě jsem rád, že jsem dal nějaké góly. Že jsme urvali body. Někdy se nedaří a člověk dělá práci, aby pomohl týmu. A někdy se zadaří. Teď mi to vyšlo a byl bych rád, kdyby to tak pokračovalo. Ale pro nás je důležité rvát se body a předvádět hru, abychom s ní byli spokojeni.“

Fair play gesta v extralize přibývají, jak to coby zkušený hráč vnímáte?

„Pokud to tak člověk opravdu cítí... Situace je fakt strašně rychlá, stane se během okamžiku a rozhodčí třeba nemá dobrý úhel. Může to vypadat jako faul, ale člověk vjede do rýhy, třeba. Možná to i faul je, ale ne takový úplně klasický. Když to hráč cítí, je správně, když to odvolá. Samozřejmě jsou situace, kdy je těžké odvolávat. To je na rozhodnutí kluků, je to individuální.“

Právě. Tohle se stalo v první třetině, reagoval byste stejně i na konci zápasu?

„Těžko říct. (pokrčí rameny) I to naše rozhodnutí je během pár vteřin a opravdu nemůžu říct, jestli bych se rozhodl stejně. Nebo v play off, tam je to zase něco jiného, tam člověk využije opravdu všeho, co má. Nevím. Já se rozhodl takhle, je to individuální a každý to vidí ze svého pohledu. Je na něm, jak se rozhodne.“

Bývalo to v minulosti jiné?

„Nevím, třeba ze zámoří si nepamatuju, že by se fauly odvolávaly. Samozřejmě, dneska je spousta kamer, spousta záznamů. Pokud hráč vnímá, že to třeba nemusel být faul, tak si je vědom i toho, že kamera vše zachytí. I to možná napomáhá, že se kluci rozhodují takhle.“

Jak reagovali sparťané, vaši bývalí spoluhráči?

„V pohodě. Akorát Mikliš přijel, pokýval hlavou. Sám na mě houknul, nebyl jsem si jistý. Když přijel i on, tak jsem si řekl, že na tom asi něco bude. Že to nebylo jen jeho zapříčiněním.“

Jak se na odvolávání faulů dívají rozhodčí?

„Berou to. Respektují, že to máme z první ruky. Jsme v té situaci my, ne oni. Když si není sám stoprocentně jistý, dá na naše slovo. Pokud si není opravdu jistý, že viděl situaci jinak.“

Takže to neberou jako snížení autority?

„Proč? Když hráč přijede a řekne co a jak? Je to ve vteřině, chyby se stávají, tohle k tomu patří.“

Třinec - Sparta: A opět Vrána. Chytrou tečí zády k bráně poslal domácí do vedení 2:1

Říkal jste, že Spartě chybělo několik zkušených hráčů. Také vám chybí šest hráčů ze základu, jak je pro vás cenné, že zvládáte bodovat i tak?

„Zápasy na výjezdu možná nebyly úplně moc hokejové, nebylo to krásné na dívání, ale byly to pro nás důležité body. Oba gólmani zachytali výborně, Mazi (Mazanec) měl teď zase spoustu dobrých zákroků. A měli jsme i štěstí, bylo tam několik tyček. Je vždy lepší, když se daří, je vlna, lepší nálada a šlape to. Tým si pak věří. Pro nás je důležité držet se naší hry a být konzistentní.“

Bodovali jste v šestnácti zápasech za sebou...

„To je pozitivní, ovšem pro nás je důležitá hra. Abychom neměli velké výpadky, to se zatím daří. Je skvělé takto bodovat. Přijde období, kdy se dařit nebude a každý bod je dobrý.“

Do vaší formace místo nemocného Marka Daňa naskočil Miloš Roman. Žádný problém?

„Žádný. Miloš udělal velký pokrok, je vidět, že to je hráč, co má kvality. Hodně na sobě pracuje a možná i pro něj je to trochu odměna. Hrál výborně, v našem týmu může naskočit kdokoliv. Dnes tu roli vzal Miloš a hrál skvěle.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:34. P. Vrána, 28:15. P. Vrána, 33:27. Martin Růžička, 47:58. Martynek Hosté: 05:09. M. Řepík, 54:00. E. Thorell Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Miloš Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, A. Nestrašil, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Žukov (Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš, Jurčina (A) – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, F. Chlapík, Šmerha – Z. Doležal, Zikmund, J. Konečný – Prymula, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Brejcha, Pešek Stadion Návštěva 4239 diváků