Vítkovice zvládají dramata ze dna tabulky. Pomohl i „ztracený syn“

Šestibodové bitvy, které mohou na konci základní části hrát klíčovou roli, zvládají. Těsně, dramaticky, ale zvládají. Tým trenéra Miloše Holaně si po domácím vítězství 2:1 nad Kladnem poradil stejným výsledkem i s posledním Zlínem. Přestože ráno před zápasem kvůli viróze ze sestavy vypadli útočníci Roberts Bukarts a Petr Chlán. Z prvoligové Jihlavy tak narychlo pomáhal odchovanec Jakub Illéš (25 let). Trefil tyčku a přihrával na vítězný gól Vladimíru Svačinovi. Premiérovou trefou v elitní soutěži se prezentoval ruský obránce Alexej Solovjov.

„Důležité domácí vítězství,“ oddechl si Miloš Holaň. „Dvě třetiny jsme byli lepší, výborně nám zahrály speciální týmy. Dali jsme dva góly z přesilovky a ubránili dlouhá oslabení tří proti pěti. Musím klukům poděkovat, ještě ráno jsme měnili sestavu, protože nám vypadli Bukarts a Chlán.“

Do bitvy tak nečekaně naskočil pětadvacetiletý útočník Jakub Illéš. Vítkovický odchovanec hrál extraligu za rodný klub poprvé ve dvaceti letech, ve třech zápasech o umístění si tehdy připsal tři body (1+2). V nadcházejícím ročníku 2016/17 odehrál 32 zápasů (0+3), pevné místo v základu si nevybojoval. Od roku 2019 hraje první ligu za Jihlavu (v aktuální sezoně 15 zápasů/ 4+6).

„Vítkovický management volal do Jihlavy ve čtvrtek, my jsme měli volno,“ líčil Illéš návrat do extraligových Vítkovic. „Říkal mi to Viktor Ujčík, pustil mě s tím, že nemají problém. Tak jsem se v pátek ráno hlásil tady. Byl jsem rád za rozbruslení. Sice to tady znám, ale je to už pět let.“

Proti Zlínu odehrál Jakub Illéš takřka šestnáct minut, z toho 6:09 čistého času v přesilovkách. Z druhé střely trefil tyčku, ve 34. minutě parádně nahrával Vladimíru Svačinovi na vítězný gól. „Moc si vážím, jakou jsem dostal pozici, nechápu to,“ kroutil hlavou Illéš. „Hned jsem šel na přesilovky a rovnou s takovými hráči! Sice je hraju i v Jihlavě, ale i tak... Kluci mi říkali: Střílej, nepřemýšlej! Vyšlo to, naštěstí jsem neudělal moc chyb.“ Jenom střílej? Křížný pas Svačinovi byl exkluzivní. „No, vlastně říkali: Pal, nebo nahraj,“ pousmál se Illéš.

Vítkovice - Zlín: Lahůdkovou nahrávku Illéše zužitkoval Svačina, 2:0

Zlínský trenér Luboš Jenáček byl po další ztrátě zklamaný. „Nemám slov, dvě třetiny byly žalostné,“ hodnotil kriticky. „Pak jsme to stáhli na tři útoky, kluci jakoby shodili závaží, bojovali, chtěli se rvát. Dali jsme gól. Bohužel několik zápasů nejsme schopni proměnit přesilovky, a to jsme dvě minuty hráli pět na tři...“

Nasazení přitom hráčům podle Jenáčka nechybí. „Ne, že by kluci nebojovali, spíš se rvou sami se sebou. Den předtím na tréninku je radost se na ně dívat, přijde zápas, o oni nejsou schopni. Uvidíme, co bude dál, do reprezentační pauzy jsou čtyři utkání. Musíme se pokusit bodovat, aby nám Kladno neuteklo na velký rozdíl.“

Bitvy ohrožených Kladno – Vítkovice 1:2

Zlín – Vítkovice 3:6

Vítkovice – Kladno 2:1

Vítkovice – Zlín 2:1

