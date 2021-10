ONLINE: Krize Sparty, v Plzni padla pošesté v řadě! Kometa - Třinec 2:2

Karlovarská spása jménem Plutnar

Ve ztichlé KV aréně, ve které se nepodařilo do začátku utkání zprovoznit ozvučení haly, se hrál v úvodní třetině průměrný hokej bez větších brankových příležitostí, Diváci se dočkali většího vzruchu pouze ve 3. minutě, kdy domácí Rohan trefil horní tyč. Vzápětí měl na druhé straně šanci Káňa, ale minul odkrytou domácí branku, ve které dostal přednost Habal před Novotným.

Zajímavější a dramatičtější hokej nastartoval až ve 33. minutě Rachůnek, který z nulového úhlu překvapil brankáře Lukáše a otevřel skóre zápasu. Hráči z lázeňského města se však z vedení dlouho neradovali, při vyloučení Osmíka o minutu později vyrovnal Knotek.

Povzbuzená Olomouc za dalších 50 vteřin otočila vývoj zápasu, Habala překonal obránce Řezníčka přesně střílející od modré čáry. Západočeši ale na jeho gól dokázali ještě ve druhé třetině zareagovat. Po vyhrané buly se ve 36. minutě prosadil kapitán Vondráček.

Ve třetí třetině mohl hosty po chybě domácí obrany opět posunout do vedení Knotek, ale jeho střelu z mezikruží pokryl výborně chytající Habal. V 53. minutě byl velmi blízko k vedoucí brance Flek, ale zcela osamocený před Lukášem bekhendovou střelou jen nastřelil tyč.

Druhý bod pro Energii nakonec zajistil vteřinu před koncem prodloužení Plutnar, který trefil prudkou střelou horní roh olomoucké branky a ukončil sérii porážek Západočechů.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Olomouc 3:2p. Vteřinu před koncem prodloužení rozhodl Plutnar

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:08. T. Rachůnek, 35:08. Vondráček, 64:59. Plutnar Hosté: 33:16. J. Knotek, 34:06. Řezníček Sestavy Domácí: Habal (F. Novotný) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), T. Hanousek – T. Rachůnek (A), Kracík, Flek – Hladonik, Miškář, Průžek – Kohout, Jiří Kulich, O. Beránek – Šik, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Lukáš (J. Sedláček) – Ondrušek (C), Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Burian, J. Knotek (A), Kucsera – Klimek, Nahodil, Navrátil – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kunc. Rozhodčí Hradil, Obadal – Rampír, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2352 diváků

Liberec - Mladá Boleslav 2:3p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:37. J. Vlach, 52:58. Birner Hosté: 02:31. Kotala, 25:19. Adam Raška I, 65:00. P. Kousal Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), Klepiš, Ordoš – A. Najman, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Faško-Rudáš. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík, Lintuniemi, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Bičevskis – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Grim, Závora. Rozhodčí Hodek, Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5457 diváků

Cestu za poklidnou výhrou rozjel Lev už v čase 0:38

Rozpoložení obou týmů bylo na ledě znát od prvních sekund, Hradec solidně potvrzoval význam transparentu "Masochisti on tour" ve zlínském kotli. V první třetině nepustil soupeře vůbec do hry. Střelecký poměr 19:4 mluvil za vše, dvoubrankový rozdíl byl pro hosty ještě milosrdný.

Skóre otevřel již po 38 sekundách hry Lev a se postaral se tak už o pátý gól, který hradečtí hokejisté stihli během první minuty. Berany držel uzdravený brankář Kašík, vytáhl se třeba proti Smoleňákově otočce kolem branky nebo Jerglovi. Další chybu svých obránců už ale nezachránil, když Lalancette střílel přesně nad lapačku.

Výkon, který by na záchranu extraligy stačit nemohl, vylepšil Zlín po přestávce. Lev totiž při prvním střídání místo gólu fauloval a po minutě přesilovky využil zakrytý výhled gólmana Kiviaha obránce Gazda, který se vrátil do sestavy místo absentujícího Žižky.

Na hradecké hokejky se pak vkradla nervozita. Kevin Klíma v sólu střílel vedle a kapitán Smoleňák v přečíslení se Lvem zase pozdě, takže v půlce zápasu měl junior Frömel na hokejce vyrovnání. Jenže minul a domácí uklidnil gólem ve třetím utkání v řadě Oksanen. Dosud výtečného Kašíka nachytal na vzdálenějším růžku.

Víc než slušnou pasáž ve druhé třetině Berani neukázali. Tedy s výjimkou Kašíka, který byl jasně nejlepším hráčem hostů. Vytrčenou hokejkou stopnul nájezd Orsavovi, stejné řešení už ale neplatilo na šikovného Jergla.Útočníka domácích nezastavil ani faul a nejhezčí akci zápasu zakončil bekhendovou kličkou.

Mountfield dohrával zápas v pohodovém duchu a měl nakročeno k nejvyšší výhře sezony, nakonec však zůstal na tříbrankovém rozdílu. Pilař totiž trefil tyč a střelu Kellyho Klímy si našla skvělá Kašíkova lapačka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:38. Lev, 15:04. Lalancette, 32:02. Oksanen, 47:04. Jergl Hosté: 21:48. Gazda Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Šalda, Koukal, Orsava. Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Mamčics, Gazda, Trška, Ferenc, M. Novotný – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler (A), A. Zbořil, O. Flynn – Kubiš (C), P. Sedláček, Karafiát – Frömel, R. Veselý, Sebera. Rozhodčí Šír, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 147 diváků

Severský souboj opět pro Blomstranda

Již ve druhé minutě otevřel skóre Bulíř, který se natlačil před branku a překonal gólmana Žukova. Jeho protějšek Svoboda následně zlikvidoval nebezpečnou střelu Chlapíka a hostům pomohlo zpět do hry v 6. minutě zaváhání Graňáka, jehož využil Erik Thorell k přihrávce Konečnému zakončujícímu do odkryté branky. O tři minuty později navíc chyboval také Kindl a po další ideální nabídce Erika Thorella překonal bezmocného Svobodu Horák a dokonal obrat na 2:1.

Poté převzali iniciativu domácí. Mertl ještě svojí tečí těsně minul, ale v 17. minutě přiťukl do jízdy kotouč Blomstrandovi, který po objetí branky vyrovnal na 2:2. Krátce před první sirénou ještě hosty od pohromy zachránil skvělým zákrokem proti šanci Přikryla Žukov.

Indiáni si vytvořili optický tlak také na začátku prostřední části, ale ve 27. minutě Kaše krásným pasem uvolnil Doležala, jehož zakončení dokázal Svoboda zastavit jen se štěstím. Vzápětí na druhé straně vypálil od levého mantinelu Kindl a Žukov překvapivě kapituloval.

Vstup do sparťanské branky neměl povedený ani jeho náhradník Neužil, který ve 32. minutě propustil za svá záda ránu Blomstranda z mezikruží. O tři minuty později po vyhraném vhazování Kodýtka zvýšil bez přípravy zakončující Kantner už na 5:2. Rozjetí domácí aktivním pojetím nepustili už do konce druhé třetiny hosty pořádně do útočného pásma.

Sparťanský nápor přišel až v úvodu závěrečné dvacetiminutovky, kdy Svoboda včasným přesunem nedovolil zblízka skórovat volnému Chlapíkovi. Domácí poté zvládli oslabení, ve 47. minutě však Erik Thorell vysunul Horáka, jenž povedeným bekhendovým blafákem snížil na 3:5.

Vzepětí hostů utnul v 51. minutě po individuální akci Schleiss, jenž přesnou střelou pod horní tyč upravil na konečných 6:3. Definitivně snahu Sparty ukončil faul kolenem Jurčiny, při jehož pětiminutovém vyloučení si už domácí svůj náskok v poklidu hlídali.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 6:3. Šestá prohra hostů v řadě, Žukov nedochytal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:36. Bulíř, 16:47. Blomstrand, 28:16. J. Kindl, 30:04. Blomstrand, 34:19. Kantner, 50:02. Schleiss Hosté: 05:54. J. Konečný, 08:31. R. Horák, 46:35. R. Horák Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kremláček, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, L. Kaňák, J. Kindl (C), Kvasnička – Kantner, Kodýtek (A), F. Suchý – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Schleiss. Hosté: Žukov (29. Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Mikliš, M. Jandus, Tomov – Prymula, F. Chlapík, M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, J. Konečný – Zikmund, D. Kaše, Z. Doležal – Šmerha, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Pešina, Vrba – Lederer, Rožánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň Návštěva 4508 diváků

Kometa - Třinec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:19. M. Haščák, 33:48. Kollár Hosté: 03:05. P. Vrána, 38:39. Martin Růžička Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, Ostřížek, R. Pavlík – Vincour, Rákos, Mallet. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Miloš Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, A. Nestrašil, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Bohuněk, Frodl Stadion DRFG arena Návštěva 5736 diváků

Litvínov - Kladno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:41. Estephan, 07:35. V. Hübl, 19:23. Jarůšek, 42:15. Gerhát Hosté: 18:15. Ticháček, 26:19. A. Kubík, 38:44. M. Beran Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Demel, Balinskis, Stříteský, Hrbas, D. Zeman, O. Baláž, Irving – Zygmunt, Kudrna, Gerhát – P. Straka (A), P. Zdráhal, V. Hübl (C) – Latta, M. Chalupa, Pospíšil – Estephan, Jarůšek, P. Svoboda. Hosté: Bow (Stahl) – K. Wood, J. Suchánek (A), Ticháček, Funk, Dotchin (A), J. Pohl, Baránek – Plekanec (C), Ciampini, Hajný – Dvořáček, Filip, Melka – A. Kubík, Jágr, Hlava – Kristo, M. Beran, J. Strnad. Rozhodčí Pražák, Šindel – Ganger, Klouček Stadion

Vítkovice - Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:38. Jakub Stehlík, 28:26. Bernovský Hosté: 39:59. Blümel Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Svačina, J. Hruška (A), Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok (A), J. Krejsa. Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – R. Kousal, O. Roman, Camara – Hecl, O. Rohlík, Koffer. Rozhodčí Mrkva, Kika – Komárek, Hynek Stadion Ostravar aréna