Naštvaní fanoušci Zlína po další porážce: Potkáme se u autobusu

Kolem klubu je těžký vzduch už pár dní. Fans se chtěli sejít s vedením klubu, ale to šíbovalo s časem. Nejspíš i proto, aby nedošlo na setkání s nejtvrdším jádrem. Povedlo se, ale příznivci nezapomněli. Zlín je poslední, hraje špatně. Hrozí mu přímý sestup.

V Hradci neměl nárok, inkasoval už při prvním střídání, jen díky Kašíkovi to nebylo do 10. minuty 5:0 pro Mountfield. A tak si fanoušci zavolali hráče na pohovor. „Dobrý, do držky dostanou jen modrý vesty, my můžeme jít,“ hlásil pořadatel v oranžovém, který se po příjezdu policie stáhnul.

Ne, žádný průšvih se nekonal. Fans chtěli s hráči opravdu jen mluvit, slyšet přímo od nich, proč je klub v takové kaši. „Strach nemám. Chápu, že jsou nespokojení a vážím si jich, že za námi pořád jezdí,“ po zápase odvětil kapitán Pavel Kubiš. Byl připravený mezi fanoušky vyrazit. „Válku jsme neskončili, budeme bojovat dál, věřím, že Zlínu zůstanou věrní. Rozumím tomu, že si s námi chtějí popovídat, nejsou z toho špatní jenom oni. Nevidím na tom nic špatného, že se zlobí,“ dodal.

Fanoušci Zlína si jeli do Hradce Králové pro vysvětlení bídných výkonů. S hráči se po další prohře potkali u autobusu

Po zápase se kolem zlínského autobusu řešilo, jakou formou za příznivci vyrazit. Nakonec se utvořila tříčlenná delegace. Kubiš v ní nechyběl.

Na místě, kde vyjíždí z areálu autobus hostí, se srotilo zhruba 20 zlínských fans. „To je dobrý, teď autobus neprojede,“ glosoval jeden z nich příjezd policejních vozů, který zatarasil cestu. „Už jsme to dnes při fandění zlehčovali, měli z toho prd... Na několika z vás je vidět, že vás to prostě nebaví,“ slyšeli hráči. Vysvětlovali, že to rozhodně tak není.

„Vedení s námi vyjebalo s tou schůzkou. Nedáme jim to zadarmo,“ slyšeli ještě Kubiš a spol. Zhruba po dvaceti minutách grilování od příznivců skončilo. „Nesmírně si vážím, že na naše zápasy jezdí. Určitě to není tak, že bychom na něco kašlali. My makáme, hodně z nás je ze Zlína, ale nejde to,“ povzdechl si brankář Libor Kašík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:38. Lev, 15:04. Lalancette, 32:02. Oksanen, 47:04. Jergl Hosté: 21:48. Gazda

