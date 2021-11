Záložník Bernad. Útok, libero a pak je volný už jen maskot Embík, smál se

Náročný zápas?

„Neskutečně těžký. Ačkoliv Sparta prohrála šest zápasů, tak se podívejte, co mají na soupisce. To asi nejsou hráči, kteří by se z toho sesypali, a budou se bát hrát s pukem. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.“

Poprvé v sezoně jste se prosadil. Ulevilo se?

„Jo, hrozně! Spadlo to ze mě. Myslím, že všichni museli slyšet ten kámen, který ze mě spadl… Přiznám se, že v první chvíli jsem ani nevěděl, že to tam zapadlo. Snažil jsem se obstřelit obránce, který proti mně vystoupil. Když jsem to pak viděl ve zpomaleném záběru, tak to vypadalo, že jsem to i chtěl. (usměje se) Tak budeme říkat, že to tak bylo.“

Byl to prvotřídní vingl.

„Přesně! Chtěl jsem to a spadlo to tam. Snažil jsem se jen obstřelit bránícího hráče a naštěstí to tam zapadlo.“

Zase nastupujete v útoku, necítíte se trochu jako záložník?

„Kluci už mi říkali, že pak ještě nikdo nehraje libero, potom už je volný asi jen Embík, náš maskot. V šatně se tomu zasmějeme. Jestli to nějakým způsobem funguje, trenéři to tak berou, já to přijmu a jsem rád. Zaplaťpánbůh, že jsem dneska pomohl gólem ještě více.“

Užíváte si to, nebo je to spíš dřina?

„Užívám si to, ale dřina to je hlavně na hlavu. Občas se mi stane, když je vyloučený bek, že jdu na oslabení jako obránce. Pak je hrozně těžký přepnout: kam, kde, proč, v kolik… Je to náročnější, ale kluci mi s tím hrozně pomáhají. Dá se to přežít.“

Když byste si měl vybrat, tak kam byste se postavil radši?

„Obrana je mi bližší, hraju tam víceméně celý život. Do útoku se ale taky rád podívám. Teď mi trenéři asi chtějí ukázat, jak to vypadá v útoku, abych pak pořádně bránil. Možná to je jejich úmysl.“ (usměje se)

Mladá Boleslav - Sparta: Horák dostal puk do branky až po siréně. Bruslaři vítězí

Podruhé jste nastoupil v útoku s mladíky Janem Grimem a Janem Závorou. U vaší trefy si oba připsali asistenci a šlo o jejich první bod v extralize.

„Dřou, makají, mají můj obdiv. Dělají první i poslední, co mají. Dneska to vyvrcholilo tím, že mi vybojovali gól. K tomu není co dodat.“

Schoval se puk a případně pro koho?

„Puk se neschoval, až dají gól. Nahrávka je pro ně určitě taky super, ale puky se schovávají za góly.“

Jak se vám s nimi hraje v jedné formaci?

„Trochu složité to pro mě je v tom, že jsem měl vždycky k sobě někoho zkušenějšího, který mě naváděl, kam mám jet. Teď jsem dostal k sobě dva mladší hráče, kterým mám pomoct já. To je trochu složitější, když sám pořádně nevím, kde mám jezdit. Ale myslím, že jsme to zvládli celkem dobře. Za poslední dva zápasy jsme měli jen jeden větší závar v Liberci, jinak žádné chyby.“

Za Spartu proti vám nastoupil poprvé v extralize mladý brankář Oldřich Cichoň. Měli jste plán ho co nejvíce zásobovat střelami?

„Upřímně jsem ani nevěděl, že nastoupí. Měli tady i Neužila, tak jsem čekal, že nastoupí on. Spartu sleduju, takže vím, že mají nějaké problémy s gólmany. Na každého gólmana je potřeba střílet. Není ranky, není branky. Zezačátku si nebyl úplně jistý, čehož jsme využili. Postupně se rozchytával, až podal velmi kvalitní výkon.“

Po čtyřech prohrách jste teď posbírali tři výhry proti Plzni, Liberci a Spartě. Jaká panuje nálada v kabině?

„Určitě stoupá, ale musíme to udržet v nějaké rozumné míře. Dnešní posilovnou končí dnešní zápas, zítřkem začíná další zápas. Musíme udržet emoce na uzdě a jít zápas od zápasu.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 3:2. Hosté padli posedmé v řadě. Rozhodl Stránský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:18. Bernad, 04:33. O. Najman, 18:53. J. Stránský Hosté: 05:32. D. Kaše, 12:17. E. Thorell Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Bičevskis – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Závora, Grim. Hosté: Cichoň (Neužil) – Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, Radek Jeřábek, A. Polášek (A) – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Konečný, D. Kaše, F. Chlapík – Prymula, Zikmund, Z. Doležal – Šmerha, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Lučan, Kis Stadion Návštěva 2661 diváků

