To je moderní hokej. Rozebrali jsme povstání Hradce: aktivita i TOP beci

Současně je silný v kontrolovaných vstupech do pásma, kde je třeba na špici Sparta, která ale nedovede získat tak brzy puk, v tom je podprůměrná. Vybojovat ho a vystřelit umí třeba i Boleslav a Třinec, jenže jsou mnohem horší v přechodu do pásma s pukem na holi.

Když trenér dostane před sezonou obligátní otázku, jaký by chtěl hrát hokej, až na pár výjimek dorazí jedna odpověď: „Moderní, rychlý, aktivní.“ Jenže jedna věc jsou slova, další činy. A co si vlastně pod pojmem moderní hokej představit? Klidně počínání Hradce, tím nikoho neurazíte. Řešme teď pouze hru 5 na 5 a hru v útočném pásmu. Právě tady svojí aktivitou dovede Mountfield často získat puk a vystřelit, nenechá soka vyjet ze třetiny, v tom je druhý nejlepší.

Blain a McCormack dělají rozdíl

Když útok nemůže, obránce pomůže! Pokud má hráč nějakou nadstandardní výbavu, je klíčové ji využít. Hradec to přesně dělá. Graeme McCormack s Jeremiem Blainem jsou ofenzivní beci, kteří udělají rozdíl. Nahrají na gól, nebo ho sami vstřelí a klub z toho těží. Blain umí přejít protihráče, sám se dostat do šance, nepálí jen od modré čáry. Je trochu divočejší, ale když má vedle sebe Richarda Nedomlela, plus se za něj vždycky někdo zatáhne, není to problém a risk, spíš benefit.

Dal 6 gólů, v rovnovážném počtu hráčů na ledě 3. S ním na ledě je gólová bilance Hradce náramná – 13:4. Sparta udělala chybu, že se ho vzdala, s vhodnými spoluhráči dovede být jedním z nejdominantnějších obránců v soutěži. Dovede gól i připravit.

McCormack výborně čte hru, má dobrou střelu a zdobí ho s Blainem jedna stejná věc. Kolem modré čáry nestojí, oba se hodně pohybují a hledají prostor, kudy nahodit puk k brance. Netrefují prvního hráče, když hledají někoho na teč. A pak je tady ještě Filip Pavlík, který není tak technicky vybaven jako oni, zato je zodpovědnější dozadu. Má ale skvělou střelu, do které ho spoluhráči dovedou dostat.

Kanadské bodování obránců Hradce

Jeremie Blain 13 (6+7)

Graeme McCormack 12 (2+10)

Filip Pavlík 5 (4+1)