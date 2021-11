Osm hrozných! Sparta zase padla. Polášek: Hrajeme žumpu, hanba

Už před zápasem vedení Sparty oznámilo, že trenérský štáb rozšíří Miloslav Hořava. Zkušený kouč se do klubu vrátí po sedmi měsících. Znovu se postaví vedle Josefa Jandače, který má zatím od šéfů důvěru. „Otázku jeho odvolání jsme neřešili. Chceme se vrátit k trenérskému složení z minulé sezony,“ popsal sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Ve čtvrtek se ale představili Pražané v Litvínově ještě bez Hořavy za zády. Ten se k týmu připojí až během pátku, obnovenou premiéru si odbude až v neděli v Brně.

A do moravské metropole nepřijedou sparťané v dobrém rozpoložení.

Věřili přitom, že právě na severu Čech se z marasmu zvládnou odpíchnout. Vždyť v Litvínově poznali porážku naposledy v říjnu 2017. Od té doby tu jen vítězili. Platilo, že když se potřebovali chytit, tady se jim to povedlo. Jenže tentokrát ne. Do Brna pojedou Pražané odvracet vyrovnání nejdelší série proher v novodobé historii klubu.

„Všichni hrajeme pod svoje možnosti. Ta žumpa, kterou předvádíme, to si nemůžeme dovolit. Můžu se akorát omluvit fanouškům, protože to co předvádíme, to je hanba. Nejsme tým, kterému se tohle může stávat. Ani nevím, co nám z toho pomůže. Musíme si to ale vyřešit sami,“ pravil v emocích hovořící bek Adam Polášek.

Sparta padla 2:3. Po dobrém vstupu do utkání ji zabrzdily vlastní fauly, do šaten šli domácí s dvougólovým vedením. Když ve druhé třetině rudí snížili, Verva zase rychle odskočila na dvě branky. I přes velký tlak v závěru se Pražanům vyrovnat nepodařilo.

„Tentokrát bouchla obrana i útok. Dostáváme góly, po kterých můžeme ukázat prstem, kde se co posralo. Využijeme jednu přesilovku, máme šance, přečíslení, dáme tyčku, ale nedokážeme z toho dát góly,“ hlásil Polášek.

Po minulém duelu mluvil útočník David Kaše o tom, že do dalšího utkání musí jít celý tým na krev. Podařilo se alespoň tenhle elementární požadavek maximální snahy sparťanům naplnit? „Já na to nebudu odpovídat,“ pověděl po krátkém rozmýšlení Polášek. I tato odpověď naznačuje mnohé o tom, že za dveřmi kabiny Sparty není vše ani zdaleka zalité sluncem.

Zkušený obránce se taky vyjádřil ke comebacku kouče Hořavy. „Rovnou vám řeknu, že pan trenér je člověk, který si hodně zakládá na přístupu. Tohle každého hráče posune hodně dál. Očividně se u nás něco musí změnit. Tím, že pana Hořavu známe a víme, co může donést do týmu… Myslím si, že by nám to opravdu mohlo pomoct. Čím víc hlav, tím víc rozumu. Teď tam budeme mít čtyři trenéry. Jeho zkušenosti jsme poznali už v minulé sezoně. Bude to přínos pro obrannou hru i oslabení, ve kterém hoříme.“

Sparta teď hoří snad v každé činnosti. V neděli se může požár ještě rozšířit.

