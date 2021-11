Litvínovští chalani po pěti letech dobyli Plzeň, ale mohli skončit jak Sparta

Viktor Hübl, František Gerhát a ještě František Lukeš, který však tentokrát nenastoupil. To bylo všechno. Víc pamětníků posledního vítězství Litvínova na plzeňském ledě v týmu nezůstalo. Jinak se tým během pěti let několikrát vyměnil odshora až dolů, má od té doby čtvrtého trenéra. „Pro nás důležité vítězství, ale takhle hazardovat s výsledky… Není to poprvé, co se nám tohle stalo,“ hodnotil ten současný, Vladimír Országh. Jeho svěřenci vedli v polovině utkání o čtyři branky, ale málem napodobili nedávné výpadky pražské Sparty. Těsný náskok však uhájili. Verva zvítězila na západní frontě poprvé od 7. října 2016. Dokonce stejným výsledkem jako tehdy - 4:3.

Indiáni to v poslední době přestalo lepit. Je znát výpadek zraněného Ludwiga Blomstranda, další střelci se neprosazují. Zprvu to spíš vypadalo, že duel s Krušnohorci poběží podle obvyklých not. Západočeši si měli několik přečíslení a samostatných úniků. Neproměnili však nic. „Z toho musí padnout gól. Co nás trápilo v posledních zápasech, byla právě efektivita v koncovce. To se promítlo do utkání, to byl rozhodujíci faktor,“ přemítal kouč Miloš Říha.

Ještě do přestávky dostali domácí gól od nové litvínovské posily Matěje Chalupy a po druhém, který padl už po přestávce, na chvíli vypadli ze hry. Za sedm minut inkasovali celkem třikrát. „Z naší strany to bylo opravdu špatné. Nehráli jsme dobře s pukem, propadali vzadu, dělali si to složité na modrých čarách. Divím se, že lidi neodešli, to bylo fakt pekelné… Ale našli jsme v sobě dost sebedůvěry, ve třetí části to nevzdali, snažili se něco s tím udělat a nejedit tam jen jak blbci. Škoda, že jsme z toho měli dvě vyloučení a třetí gól přišel pozdě,“ řekl útočník Petr Kodýtek.

Právě on trefou na 1:4 zavelel k hlubokému nádechu. Plzeň soupeře přestřílela v poslední třetině 15:4. Obrat se však dokonat nepodařilo. A jeden gól nedorozumění litvínovského brankáře Denise Godly s obranou neplatil pro předchozí postavení mimo hru. „I z 0:4 se to dá otáčet, od půlky zápasu jsme tomu šli naproti, začali dohrávat a vytvářeli si postupný tlak. Dva rychlé góly ve třetí třetině nám pomohly, škoda jiných šancí, které tam byly, abychom snížili na rozdíl jediného gólu daleko dřív než v poslední minutě,“ pokračoval trenér Říha.

Litvínov po vítězství nad Spartou z minulého čtvrtka dobyl dřív dlouho nedobytné území. „Jsme spokojení s třemi body, ale hra nebyla dobrá. Domácí na nás ve třetí třetině nastoupili, neměli co ztratit. My jsme začali panikařit a málem jsme ztratili čtyřgólový náskok. Ale chalani bojovali až do konce. Je to o osobní zodpovědnosti, o tom, že puky dostaneme ven a nebudeme prohrávat souboje, umlátíme to, ubráníme. Nemělo by se nám stávat, že po druhé třetině a za takového stavu je z toho takové drama. Jsme rádi, že jsme v Plzni vyhráli, protože tady se vyhrává velmi těžko,“ uvedl litvínovský Országh.

Pětiletá série nezdarů na plzeňském ledě skončila. Litvínovští však tohle v hlavách neměli. „Věděl jsem, že se tady dlouho nevyhrálo, ale jak dlouho přesně, to opravdu neřešíme. My máme vlastní problémy, na které se chceme soustředit, na naši hru. Minulou sezonu, kdy jsem přišel k týmu, jsme tady taky ani jednou nevyhráli, ale kolik to bylo dohromady, to pro nás téma určitě nebylo,“ dodal trenér Vervy.

