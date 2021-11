Forma v extralize: Dráb v Litvínově, polibek od Bubílkové i dno Sparty

12. Karlovy Vary

-4

Je pravděpodobné, že brankář Novotný odejde po sezoně jinam. Teď je marod. Až se dá do pohody, klub nesmí řešit kraviny a vyhrožovat, ať pokračuje, jinak ho nechá stát. Jestli Vary někdo může prosekat do play off, tak on.