Extraliga v době očkované: Pardubice se nebojí, Motor bude krvácet

Očkovaní a lidé, co covid prodělali v posledních 180 dnech ANO, neočkovaní NE. Nová vládní pravidla zasáhnou i hokej a dopad na jednotlivé kluby bude odlišný. Třeba Pardubice se propadu nebojí, naopak Motor bude finančně krvácet. Českobudějovický klub i proto rozjel kampaň na podporu očkování. „Chceme lidi v hale, aby se tu hokej hrál, a kampaň do toho zapadá. Navíc je to občansky zodpovědný postoj, to je další plus,“ řekl tiskový mluvčí Tomáš Kučera.

Od pondělí zavedla vláda v demisi Andreje Babiše novou várku přísnějších opatření, jež mají za cíl zpomalit čtvrtou vlnu pandemie COVID-19, kterou Česko aktuálně prožívá. Na volnočasové aktivity, mezi něž se řadí i návštěva hokejových utkání, se nyní podíváte pouze po očkování, nebo pokud jste prodělali nemoc v posledních 180 dnech. Co to znamená pro Tipsport extraligu?

Na jednom bodě se nyní celky z nejvyšší soutěže shodnou. „O fanoušky na utkáních přijdeme určitě,“ hlásí svorně. Zajímavé přitom je, že hned tři nedělní duely přinesly návštěvnost vysoce nad průměrem aktuální sezony. V Olomouci bylo vyprodáno, v Českých Budějovicích chybělo pár set lidí do plné kapacity a slušná kulisa dorazila i v Brně. Díky vyšší návštěvnosti v poslední den před zavedením nových opatření po celé republice tak o to víc rezonuje otázka, jak to bude dál.

„Ono to může být poměrně zásadní omezení. Bude to mít dopady, že lidé budou navštěvovat zápasy méně, a samozřejmě, pokud nejsou očkovaní, tak vůbec,“ řekl šéf extraligy Josef Řezníček. Počty příznivců, kteří se už na hokej nevydají, se však budou lišit a i dopad jejich absence bude jiný.

„Může nastat pokles návštěvnosti, nicméně my jsme před sezonou udělali průzkum mezi držiteli permanentek a zjistili jsme, že drtivá většina z nich je očkovaná. Tento dotazník byl součástí i každého prodeje vstupenky a výsledky byly obdobné. Jsme proto optimističtí, že propad nebude výrazný,“ prohlásil tiskový mluvčí pardubického Dynama Lukáš Zitka.

„Nemáme čísla z každého zápasu, ale víme, že nyní nějakých 80-90 % diváků chodí na utkání s očkováním nebo po prodělání nemoci. Lidé s platným testem se počítají v řádu stovek,“ okomentoval obdobné informace i tiskový mluvčí Motoru Tomáš Kučera. Avšak v jihočeském celku budou důsledky tvrdší. „Ono se to nezdá, ale pro nás jako pro klub, který je závislý na výdělku ze vstupenek, je to velká rána. Je obrovský rozdíl každý zápas přijít zhruba o 500 fanoušků,“ doplnil mluvčí českobudějovického celku.

I proto je téma očkování pro Motor důležitým. Vedle Pardubic je jediným extraligovým celkem, jenž ho aktivně podporuje. Tamní organizace vytvořila pro fanoušky akci s očkovacím centrem v Českých Budějovicích, kdy příznivci za očkování obdrží vstupenky na zápas. Na sociálních sítích k rozhodnutí očkovat se nabádají i samotní hráči.

„Reakce jsou různé, výrazně převažují ty pozitivní. A samozřejmě nebudu zastírat, že jsme zaznamenali i reakce od lidí, kteří zarytě odmítají cokoliv spojeného s očkováním. My chceme mít plný stadion a za současných podmínek se tak může stát jedině, když jsou lidé očkovaní,“ doplnil Kučera.

Oba dotazované kluby tak mají ve svých řadách převahu už nyní očkovaných fanoušků. Co však s těmi, kteří se nyní na hokej nepodívají? „Nevpuštění na stadion z důvodu nesplnění jedné z podmínek nového nařízení ministerstva zdravotnictví nezakládá nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci,“ shrnul Zitka jasně postoj Dynama.

Dalším důležitým tématem je i kontrola již stávajících opatření, například zakrytí dýchacích cest na samotných stadionech, na kterých se nic nemění. „Aby se něco takového ale dalo hlídat, tak bychom potřebovali na dva lidi v hale jednoho pořadatele. Můžeme jen apelovat na zodpovědnost. Zkontrolujeme fanoušky u vstupu, kdy musí mít respirátor každý. A pak je to na odpovědnosti každého,“ okomentoval možnosti klubu z Českých Budějovic Kučera.

Na tamním stadionu si alespoň několikrát za zápas poslechnete výzvu od hlasatele o nutnosti nosit respirátor, jinde není ani to. Sice se objeví povinná hláška na kostce, ale to je všechno. Reálné hlídání nastavených opatření naráží na neochotu klubů nebo na problémy s logistickými možnostmi. A do toho přišla zmíněná nová opatření, ještě tvrdší.

„Navíc čekáme, co bude dál. Vidíme, že ve spolkových zemích okolo nás přistoupily k drastickým lockdownům, ale nevím, jestli by to dopadlo i na profesionální sport. Ten je totiž ve své podstatě ošetřený, naočkovaný. Otázkou zkrátka zůstávají diváci, což je pro kluby ekonomický problém a může být bolestivý,“ uzavřel šéf extraligy Řezníček, jaká jsou očekávání v nejbližších dnech.

Hokej samozřejmě není odtržen od reality dění v republice a i on se v pondělí probudil do nové situace. Návštěvnost, jež zažila od startu ročníku výrazný propad od předminulé sezony, kdy byli diváci v ochozech naposledy, zase klesne. Podle slov zástupců klubů by propad neměl být tak výrazný, realitu ale ukážou až následující kola.