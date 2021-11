Unikát Vondráček jako Zábrodský. Hattrick v oslabení za 5:21 minuty!

Neočkovaní zůstali doma, body ne. Budějovický Motor nepotvrdil nedělní tříbodovou skládku Sparty a do kabiny si nechal zavát otrávený vzduch po porážce 2:5 s Karlovými Vary v předehrávce 27. extraligového kola. Styl, jakým oponentovi přihrál k vítězství, se málokdy vidí. V čase největšího budějovického tlaku ve třetí třetině dvakrát v oslabení frnknul Tomáš Vondráček a pokaždé i skóroval. A aby toho nebylo málo, při hře domácích bez gólmana (6 na 4) dokonal rychlostně vybavený útočník hattrick. Naposledy to v nejvyšší soutěži svedl legendární Vladimír Zábrodský v roce 1955, když v dresu Spartaku Sokolovo nadělil Budějovicím tři góly během jediné minuty.

„Tohle člověk zažije asi jednou za kariéru, navíc je to můj první hattrick,“ reagoval hrdina duelu.

To, co bývá k vidění v krajské lize a třeba absentující centr Jiří Novotný (pracovní povinnosti ve Švýcarsku) to dobře zná z podzimního účinkování v Samsonu, se událo i na elitním českém jevišti. Jak se celá divočina přihodila?

Za stavu 1:2 v 53. minutě domácí dostávají exkluzivní možnost srovnat, když za dvojnásobný atak na Lukáše Pecha jde na čtyři minuty pykat Michal Plutnar. V čase 53:48 však Vondráček uniká a mezi Hrachovinovy betony navyšuje na 1:3. Za pouhých 13 vteřin bleskově odpovídá Stuart Percy. V ideální čas, protože Jihočechům zbývají ještě dvě minuty přesilovky. Jenže v té selhávají, a když časomíra ukazuje 54:50, Vondráček z dalšího brejku nadvakrát dává na 2:4.

Následuje další karlovarské vyloučení a zoufalá hra Motoru šest na čtyři. V čase 59:09 dokonává raritní opus Tomáš Vondráček třetí trefou během 5 minut a 21 sekund. „Je to skvělé. Chtěli jsme vrátit Budějovicím porážku z našeho ledu a jsme rádi, že se nám to povedlo. Dobře jsme se na domácí nachystali, vyhráli jsme podruhé v sezoně venku, strašně si toho vážíme. Hlavně, abychom na to i příště navázali,“ přál si skromný geroj Vondráček.

SESTŘIH: České Budějovice - Karlovy Vary 2:5. Rozhodl nevídaný hattrick Vondráčka v oslabení

Ze své rarity měl radost, ale zase nepropukal v bezbřehou euforii. „V oslabení hlavně chceme nedostat gól, když tam s Kubou Flekem jdeme. Oba jsme rychlí, pokud je možnost, šlápneme dopředu. Ale prioritou je ubránit oslabení… Budějovice to trochu otevřely, dotahovaly, potřebovaly dát gól. Nějak z toho vyšlo, že jsem si najel, kluci mě našli… Jsem spokojený.“

Týmu pomohly i návraty opor Jiřího Černocha a Filipa Novotného. „Bylo to strašně důležité,“ přikývl Vondráček. „Jirka Černoch měl před zraněním obrovskou formu, dnes byl strašně moc při chuti. Doufám, že mu to takhle půjde dál. Filip je naše jistota, doufám, že mu bude držet zdraví.“

Najednou jsou Vary deváté. „Tabulka je teď našlapaná, je těžká sezona, tlak zespodu je. Chceme bodovat v každém zápase, ať máme klid,“ přeje si Tomáš Vondráček.

Budějovičtí porážku těžko přijímali. Ale mohli si za ni do velké míry sami. Nebyl to povedený výkon, herně ani mentálně. Kouč Jaroslav Modrý to zmínil. „Po Spartě jsme emotivně byli nahoře, pak si někdy myslíte, že to půjde samo. Ale přijel soupeř, který hraje o živobytí a to se ukázalo. Každé střídání jeli nadoraz. Na nás bylo se tomu vyrovnat. A když to neuděláte, hokejový talent vás dostane jen někam. Bez bojovnosti, nasazení a fyzična se to srovnává těžko. Nám se to povedlo až později v utkání, když už hosté měli nahráno,“ zhodnotil to věcně trenér Motoru.

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE